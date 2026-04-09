AUR rămâne pe primul loc, iar partidele de guvernare sunt la distanță
Potrivit datelor prezentate de sociologul Mirel Palada, AUR se menține pe primul loc în intenția de vot, cu 36% dintre respondenții care declară că ar merge la vot și au deja o opțiune. Scorul este apropiat de pragul de 40%, dar rămâne ușor sub această valoare.
Pe locul al doilea se află două partide din actuala alianță de guvernare, PSD și USR, ambele cu câte 18%. Diferența față de AUR este vizibilă, fiind de aproape dublu în favoarea liderului clasamentului.
PNL ocupă locul al patrulea, cu 16%, fiind ușor sub partenerii săi de guvernare. UDMR se menține în jurul pragului electoral, cu 4%, ceea ce confirmă stabilitatea electoratului acestui partid.
Restul formațiunilor politice au scoruri reduse, de maximum 2%, ceea ce arată o concentrare clară a opțiunilor în jurul partidelor principale. În același timp, voturile pentru independenți apar la un nivel foarte scăzut, în jur de 2%.
Datele indică o diferență clară între primul loc și restul clasamentului, dar și o competiție relativ strânsă între partidele din zona guvernamentală.
George Simion conduce clasamentul încrederii în lideri politici
În ceea ce privește încrederea în liderii politici, George Simion se află pe primul loc, cu 29%. Acesta este cel mai ridicat nivel de încredere din clasament.
Pe locul al doilea se situează Diana Șoșoacă, cu 21%, urmată de președintele României, Nicușor Dan, cu 19%. Diferențele dintre aceste poziții sunt relativ mici, dar liderul clasamentului rămâne clar detașat.
La nivelul următor, doi lideri PSD, Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, sunt la egalitate, fiecare cu 18%. Imediat după aceștia se află premierul Ilie Bolojan, cu 17%.
Sub acest nivel apare o diferență mai mare, iar restul liderilor politici se situează în jurul valorii de 10% sau sub acest prag. Ciprian Ciucu are 13%, iar Cătălin Predoiu ajunge la 10%.
În zona inferioară a clasamentului se regăsesc mai mulți lideri cu scoruri apropiate, între 7% și 9%. Petrișor Peiu și Dominic Fritz sunt la 9%, în timp ce Daniel Băluță, Dan Dungaciu și Ana Maria Gavrilă au câte 8%. Cătălin Drulă apare cu 7%.
Clasamentul este încheiat de Claudiu Manda și Dan Motreanu, fiecare cu 3%, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel de încredere din sondaj.
Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice, iar marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.
Datele reflectă opiniile persoanelor care declară că ar merge la vot și au o opțiune clară, ceea ce explică valorile mai ridicate ale procentelor pentru partidele principale.
„Continuăm prezentarea celor mai importante rezultate din sondajul Sociopol recent încheiat la începutul lunii aprilie 2026.VOT POLITIC
% din votanți (cei care ar merge la vot și au opțiune explicită de vot)AUR rămâne în continuare pe primul loc, ușor sub 40%, cu 36%.Pe locul doi, la egalitate, două partide din alianța de guvernare, ambele la 18%: PSD și USR.Pe locul patru, celălalt partid din alianța de guvernare, PNL, ușor sub aliații PSD și USR, cu 16%.UDMR-ul se află, că de obicei, în zona lui 5% (4%).Celelalte partide prezintă scoruri reziduale de maxim 2%.ÎNCREDERE ÎN POLITICIENIPe locul întâi, cel mai popular lider politic al momentului, președintele AUR, George Simion, se află aproximativ la 30% (29%).De remarcat, pe locul doi, Diana Șoșoacă, președintele SOS România, cu aprox. 20% (21%).La un nivel asemănător, tot aprox. 20% (19%), Președintele României, Nicușor Dan.Pe următorul loc, tot aproape 20% (18%), se află la egalitate doi lideri PSD: președintele PSD Sorin Grindeanu și vice-președintele PSD Lia Olguța Vasilescu.Imediat sub ei, se află Premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.Urmează un hiatus semnificativ în care o seamă de personaje publice sunt în jur de 10%.Pe primul loc în acest al treilea eșalon se află Primarul PNL al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, cu 13%.Urmează, cu 10%, ministrul și liderul politic PNL, Cătălin Predoiu.Urmează o serie de lideri politici cu încrederea ușor sub 10%:• Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu: 9%• Președintele USR, Dominic Fritz: 9%• Vicepreședintele PSD, Daniel Băluță: 8%• Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu: 8%• Președintele POT, Ana Maria Gavrilă: 8%Urmează vice-președintele USR, Cătălin Drulă, cu 7%.Ierarhia se încheie cu doi lideri cu nivel de încredere foarte scăzut, de doar 3%:• Secretarul general PSD, Claudiu Manda• Vicepreședintele și europarlamentarul PNL Dan MotreanuMETODOLOGIE
Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI). Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de ±3,2%”, transmite sociologul Mirel Palada într-o postare pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.