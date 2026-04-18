Anul 1996 a reprezentat un punct de cotitură pentru democrația post-decembristă, marcând prima rocadă la vârful puterii în România. Invitat vineri, 18 aprilie 2026, la podcastul Evenimentul Istoric, moderat de Dan Andronic și difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, Ioan Mircea Pașcu a dat detalii despre înfrângerea lui Ion Iliescu.

Fostul ministru al Apărării susține că președintele de la acea vreme nu doar că a anticipat eșecul, dar pare să-l fi și facilitat, pregătindu-și o retragere strategică.

Dezbaterea televizată dintre Ion Iliescu și Emil Constantinescu a rămas în memoria colectivă prin momentele de tensiune și întrebările frontale.

Ioan Mircea Pașcu a rememorat atmosfera din culise și modul în care echipa de campanie a adversarului a gestionat imaginea acestuia.

„După părerea mea, Iliescu atunci a vrut să piardă. Știa că pierde. Și să vă dau câteva exemple. De pildă era la ultima dezbatere cu Constantinescu. Venise Caramitru, Dumnezeu să-l ierte, pe care l-am cunoscut de dinainte de Revoluție, l-a învățat să facă chestia aia cu ochelarii, nu știu ce, crezi în Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum”, a povestit Pașcu.

În ciuda faptului că tabăra adversă părea uneori nesigură pe discursul teologic sau filosofic, un episod anume a atras atenția fostului ministru: refuzul lui Iliescu de a folosi informații care ar fi putut compromite atacurile opoziției.

„Când a vorbit, că așa a ieșit, a vorbit domnul Iliescu și după aia a vorbit domnul Constantinescu. Când a vorbit domnul Constantinescu și a vorbit despre nu știu ce preot de la Athos, am zis, băi, frate, ăsta nu rezonează cu, știi. Caramitru era fiert, fiert, a plecat înnegurat de acolo, de la televiziune. Dar în timpul ăsta, au fost niște întrebări și una dintre întrebări era bazată pe niște informații false. Era legat de Cico Dumitrescu, nu știu ce, o chestiune. Și vreau să vă spun că i s-a spus lui Iliescu. Vedeți că asta e falsă. Aici puteți să prindeți și să mergeți pe fir în sus. Și Meleșcanu era cel care se bătea. Dar, n-a vrut, Iliescu a spus nu. Și a refuzat să ia această chestiune, care dacă ar fi fost exploatată, cine știe cum mai curgea pentru el. Tocmai pentru că el și-a dat seama, după părerea mea, și-a dat seama că partidul nu are șanse să câștige. Și atunci a fost un plan din afară, suspiciunea mea, nu pot să certific”, a mai spus fostul ministru al Apărării.

Ion Iliescu a înțeles că venise momentul să predea puterea pe care o avusese din 1990.

„Și Iliescu a înțeles acest joc și a spus nu. M-au câștigat, să ia ei totul. Și motto-ul lui, pe care ni l-a spus de mai multe ori, a fost, în politică. Timing-ul e cel mai important lucru. Să știi când acționezi”, a povestit Ioan Mircea Pașcu.

Această viziune sugerează că Iliescu a preferat să lase guvernarea în mâinile Convenției Democrate Române într-un moment de uzură a partidului său, anticipând dificultățile pe care le va întâmpina noua administrație.

Confirmarea faptului că eșecul nu a fost trăit ca o tragedie personală de către Ion Iliescu a venit chiar în noaptea scrutinului.

În timp ce membrii partidului erau dărâmați de rezultate, președintele a afișat o atitudine neașteptat de relaxată, însoțit de soția sa, o prezență extrem de discretă în viața publică.