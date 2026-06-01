Doliu în PSD. S-a stins unul dintre cei mai longevivi membri: Am pierdut nu doar un coleg de nădejde, ci un prieten

Este doliu în PSD Timiș după moartea primarului comunei Pesac, Cornel Toma, unul dintre cei mai longevivi edili din județ. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, în timp ce se afla la cel de-al cincilea mandat de primar.

Dispariția sa a provocat tristețe atât în rândul colegilor de partid, cât și în comunitatea pe care a condus-o timp de aproape două decenii. Cornel Toma a fost una dintre figurile cunoscute ale administrației locale din județul Timiș, reușind să obțină încrederea alegătorilor pentru cinci mandate consecutive la conducerea comunei Pesac.

Anunțul privind decesul edilului a fost făcut luni de organizația PSD Timiș, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Reprezentanții partidului au transmis că pierderea lui Cornel Toma reprezintă un moment dificil pentru întreaga organizație, descriindu-l drept un coleg de încredere, un prieten și un om dedicat comunității pe care a reprezentat-o.

Mesajul transmis de PSD Timiș pe Facebook a evidențiat atât activitatea sa în administrația locală, cât și implicarea în viața comunității din Pesac. Totodată, social-democrații și-au exprimat sprijinul pentru familia îndoliată și pentru locuitorii comunei, care trec prin momente dificile după dispariția celui care le-a fost primar timp de aproape 20 de ani.

Decesul primarului din Pesac a fost anunțat în cursul zilei de luni, iar mesajele de condoleanțe au început să apară din partea colegilor, apropiaților și a celor care l-au cunoscut de-a lungul activității sale publice.

„Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, Cornel Toma PSD Timiș a pierdut astăzi nu doar un coleg de nădejde, ci un prieten, un om dedicat comunității sale: Cornel Toma, primarul comunei Pesac. Suntem alături de familia îndoliată și de întreaga comunitate din Pesac în aceste momente de cumplită încercare. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis PSD Timiș pe Facebook.

