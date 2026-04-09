Potrivit datelor prezentate de sociologul Mirel Palada, AUR se menține pe primul loc în intenția de vot, cu 36% dintre respondenții care declară că ar merge la vot și au deja o opțiune. Scorul este apropiat de pragul de 40%, dar rămâne ușor sub această valoare.

Pe locul al doilea se află două partide din actuala alianță de guvernare, PSD și USR, ambele cu câte 18%. Diferența față de AUR este vizibilă, fiind de aproape dublu în favoarea liderului clasamentului.

PNL ocupă locul al patrulea, cu 16%, fiind ușor sub partenerii săi de guvernare. UDMR se menține în jurul pragului electoral, cu 4%, ceea ce confirmă stabilitatea electoratului acestui partid.

Restul formațiunilor politice au scoruri reduse, de maximum 2%, ceea ce arată o concentrare clară a opțiunilor în jurul partidelor principale. În același timp, voturile pentru independenți apar la un nivel foarte scăzut, în jur de 2%.

Datele indică o diferență clară între primul loc și restul clasamentului, dar și o competiție relativ strânsă între partidele din zona guvernamentală.

În ceea ce privește încrederea în liderii politici, George Simion se află pe primul loc, cu 29%. Acesta este cel mai ridicat nivel de încredere din clasament. Pe locul al doilea se situează Diana Șoșoacă, cu 21%, urmată de președintele României, Nicușor Dan, cu 19%. Diferențele dintre aceste poziții sunt relativ mici, dar liderul clasamentului rămâne clar detașat. La nivelul următor, doi lideri PSD, Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, sunt la egalitate, fiecare cu 18%. Imediat după aceștia se află premierul Ilie Bolojan, cu 17%. Sub acest nivel apare o diferență mai mare, iar restul liderilor politici se situează în jurul valorii de 10% sau sub acest prag. Ciprian Ciucu are 13%, iar Cătălin Predoiu ajunge la 10%. În zona inferioară a clasamentului se regăsesc mai mulți lideri cu scoruri apropiate, între 7% și 9%. Petrișor Peiu și Dominic Fritz sunt la 9%, în timp ce Daniel Băluță, Dan Dungaciu și Ana Maria Gavrilă au câte 8%. Cătălin Drulă apare cu 7%. Clasamentul este încheiat de Claudiu Manda și Dan Motreanu, fiecare cu 3%, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel de încredere din sondaj. Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice, iar marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%. Datele reflectă opiniile persoanelor care declară că ar merge la vot și au o opțiune clară, ceea ce explică valorile mai ridicate ale procentelor pentru partidele principale.