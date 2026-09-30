Autorizațiile pentru construcția de locuințe, în scădere puternică. Minus 16,1% față de anul trecut
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Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a scăzut semnificativ în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Institutul Național de Statistică (INS) arată că au fost emise 2.943 de autorizații, cu 16,1% mai puține decât în august 2025. Față de luna iulie, însă, numărul acestora a crescut ușor, cu 1,2%.
Peste 72% dintre autorizații au fost pentru zona rurală
În august 2026 au fost eliberate 2.943 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, față de 2.909 în iulie. Suprafața utilă totală aferentă acestora a ajuns la 721.726 de metri pătrați, în creștere cu 1,3% de la o lună la alta.
Datele INS arată că 72,5% dintre autorizațiile pentru clădiri rezidențiale au vizat zona rurală. Creșterea lunară, de 34 de autorizații, a fost susținută în principal de regiunile Nord-Est, unde au fost înregistrate 56 de autorizații în plus, Vest (+44), Centru (+33) și Sud-Est (+30).
Situația a fost diferită în București-Ilfov, unde numărul autorizațiilor a scăzut cu 160 față de iulie. Regiunea Nord-Vest a înregistrat, la rândul său, o scădere de o autorizație.
Scădere de 16,1% față de august 2025
Imaginea se schimbă atunci când datele sunt comparate cu cele de anul trecut. Numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 16,1% față de august 2025, iar suprafața utilă totală aferentă acestora s-a redus cu 7,3%.
În termeni absoluți, în august 2026 au fost emise cu 564 de autorizații mai puține decât în aceeași lună din 2025. Cele mai mari scăderi au fost raportate în Centru (-189), Nord-Est (-117), Sud-Muntenia (-108) și București-Ilfov (-80). Singura regiune care a înregistrat o creștere a fost Sud-Est, cu 13 autorizații în plus.
Peste 21.700 de autorizații eliberate de la începutul anului
Scăderea se vede și în datele cumulate pentru primele opt luni din 2026. În perioada 1 ianuarie – 31 august au fost eliberate 21.791 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 12,2% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.
Reduceri au fost consemnate în aproape toate regiunile țării. Nord-Est a avut cu 712 autorizații mai puține, Vest cu 555, Sud-Muntenia cu 550, Nord-Vest cu 459, Centru cu 398, Sud-Est cu 339, iar Sud-Vest Oltenia cu 21.
București-Ilfov a fost singura regiune cu o creștere în primele opt luni ale anului, însă diferența față de perioada similară din 2025 a fost de numai patru autorizații. autoriz08r26
Ce se întâmplă cu autorizațiile pentru clădirile nerezidențiale
În cazul clădirilor nerezidențiale, în august au fost eliberate 567 de autorizații, cu 1,7% mai puține decât în iulie. Suprafața utilă totală a fost de 284.983 de metri pătrați, în scădere cu 5,6%.
Comparativ cu august 2025, numărul autorizațiilor pentru clădiri nerezidențiale a crescut cu 0,7%, însă suprafața utilă totală a scăzut cu 27,8%, potrivit datelor publicate de INS.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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