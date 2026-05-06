Soluții pentru ca România să se întremeze după colapsul economic în care a intrat de multe luni. Un subiect dezbătut, marți, în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, alături de Mihai Daraban, președinte la CCIR, și jurnalistul Mirel Curea.

Oficialul Camerei de Comerț și Industrie a avertizat că trebuie găsită o soluție politică urgentă, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Eu sper că se ia rapid o decizie, nu știu, guvernul. Nu, e la președinte deja. E la președinte. Acum sunt două soluții. Liberalii rămân în coaliție, ceea ce nu cred. Dar dacă rămân în coaliție, probabil sunt soluțiile acestea discutate în public, care nu cred că sunt rele. domnul Nazare, domnul Predoiu. De partea, ar fi o coaliție PSD-AUR, ceea ce nu trebuie exclus”, a afirmat invitatul emisiunii.

Care este de părere că o revenire a lui Victor Ponta ca șef al Executivului ar fi de bun augur. „Eu aș vedea ca o soluție din asta de compromis între cele două partide. Ca președintele să-l numească pe domnul Ponta. Pe Victor Ponta. Și să fie cât de cât lăsat să-și facă o minimă echipă pe zonele astea de, hai să zicem, fiscalitate, finanțe, economie, energie. Adică, pentru că noi, de exemplu, în mediul de business, am avut cel mai relaxant cod fiscal, istoric vorbind, de la Revoluție. Și unde toți, tot mediul de afaceri răsufla ușurat. Nu mai vorbesc de cei de la HORECA.”

De asemenea, președintele CCIR a mai vorbit despre o reorganizare administrativă a țării. „Eu aș merge pe 3 etape, dar strâns legate una de cealaltă. Primul lucru. Pentru liniștirea piețelor, trebuie să scoți un act normativ prin asumare, că nu poți alt fel. Reorganizarea administrativă a țării. Pe formatul Curților de Apel, cele 15, care sunt înființate în 92, nu în 68. Să nu mai fie comună sub 5.000, oraș sub 10.000 și acest oraș să aibă o primărie, nu șapte.

Deci ăsta e primul lucru. Acest act normativ, despre care suntem conștienți cu toții că intră în vigoare, cu ocazia următoarelor alegeri puse în practică, dar el existând, că aici a fost problema finanțelor internaționale pe timpul lui Ciucă și Ciolacu. Nu aveau nimic pe masă, ce faci cu deficitul? Un act normativ. De asta s-au calmat puțin atunci cu TVA-ul. Creșterea aia de două puncte a calmat piețele imediat”, a mai explicat Mihai Daraban.

Legat de cheltuieli, problema cea mai mare nu este reprezentată de bugetari, după cum a spus invitatul podcastului, bani risipindu-se din alte cauze.

„Noi, dacă am scoate această reformă administrativă, care în primul rând îți arată cu ochiul liber că scazi cheltuielile cu aproape 2-3 ani, cheltuielile administrației. Că la noi, în România, problema nu sunt bugetarii de care orice țară are nevoie, poliție, educație, sănătate. La noi problema este administrația publică, centrală și locală.”