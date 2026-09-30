Volumul de lemn exploatat în România a crescut în 2025. Fagul a avut cea mai mare pondere dintre speciile de foioase
SURSA FOTO: Dreamstime/Lemne de foc
Volumul de lemn exploatat în anul 2025 de operatorii economici atestați în exploatarea forestieră a crescut cu 7,5% față de anul 2024. În aceeași perioadă, volumul de lemn rotund exploatat a înregistrat o creștere de 7,2%.
România a exploatat mai mult lemn în 2025
Datele privind volumul de lemn exploatat în anul 2025 arată o majorare atât a cantității totale, cât și a volumului de lemn rotund. În total, în anul 2025 au fost exploatate 18.849 de unități de volum, față de 17.526 în anul 2024, ceea ce reprezintă o diferență de 1.323, potrivit datelor publicate de INS.
Volumul total de lemn rotund fără coajă a ajuns în 2025 la 17.358, comparativ cu 16.194 în 2024. Creșterea a fost de 1.164 de unități de volum, conform datelor INS.
În cazul rășinoaselor, volumul exploatat a crescut de la 6.561 în 2024 la 6.892 în 2025, ceea ce înseamnă o majorare cu 331. Lemnul de fag a înregistrat o creștere de la 5.030 la 5.576, diferența fiind de 546.
Și volumul de stejar exploatat a crescut, de la 1.749 în 2024 la 1.964 în 2025, cu 215 mai mult. Pentru diversele specii tari, volumul a urcat de la 1.881 la 1.963, respectiv cu 82.
Singura categorie de lemn rotund care a înregistrat o scădere a fost cea a diverselor specii moi. Volumul acestora a coborât de la 973 în 2024 la 963 în 2025, cu 10 mai puțin.
În ceea ce privește coaja lemnului rotund, volumul a crescut de la 734 la 817, diferența fiind de 83. Alte sortimente au ajuns de la 598 în 2024 la 674 în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 76.
Foioasele au reprezentat 60,3% din lemnul rotund exploatat
În volumul total de lemn rotund exploatat în anul 2025, cea mai mare pondere a revenit speciilor de foioase, care au reprezentat 60,3%. Speciile de rășinoase au avut o pondere de 39,7%.
Dintre speciile de foioase, fagul a avut cea mai mare pondere, reprezentând 32,1% din totalul lemnului rotund exploatat.
Creșterea de 7,2% a volumului de lemn rotund exploatat în 2025 față de anul anterior a fost susținută atât de rășinoase, cât și de foioase.
Volumul de rășinoase a crescut cu 5,0% și a reprezentat 39,7% din volumul total de lemn rotund exploatat. În același timp, volumul de foioase a crescut cu 8,6%, aceste specii reprezentând 60,3% din volumul total de lemn rotund exploatat.
Buștenii, principala destinație a lemnului rotund
În anul 2025, principala destinație a lemnului rotund a fost reprezentată de bușteni, care au avut o pondere de 46,5% din total. Pe locul următor s-a situat lemnul pentru foc, cu o proporție de 40,7%.
Volumul total de lemn rotund destinat diferitelor utilizări a crescut de la 16.194 în 2024 la 17.358 în 2025, diferența fiind de 1.164.
Cantitatea de bușteni a crescut de la 7.650 în 2024 la 8.070 în 2025, respectiv cu 420.
În cazul lemnului rotund și despicat, volumul a scăzut de la 1.238 la 1.163, ceea ce reprezintă o diminuare cu 75.
Categoria alte sortimente de lemn rotund a înregistrat o creștere de la 1.016 în 2024 la 1.056 în 2025, cu 40 mai mult.
Cea mai mare creștere dintre destinațiile prezentate a fost consemnată în cazul lemnului pentru foc. Volumul acestuia a urcat de la 6.290 în 2024 la 7.069 în 2025, diferența fiind de 779.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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