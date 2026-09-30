Burse de 4.000 de lei lunar pentru acești tineri. Noul program anunțat de Mihai Dimian

Un nou program de burse postdoctorale este lansat pentru tinerii care vor să continue o carieră în universități sau în cercetare. Mihai Dimian a anunțat că programul va pune la dispoziție până la 500 de burse, fiecare în valoare de 4.000 de lei lunar, pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. Instituțiile gazdă vor trebui să asigure, la rândul lor, o contribuție de minimum aceeași valoare.

Mihai Dimian a anunțat miercuri lansarea programului, explicând că acesta este destinat perioadei de tranziție dintre finalizarea doctoratului și obținerea unui loc de muncă în mediul universitar sau de cercetare.

„După experiența de ieri, astăzi este o nouă zi. Iar munca pentru educație și cercetare continuă. „Live to fight another day!” 🙂”, a transmis Mihai Dimian.

Potrivit acestuia, programul prevede acordarea a până la 500 de burse, în valoare de 4.000 de lei pe lună, pentru maximum doi ani. La această sumă se va adăuga contribuția instituției care îl găzduiește pe cercetător.

„Astăzi, lansăm un nou program de burse postdoctorale, pentru a sprijini tranziția de la doctorat către o carieră universitară sau de cercetare: până la 500 de burse, de 4.000 lei pe lună, pentru maximum 24 de luni, la care se adaugă o contribuție a instituției gazdă de cel puțin aceeași valoare, pentru creșterea bursei sau pentru alte cheltuieli materiale, de deplasare, de publicare, etc.”

Programul urmărește să le ofere doctoranzilor o perspectivă pentru perioada de după absolvire, înainte de ocuparea unui post permanent într-o universitate sau într-un institut de cercetare.

„Ne dorim ca doctoranzii să se concentreze pe elaborarea unei teze valoroase, având perspectiva unui sprijin pentru continuarea cercetărilor după absolvire, pentru perioada de tranziție către un loc de muncă permanent în mediul universitar sau de cercetare.”

Mihai Dimian a anunțat și pregătirea unei alte măsuri, denumită „Primul loc de muncă în cercetare”, care ar urma să fie destinată celor aflați la începutul activității profesionale.

„Urmează și „Primul loc de muncă în cercetare”, prin care vom susține tinerii titulari în primii doi ani de activitate în universități și institute de cercetare!”

Cele două programe sunt prezentate ca parte a unui sistem prin care sprijinul acordat tinerilor să continue după perioada studiilor doctorale și în primii ani ai carierei.

„Construim astfel o continuitate a sprijinului: de la formarea prin doctorat, la cercetarea postdoctorală și la începutul unei cariere stabile.”

În finalul mesajului, Mihai Dimian s-a adresat direct tinerilor interesați de cercetare: