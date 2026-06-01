Doliu în PSD. S-a stins unul dintre cei mai longevivi membri: Am pierdut nu doar un coleg de nădejde, ci un prieten
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - PSD
Este doliu în PSD Timiș după moartea primarului comunei Pesac, Cornel Toma, unul dintre cei mai longevivi edili din județ. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, în timp ce se afla la cel de-al cincilea mandat de primar.
PSD Timiș este în doliu după pierderea unui edil cu cinci mandate
Dispariția sa a provocat tristețe atât în rândul colegilor de partid, cât și în comunitatea pe care a condus-o timp de aproape două decenii. Cornel Toma a fost una dintre figurile cunoscute ale administrației locale din județul Timiș, reușind să obțină încrederea alegătorilor pentru cinci mandate consecutive la conducerea comunei Pesac.
Anunțul privind decesul edilului a fost făcut luni de organizația PSD Timiș, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Reprezentanții partidului au transmis că pierderea lui Cornel Toma reprezintă un moment dificil pentru întreaga organizație, descriindu-l drept un coleg de încredere, un prieten și un om dedicat comunității pe care a reprezentat-o.
Mesajul transmis de PSD Timiș pe Facebook a evidențiat atât activitatea sa în administrația locală, cât și implicarea în viața comunității din Pesac. Totodată, social-democrații și-au exprimat sprijinul pentru familia îndoliată și pentru locuitorii comunei, care trec prin momente dificile după dispariția celui care le-a fost primar timp de aproape 20 de ani.
Cornel Toma era unul dintre cei mai longevivi primari din județul Timiș
Cornel Toma era unul dintre cei mai longevivi primari din județul Timiș, iar activitatea sa în fruntea administrației locale din Pesac s-a întins pe durata a cinci mandate. Moartea sa lasă în urmă o comunitate pe care a condus-o și pentru care a lucrat de-a lungul anilor.
Decesul primarului din Pesac a fost anunțat în cursul zilei de luni, iar mesajele de condoleanțe au început să apară din partea colegilor, apropiaților și a celor care l-au cunoscut de-a lungul activității sale publice.
Organizația PSD Timiș a transmis că este alături de familia lui Cornel Toma și de întreaga comunitate din Pesac în aceste momente de încercare, exprimându-și regretul pentru pierderea unuia dintre membrii săi cu o îndelungată activitate în administrația locală.
„Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la colegul nostru, Cornel Toma PSD Timiș a pierdut astăzi nu doar un coleg de nădejde, ci un prieten, un om dedicat comunității sale: Cornel Toma, primarul comunei Pesac.
Suntem alături de familia îndoliată și de întreaga comunitate din Pesac în aceste momente de cumplită încercare. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis PSD Timiș pe Facebook.
Postarea poate fi vizualizată aici.
Recomandările noastre
Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.