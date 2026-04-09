Crin Antonescu a oferit o analiză amplă asupra climatului politic și mediatic din România, cu accent pe evoluția curentelor de opinie formate în jurul discursului anti-PSD și al relației dintre societatea civilă, presă și puterea politică.

Comentariile sale se concentrează pe modul în care anumite segmente ale spațiului public s-ar fi consolidat în ultimul deceniu ca actori influenți în dezbaterea politică, în special în perioadele de tranziție între diferite administrații prezidențiale.

Potrivit perspectivei exprimate, o parte a mediului public și intelectual ar fi căpătat o influență semnificativă în perioada administrației Traian Băsescu, continuând să joace un rol activ și ulterior, în timpul mandatelor prezidențiale următoare.

În această interpretare, aceste grupuri s-ar fi poziționat ca promotori ai reformei instituționale, ai luptei împotriva corupției și ai consolidării valorilor democratice, dezvoltând în timp o identitate publică puternică și coerentă.

”Nu se așteptau la asta. Îngrășați de Băsescu în postura de “gardieni ai revoluției” antipesediste, îmbuibați cu sinecuri, onoruri și prestigii confecționate grosolan dar insistent, tolerați și folosiți de Iohannis până la jumătatea celui de-al doilea mandat, băsiștilor care i-au supraviețuit lui Băsescu, transformați în “hashtag rezisti” le intrase în cap că sunt un grup de aleși, o unitate de elită, un grup de inițiați/ iluminați care călăuzesc conducătorii României pe drumul neabătut al “Rreformei”, al “luptei împotriva corupției”, al “democrației”. Nu i-au clintit din “convingeri” nici mizeriile abominabile ale binomului SRI-DNA (suficiente pentru a anula orice pretenție de stat de drept), nici destăinuirile eroului lor despre “statul mafiot” al cărui șef era, nici dovedirea oficială a aceluiași Băsescu ca turnător ordinar al Securității comuniste. Nu i-a tulburat niciodată faptul evident că incompetența sau corupția nu erau și nu sunt apanajul unui singur partid. Minciuna, calomnia, abuzul, totul se justifică pentru “cauza”, scrie acesta pe pagina sa de Facebook.

Analiza lui Crin Antonescu evidențiază și o critică la adresa modului în care discursul public s-ar fi radicalizat în anumite momente, prin accentuarea diviziunilor politice și prin susținerea unor mesaje extrem de polarizante în spațiul mediatic și social.

Din această perspectivă, el sugerează că anumite forme de retorică au contribuit la accentuarea conflictelor politice, transformând competiția democratică într-o confruntare de tip identitar, în care adversarii politici sunt adesea delegitimați complet.

Crin Antonescu face referire și la modificările recente din scena politică și instituțională, pe care le interpretează ca semnale ale unei repoziționări a centrelor de influență.

El subliniază că reacțiile critice apărute în spațiul public la anumite decizii administrative reflectă, în opinia sa, tensiuni generate de pierderea sau redistribuirea influenței politice în rândul unor grupuri anterior active în susținerea unor direcții politice clare.

Un element important al analizei îl reprezintă ideea de autonomie instituțională. Antonescu sugerează că deciziile recente din zona executivă ar putea indica o încercare de afirmare a independenței față de presiuni externe, indiferent de natura acestora sau de orientarea lor politică.

”Intelectuali împopoțonați cu toate superlativele la îndemâna semidocților, doamne jurnaliste, analiste și activiste dintre cele mai distinse, plevușca băsistă și oportuniștii peneliști (nu liberali) au fremătat, în grup, de plăcere. În ultima parte a domniei lui Klaus, când au realizat că destinatarul lozincii suedeze se poate schimba, s-au întristat. S-au simțit “trădați”. După ce au “suferit” (tot din poziții călduțe) vreun an, un an jumătate, agonia s-a transformat în extaz. “N-a fost ușor” dar .. a fost Nicușor. Sindrofia cu multă mâncare, băutură și selfie-uri la Cotroceni le-a întărit convingerea că, inexorabil, istoria e de partea lor. Bolșevici cu burta plină, minți înguste cu pretenții de coana Chirița, incorecți până la josnicie, s-au bulucit, voioși și nesătui, la popota noului festin. Nu le-a dat prin cap sau n-a contat că nu sunt mai mult de 20 la sută din electorat, că extremismul lor de doi lei generează, în fiecare zi, un alt extremism, mai adânc, mai masiv, mai grav. Că țara se desfigurează în derută, lipsă de repere, vulgaritate, insignifianță și violență surdă. Și, deodată, hop! , tragedia “trădării” lui Nicușor! Nicușor nu-i reprezintă. Nicușor nu livrează. Nicușor nu e Băsescu. Toată uriașa criză internațională, toată suferința de zi cu zi a milioane de români săraci și ai nimănui, toată jalea din sistemul de educație, totul pălește sau chiar nu există în fața faptului că Nicușor al lor a numit niște procurori care nu sunt ai lor”,

Această perspectivă este prezentată ca un semnal pozitiv în logica consolidării unui stat funcțional, în care instituțiile acționează pe baza propriilor atribuții, fără a fi capturate de grupuri de influență.

În final, analiza sa include o delimitare explicită față de generalizări. Crin Antonescu subliniază că nu toate vocile critice din spațiul public pot fi încadrate în aceeași categorie și că există diferențe semnificative între comentatori, jurnaliști și analiști politici.

Această precizare are rolul de a diferenția critica legitimă de interpretările generalizante, într-un context public deja puternic polarizat.

”Nu-i cunosc în niciun fel pe procurorii respectivi, nu mă iluzionez pentru atâta lucru în legătură cu președinția dlui Dan, nu aș jubila prea mult în locul pesediștilor sau altor jucători politici interesați special de mersul justiției. Dar nu pot să nu observ și să nu salut un prim gest prezidențial sănătos al lui Nicușor Dan. Indiferent de motivele alegerii sale, un mesaj e corect și binevenit: Președintele (oricine ar fi el) nu este captivul unei secte sau haite, sub motivul că membrii acesteia l-au votat. Da, există posibilitatea, așa cum vedem, ca mulți membri ai haitei să turbeze. Dar, nici o grijă, domnule Președinte, după ce vor consuma febril și iluzia că dl. Bolojan e noul “imam ascuns” al basismului nemuritor, se vor întoarce, scheunând, la gardul Cotrocenilor”, mai spune Crin Antonescu.

