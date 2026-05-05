Vestea decesului a fost făcută publică printr-un mesaj transmis de familie în presa locală din Sălaj. Cei doi fii ai săi, Daniel și Ștefan, au anunțat dispariția într-un mesaj emoționant:

„Cu inimile împietrite de durere anunțăm trecerea în eternitate a scumpului nostru tată IOSIF BODA”, se arată în anunțul publicat de Magazin Sălăjean.

Până în acest moment, cauza decesului nu a fost făcută publică.

Iosif Boda s-a născut pe 9 martie 1946, în Jibou, județul Sălaj, o zonă din care au provenit mai multe personalități ale vieții publice românești.

După finalizarea studiilor liceale în orașul natal, a urmat Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, unde s-a specializat în logică. A absolvit în 1969, cu o lucrare de licență intitulată „Aspecte logice și metodologice ale principiului identității la Leibnitz”, semn al unei formații teoretice solide.

În anii următori, și-a construit o carieră în cercetare și în mediul universitar, activând în domenii precum sociologia și filosofia politică.

După absolvire, a lucrat ca sociolog la Centrul de cercetări pentru problemele tineretului, iar ulterior a devenit cadru didactic la Academia de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu”, unde a predat sociologie și filosofie.

A fost apoi transferat la Institutul de științe politice și de studiere a problemei naționale, unde a ocupat și funcția de secretar științific, consolidându-și profilul de specialist în științe politice.

Un moment important în formarea sa profesională a fost perioada 1981–1982, când a beneficiat de o bursă a Guvernului francez. Atunci s-a specializat la Sorbona și la Centrul de cercetare a vieții politice franceze contemporane, unde a studiat mecanismele politice occidentale și tehnicile de campanie electorală — experiență care avea să-i influențeze ulterior activitatea în România postcomunistă.

După Revoluția din decembrie 1989, Iosif Boda a intrat rapid în nucleul noii puteri politice, fiind ales membru al CPUN — una dintre structurile provizorii de conducere ale statului.

În martie 1990, a devenit consilier al lui Ion Iliescu, iar după alegerile din mai același an a fost numit director al Direcției de informare, sinteze și documentare din cadrul Președinției României.

În această poziție, a avut un rol important în conturarea comunicării instituționale și în strategia politică a administrației prezidențiale. A contribuit inclusiv la campania prezidențială din 1992, fiind considerat unul dintre oamenii de încredere ai lui Ion Iliescu.

După alegerile din 1992, a devenit consilier prezidențial principal și șef al Departamentului de politică internă, consolidându-și poziția în structurile de putere.

În 1994, a fost numit ambasador al României în Elveția, reprezentând țara într-un moment important pentru reconstrucția relațiilor externe.

Revenit în România în 1996, a fost implicat în campania electorală prezidențială a lui Ion Iliescu, în calitate de director de campanie.

În același an, a intrat oficial în politică, devenind membru al PDSR și fiind ales deputat de București pentru mandatul 1996–2000.

În Parlament, a activat în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, pe care a condus-o până în 1998, fiind implicat în anchete și dezbateri sensibile pentru perioada de tranziție.

În 1997, a părăsit PDSR alături de Teodor Meleșcanu, Mircea Coșea și Marian Enache, contribuind la fondarea Alianța pentru România (ApR), unde a ocupat funcția de vicepreședinte. Decizia a venit pe fondul unor tensiuni interne și al dorinței de reformare a stângii politice.

După retragerea din politica activă, Iosif Boda a devenit o prezență constantă în spațiul public, în calitate de analist politic și jurnalist.

A publicat articole, analize și interviuri în numeroase publicații centrale, precum „Evenimentul zilei”, „Cotidianul”, „Cronica Română” sau „Curentul”, dar și în presa locală.

A fost analist la Realitatea TV începând din 2003, iar ulterior a realizat emisiuni la TVR 1, între care „Agenda Politică” și „Săptămâna Politică”. Din 2006, a revenit în calitate de comentator la Realitatea TV, unde a analizat principalele evenimente politice din România.

Experiența sa din interiorul puterii a fost sintetizată în volumul „Cinci ani la Cotroceni”, publicat în 1999, o carte care oferă o perspectivă directă asupra mecanismelor decizionale din primii ani ai democrației românești.

De asemenea, a fost protagonistul volumului „Revolta la urne. Interviuri cu Iosif Boda”, realizat de jurnalistul Lucian Sârb și publicat în 2007, care reunește reflecții asupra evoluției politice a României.

Iosif Boda rămâne una dintre figurile relevante ale tranziției românești, implicat atât în construcția instituțională de după 1989, cât și în dezbaterea publică ulterioară.

Cariera sa reflectă transformările majore ale societății românești din ultimele decenii — de la perioada comunistă, la tranziția democratică și integrarea europeană.

În plan personal, lasă în urmă doi copii: Daniel, medic, și Ștefan, antreprenor.