Volumul de lemn exploatat în România a crescut în 2025. Fagul a avut cea mai mare pondere dintre speciile de foioase

Volumul de lemn exploatat în anul 2025 de operatorii economici atestați în exploatarea forestieră a crescut cu 7,5% față de anul 2024. În aceeași perioadă, volumul de lemn rotund exploatat a înregistrat o creștere de 7,2%.

Datele privind volumul de lemn exploatat în anul 2025 arată o majorare atât a cantității totale, cât și a volumului de lemn rotund. În total, în anul 2025 au fost exploatate 18.849 de unități de volum, față de 17.526 în anul 2024, ceea ce reprezintă o diferență de 1.323, potrivit datelor publicate de INS.

Volumul total de lemn rotund fără coajă a ajuns în 2025 la 17.358, comparativ cu 16.194 în 2024. Creșterea a fost de 1.164 de unități de volum, conform datelor INS.

În cazul rășinoaselor, volumul exploatat a crescut de la 6.561 în 2024 la 6.892 în 2025, ceea ce înseamnă o majorare cu 331. Lemnul de fag a înregistrat o creștere de la 5.030 la 5.576, diferența fiind de 546.

Și volumul de stejar exploatat a crescut, de la 1.749 în 2024 la 1.964 în 2025, cu 215 mai mult. Pentru diversele specii tari, volumul a urcat de la 1.881 la 1.963, respectiv cu 82.

Singura categorie de lemn rotund care a înregistrat o scădere a fost cea a diverselor specii moi. Volumul acestora a coborât de la 973 în 2024 la 963 în 2025, cu 10 mai puțin.

În ceea ce privește coaja lemnului rotund, volumul a crescut de la 734 la 817, diferența fiind de 83. Alte sortimente au ajuns de la 598 în 2024 la 674 în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 76.

În volumul total de lemn rotund exploatat în anul 2025, cea mai mare pondere a revenit speciilor de foioase, care au reprezentat 60,3%. Speciile de rășinoase au avut o pondere de 39,7%.

Dintre speciile de foioase, fagul a avut cea mai mare pondere, reprezentând 32,1% din totalul lemnului rotund exploatat.

Creșterea de 7,2% a volumului de lemn rotund exploatat în 2025 față de anul anterior a fost susținută atât de rășinoase, cât și de foioase.

Volumul de rășinoase a crescut cu 5,0% și a reprezentat 39,7% din volumul total de lemn rotund exploatat. În același timp, volumul de foioase a crescut cu 8,6%, aceste specii reprezentând 60,3% din volumul total de lemn rotund exploatat.

În anul 2025, principala destinație a lemnului rotund a fost reprezentată de bușteni, care au avut o pondere de 46,5% din total. Pe locul următor s-a situat lemnul pentru foc, cu o proporție de 40,7%.

Volumul total de lemn rotund destinat diferitelor utilizări a crescut de la 16.194 în 2024 la 17.358 în 2025, diferența fiind de 1.164.

Cantitatea de bușteni a crescut de la 7.650 în 2024 la 8.070 în 2025, respectiv cu 420.

În cazul lemnului rotund și despicat, volumul a scăzut de la 1.238 la 1.163, ceea ce reprezintă o diminuare cu 75.

Categoria alte sortimente de lemn rotund a înregistrat o creștere de la 1.016 în 2024 la 1.056 în 2025, cu 40 mai mult.

Cea mai mare creștere dintre destinațiile prezentate a fost consemnată în cazul lemnului pentru foc. Volumul acestuia a urcat de la 6.290 în 2024 la 7.069 în 2025, diferența fiind de 779.