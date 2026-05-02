Istoria post-decembristă a României rămâne un subiect complex, marcat de controverse, mai ales în ceea ce privește loialitatea celor care au preluat frâiele puterii imediat după căderea regimului Ceaușescu. Multe dintre figurile centrale promovate în funcții-cheie după Revoluție nu au fost simpli lideri de conjunctură, ci piese într-un puzzle complex orchestrat de forțe externe.

Acest subiect a fost analizat în detaliu de generalul Mircia Chelaru în cadrul podcastului Evenimentul Istoric, moderat de Dan Andronic. La discuția difuzată pe canalul de YouTube Hai România a participat și istoricul Florian Bichir, aducând completări despre mecanismele prin care vechile rețele de influență au fost reactivate după 22 decembrie 1989.

Conform explicațiilor oferite de Mircia Chelaru, structurile de informații externe nu au dispărut odată cu schimbarea regimului, ci au intrat într-o stare de conservare, așteptând momentul oportun pentru a reveni în prim-plan. Generalul subliniază că marea eroare, sau poate strategia deliberată a conducerii de atunci, a fost permiterea accesului la putere a unor persoane a căror loialitate nu era neapărat față de statul român.

„Rețeaua era în adormire, nu fusese anihilată, fusese redusă din activitate. Apoi, s-au deschis, și au început să funcționeze. Știți ce face un ofițer de informație dintr-o zonă rezidențială pe care are ca țintă? Își recrutează rapid confiori, adică respectiv pe cei care ajung în funcție și îi propulsează în funcție. Vreau să înțelegeți, astea am reproșat. Dacă o să aveți ocazia să luați caietele Revoluției, în interiorul Institutului Revoluției Române, am arătat cu degetul către domnul Iliescu și am spus. În timp ce Havel făcea Revoluția de catifea, dumneavoastră ați făcut restaurația de catifea și ați permis urcarea în funcția de conducere a celor care au lucrat împotriva statului român. Nu împotriva lui Ceaușescu", a explicat Mircia Chelaru.

Un moment tensionat evocat în timpul podcastului a fost cel al interdicției aplicate lui Silviu Brucan de a intra în sediul Guvernului. Mircia Chelaru, care deținea atunci funcția de comandant militar al Palatului Victoria, a relatat cum poziția sa fermă a atras nemulțumirea unora dintre liderii politici ai momentului.

Întrebat de Dan Andronic dacă se referă la Silviu Brucan, invitatul emisiunii a afirmat:

„Lui Brucan nu i-am mai permis să intre în Palatul Victoria și m-a turnat la tovarășul Iliescu, ca să mă schimbe din funcția de comandant militar al Palatului Victoria. Și am spus, nu mă interesează cine sunteți și cine vă reprezentați, mă interesează ce vulnerabilități îmi produceți aici. Afară! Când îți asumi misiunea față de patrie. Așa a fost aici. Toată lumea și-a conservat poziția, locul și binele lui imediat”.

Dincolo de mișcările de trupe de la nivel înalt, evenimentele violente care au marcat anul 1990, precum Mineriada, sunt privite de generalul Chelaru nu ca explozii spontane de nemulțumire populară, ci ca instrumente de legitimare a puterii în contextul unei lupte geopolitice acerbe.

În ceea ce privește Mineriada din 1990, generalul a spus că nu a fost o mișcare spontană.