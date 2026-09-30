Milioane de români nu au acces la rețeaua publică de apă. Diferențe uriașe între regiuni, potrivit INS

Accesul românilor la sistemul public de alimentare cu apă a continuat să crească în 2025, însă diferențele dintre regiuni rămân foarte mari. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că 78,2% din populația rezidentă era conectată la rețeaua publică, față de 77,6% în anul precedent. În timp ce în București-Ilfov procentul ajunge la 98,3%, în Nord-Est doar puțin peste jumătate din populație beneficiază de această infrastructură.

În 2025, numărul persoanelor conectate la sistemul public de alimentare cu apă a ajuns la 14.887.537, reprezentând 78,2% din populația rezidentă a României. Față de 2024, numărul beneficiarilor a crescut cu 105.478 de persoane. distributia_apei26r

Raportat la populația rezidentă utilizată de INS, datele arată că aproximativ 4,15 milioane de persoane nu erau încă racordate la sistemul public de alimentare cu apă.

Diferențele sunt însă considerabile de la o regiune la alta. București-Ilfov are cel mai ridicat grad de racordare, de 98,3%, fiind urmată de Sud-Est, cu 89,9%.

La polul opus se află regiunea Nord-Est, unde numai 53,3% din populația rezidentă este conectată la sistem. Următorul cel mai redus procent este în Sud-Muntenia, de 71,6%.

Volumul total de apă distribuit în România în 2025 a fost de aproximativ 2,61 miliarde de metri cubi. Comparativ cu anul precedent, cantitatea totală a scăzut cu 14,5%, evoluție pusă de INS în principal pe seama reducerii volumelor destinate agriculturii și sectorului industrie și construcții. distributia_apei26r

În schimb, cantitatea de apă distribuită populației a crescut cu 75,969 milioane de metri cubi față de anul precedent.

Datele INS arată că agricultura a reprezentat cea mai mare parte a consumului, cu 61,6% din volumul total de apă distribuit. Populației i-au revenit 25,6%, altor categorii de consumatori 8,6%, iar sectorului industrie și construcții 4,2%.

Cele mai mari volume au fost înregistrate în bazinele hidrografice Buzău-Ialomița, cu 36,3% din total, și Argeș-Vedea, cu 15,8%.

La nivel național, din totalul de 2,609 miliarde de metri cubi distribuiți, aproximativ 1,607 miliarde de metri cubi au mers către agricultură, 668,26 milioane către populație, 108,37 milioane către industrie și construcții, iar aproape 225,74 milioane de metri cubi către alte categorii de consumatori.

În bazinul Buzău-Ialomița au fost distribuiți aproape 948 de milioane de metri cubi de apă, dintre care peste 810 milioane au fost destinați agriculturii. Bazinul Argeș-Vedea a înregistrat un volum total de aproximativ 411,5 milioane de metri cubi.