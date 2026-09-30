Autorizațiile pentru construcția de locuințe, în scădere puternică. Minus 16,1% față de anul trecut

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a scăzut semnificativ în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Institutul Național de Statistică (INS) arată că au fost emise 2.943 de autorizații, cu 16,1% mai puține decât în august 2025. Față de luna iulie, însă, numărul acestora a crescut ușor, cu 1,2%.

În august 2026 au fost eliberate 2.943 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, față de 2.909 în iulie. Suprafața utilă totală aferentă acestora a ajuns la 721.726 de metri pătrați, în creștere cu 1,3% de la o lună la alta.

Datele INS arată că 72,5% dintre autorizațiile pentru clădiri rezidențiale au vizat zona rurală. Creșterea lunară, de 34 de autorizații, a fost susținută în principal de regiunile Nord-Est, unde au fost înregistrate 56 de autorizații în plus, Vest (+44), Centru (+33) și Sud-Est (+30).

Situația a fost diferită în București-Ilfov, unde numărul autorizațiilor a scăzut cu 160 față de iulie. Regiunea Nord-Vest a înregistrat, la rândul său, o scădere de o autorizație.

Imaginea se schimbă atunci când datele sunt comparate cu cele de anul trecut. Numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 16,1% față de august 2025, iar suprafața utilă totală aferentă acestora s-a redus cu 7,3%.

În termeni absoluți, în august 2026 au fost emise cu 564 de autorizații mai puține decât în aceeași lună din 2025. Cele mai mari scăderi au fost raportate în Centru (-189), Nord-Est (-117), Sud-Muntenia (-108) și București-Ilfov (-80). Singura regiune care a înregistrat o creștere a fost Sud-Est, cu 13 autorizații în plus.

Scăderea se vede și în datele cumulate pentru primele opt luni din 2026. În perioada 1 ianuarie – 31 august au fost eliberate 21.791 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 12,2% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Reduceri au fost consemnate în aproape toate regiunile țării. Nord-Est a avut cu 712 autorizații mai puține, Vest cu 555, Sud-Muntenia cu 550, Nord-Vest cu 459, Centru cu 398, Sud-Est cu 339, iar Sud-Vest Oltenia cu 21.

București-Ilfov a fost singura regiune cu o creștere în primele opt luni ale anului, însă diferența față de perioada similară din 2025 a fost de numai patru autorizații. autoriz08r26

În cazul clădirilor nerezidențiale, în august au fost eliberate 567 de autorizații, cu 1,7% mai puține decât în iulie. Suprafața utilă totală a fost de 284.983 de metri pătrați, în scădere cu 5,6%.

Comparativ cu august 2025, numărul autorizațiilor pentru clădiri nerezidențiale a crescut cu 0,7%, însă suprafața utilă totală a scăzut cu 27,8%, potrivit datelor publicate de INS.