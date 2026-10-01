Numărul șomerilor din România a crescut față de anul trecut. Peste 523.000 de persoane nu au un loc de muncă

Rata șomajului în România s-a menținut la 6,4% în luna august 2026, în formă ajustată sezonier, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Valoarea este identică celei înregistrate în luna iulie 2026.

Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat, pentru luna august 2026, la 523,4 mii de persoane. Față de luna precedentă, când erau estimate 526,8 mii de persoane fără loc de muncă, numărul șomerilor a scăzut, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În schimb, comparativ cu august 2025, când erau înregistrate 494,8 mii de persoane în această categorie, numărul șomerilor a crescut.

Prin urmare, deși rata șomajului ajustată sezonier a rămas neschimbată față de iulie, numărul estimat al șomerilor a fost mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Institutul Național de Statistică (INS) subliniază că datele sunt provizorii, în conformitate cu politica de revizuire a datelor.

În august 2026, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,5%, în timp ce în cazul bărbaților a fost de 6,3%. Astfel, rata șomajului la femei a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată în rândul bărbaților.

Pentru categoria de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2% în august. În cazul bărbaților, aceasta a fost de 5,1%, iar în cazul femeilor, de 5,3%.

Persoanele cu vârste între 25 și 74 de ani au reprezentat 76,5% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna august 2026, conform datelor INS.

Un nivel ridicat al șomajului continuă să fie înregistrat în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. Pentru perioada aprilie-iunie 2026, rata șomajului în această categorie a fost de 30,8%.

Datele lunare arată că, la nivelul tuturor persoanelor cu vârste între 15 și 74 de ani, rata șomajului a fost de 6,1% în august 2025, 6,0% în septembrie, 6,1% în octombrie, 6,3% în noiembrie, 6,1% în decembrie, 6,3% în ianuarie 2026, 6,3% în februarie, 6,5% în martie, 6,8% în aprilie, 6,7% în mai, 6,8% în iunie, 6,4% în iulie și 6,4% în august.

Pentru persoanele cu vârste între 25 și 74 de ani, rata a fost de 4,8% în august 2025, 4,7% în septembrie și octombrie, 4,9% în noiembrie, 4,7% în decembrie, 4,9% în ianuarie și februarie 2026, 5,1% în martie, 5,4% în aprilie, 5,2% în mai, 5,3% în iunie, 5,2% în iulie și 5,2% în august.

În cazul bărbaților cu vârste între 15 și 74 de ani, rata șomajului a fost de 6,3% în august 2025, 6,1% în septembrie, 6,2% în octombrie, 6,3% în noiembrie, 6,0% în decembrie, 6,2% în ianuarie 2026, 6,3% în februarie, 6,2% în martie, 6,4% în aprilie, 6,6% în mai și iunie, 6,2% în iulie și 6,3% în august.

Pentru femeile cu vârste între 15 și 74 de ani, rata șomajului a fost de 5,7% în august 2025, 5,8% în septembrie, 5,9% în octombrie, 6,3% în noiembrie, 6,2% în decembrie, 6,5% în ianuarie 2026, 6,3% în februarie, 6,9% în martie, 7,4% în aprilie, 7,0% în mai, 7,1% în iunie, 6,7% în iulie și 6,5% în august.