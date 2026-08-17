Anunțul pe care proprietarii de apartamente nu trebuie să-l ignore. Apar mai multe condiții legale: Sumele din listă reprezintă obligații de plată

Proprietarii de apartamente trebuie să fie atenți la momentul de la care sunt considerați informați cu privire la sumele datorate drept cote de întreținere. Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în litigii privind administrarea proprietăților, atrage atenția asupra mai multor aspecte legate de listele lunare de plată și de termenele în care proprietarii pot face demersuri în relația cu asociația de proprietari.

Potrivit explicațiilor prezentate de avocat pe Facebook, sumele înscrise pe lista de plată reprezintă obligații de plată pentru proprietar. Acesta are însă posibilitatea de a contesta și de a răsturna prezumția de legalitate a sumelor respective, aspect care trebuie avut în vedere atunci când apar neclarități cu privire la întreținere.

Cotele de întreținere sunt evidențiate în lista lunară de plată, document care este emis de asociația de proprietari. Lista trebuie afișată la avizierul asociației și trebuie să conțină atât data la care a fost afișată, cât și data scadentă a sumelor înscrise.

„Este important ca fiecare proprietar să aibă în vedere și să cunoască aceste aspecte care țin de momentul de la care se consideră că a luat la cunoștință de sumele datorate ca și cote de întreținere”, a subliniat avocatul în mesajul publicat pe Facebook.

Un aspect important îl reprezintă momentul în care proprietarul este considerat că a luat la cunoștință de existența listei și de sumele care alcătuiesc cota de întreținere. Potrivit explicațiilor oferite, afișarea listei de plată la avizier reprezintă acest moment.

În consecință, proprietarul care susține că nu a avut posibilitatea să ia cunoștință de lista de plată trebuie să poată demonstra că aceasta nu a fost afișată și că, astfel, nu a putut afla nici data afișării, nici data scadenței.

Acest aspect este important deoarece demersurile proprietarului trebuie realizate în termen, ținând cont de datele înscrise pe lista de plată. În cazul în care proprietarul nu acționează în perioada prevăzută, poate interveni prescripția, termenul indicat în explicațiile avocatului fiind de trei ani.

„a) Sumele din lista de plată reprezintă obligații de plată pentru proprietar și acesta are obligația de a răsturna prezumția de legalitate a sumelor (nu uitați acest aspect).

b) Sumele reprezentând cote de întreținere se regăsesc în lista lunară de plată. Lista lunară de plată este un act emanat din partea asociației.

c) Lista lunară de plată se afișează la avizierul asociației și cuprinde data afișării și data scadentă a listei de plată.

d) Afișare listei de plată la avizier reprezintă momentul la care proprietarul a luat la cunoștință de existența listei de plată și de sumele care compun cota de întreținere”, a explicat avocatul.

Un alt aspect menționat este legat de situația în care proprietarul formulează un demers împotriva asociației de proprietari pentru a o obliga să îi predea listele de întreținere.

Potrivit explicațiilor prezentate, o astfel de acțiune nu duce la suspendarea termenului de prescripție. În această situație, se consideră în continuare că proprietarul a luat cunoștință de lista de plată prin simpla afișare a acesteia la avizier.

Această interpretare este asociată unei soluții a Tribunalului București din 2023, menționată de avocat în informarea sa.

„Pentru a înțelege mai bine, punctul “a” se coroborează cu punctul “d” și prin urmare proprietarul are obligația să facă dovada faptului că lista de plată nu a fost afișată și ca nu a putut lua cunoștință de data afișării și data scadentă a unei astfel de liste de plată. Importanța realizării demersurilor de către proprietar în termen (adică ținând cont de data afișării și data scadentă) este extrem de importantă, pentru că în situația în care proprietarul nu face în termen, intervine prescripția (sigur la implinirea termenului de 3 ani). Nici demersul realizat de către proprietar împotriva asociației de obligare la predarea listelor de întreținere nu duce la suspendarea termenului, considerându-se că proprietarul a luat la cunoștință de lista de plată prin simpla afișare a acesteia la avizier. (Tribunalul București 2023). Facem acest demers de informare pentru ca fiecare proprietar să aibă și o altă perspectivă: de când, cum și care este procedura pe care o are la dispoziție în raport cu asociația de proprietari în ceea ce reprezintă lista de plată”, a conchis Gelu Pușcaș.

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