George Simion a transmis printr-un mesaj postat pe Facebook că anunțul morții lui Dan Artimon a fost primit cu profundă tristețe, subliniind relația apropiată pe care o avea cu acesta.

Liderul AUR a evidențiat faptul că partidul și cei care l-au cunoscut vor fi mai săraci în urma acestei pierderi, descriindu-l pe Dan Artimon drept unul dintre cei mai înțelepți membri ai echipei.

„Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul a deputatului AUR și prietenul meu, Dan Artimon. Vom fi mai săraci fără el, cel mai înțelept dintre noi”, a scris George Simion pe Facebook.

Dan Artimon avea 59 de ani, iar potrivit informațiilor publicate pe site-ul Camera Deputaților, a fost membru fondator al partidului AUR, devenind parlamentar în anul 2024, în circumscripția Arad.

În activitatea sa din Parlament, a făcut parte din Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, implicându-se în domenii esențiale ce țin de protejarea drepturilor fundamentale.

Înainte de cariera politică la nivel parlamentar, Dan Artimon a activat în domeniul comunicării și media. A desfășurat activități de grafică, operatorie și comunicare în cadrul Întreprinderii Cinematografice Arad, iar ulterior a fost editorialist și colaborator la publicația Observator Arădean. De asemenea, a fost realizator și moderator la posturile TV RCS Arad și TV Arad Vest, dar și consultant politic și în studii sociologice de piață la compania SC Genesis SRL.

Pe plan socio-politic, a fost membru al PNȚCD în perioada 1997-2002, după care a fondat și a condus organizații civice precum AradID și Consiliul Local Civic Arad. Din martie 2022, a devenit membru al AUR.

Decesul deputatului de Arad, survenit la vârsta de 59 de ani chiar în ziua de Paști, a fost anunțat și de presa locală, care l-a caracterizat drept un luptător dedicat orașului Arad de-a lungul anilor, potrivit publicației Glasul Aradului.

Dan Cătălin Artimon s-a născut la data de 17 iunie 1966, în Arad, și a fost ales deputat la alegerile parlamentare din decembrie 2024, reprezentând partidul Alianța pentru Unirea Românilor. În cadrul legislativului, a avut calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din Camera Deputaților.

Anterior mandatului de deputat, a ocupat funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad, fiind ales în această poziție la alegerile locale din iunie 2024, cu doar câteva luni înainte de a accede în Parlament. Totodată, în perioada 2005-2010, a fost președinte al asociației nonguvernamentale Arad-ID.