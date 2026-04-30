Fotbalul nemțean este în doliu după moartea lui Viorel Măstăcăneanu, fost președinte al Consiliului de Administrație al clubului FC Ceahlăul Piatra Neamț. Acesta s-a stins din viață miercuri, 29 aprilie 2026. A decedat la vârsta de 72 de ani.

Familia sa a anunțat pe Facebook programul funeraliilor. Fiica fostului președinte a precizat că trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii „Sfântul Ioan” din cartierul Mărăței, iar slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 2 mai. Ulterior, acesta va fi condus pe ultimul drum la cimitirul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul Vânători.

„Pentru cei ce vor să își ia rămas bun de la tatăl nostru, Viorel Măstăcăneanu: va fi depus azi la capela bisericii Sfântul Ioan din cartierul Mărăței, cu puțin înainte de citirea stâlpilor, de la ora 18:00. Slujba va avea loc Sâmbătă, 2 Mai, la Biserica Sfântul Ioan, iar înmormântarea va avea loc în jurul orei 13:00 la cimitirul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, din cartierul Vânători”, a scris pe Facebook fiica fostului conducător de club.

Viorel Măstăcăneanu a condus clubul Ceahlăul în perioada 2006–2014, inclusiv în anii în care echipa evolua în Liga 1. El a fost finul lui Gheorghe Ștefan, fost patron al clubului.

Reprezentanții CSM Ceahlăul Piatra Neamț au anunțat că fostul oficial a trecut la Cele Veșnice și au transmis condoleanțe familiei îndoliate. La rândul lor, suporterii Ceahlăului au arătat că fostul conducător a fost una dintre figurile importante ale fotbalului nemțean, considerând că numele său merită un loc în istoria acestui sport la nivel local.

Mesajele de regret au curs din partea comunității locale și a suporterilor. Un apropiat a transmis, cu profundă durere, că decesul lui Măstăcăneanu a fost unul fulgerător, subliniind că acesta a fost nu doar președintele clubului, ci și un prieten apreciat de toți cei din jur. Totodată, acesta a adresat condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.

Numeroși români au transmis mesaje de condoleanțe în mediul online, evocând amintirea sa și exprimându-și regretul pentru pierderea suferită de familie și de comunitatea fotbalistică.