Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a participat luni la reuniunea Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport, desfășurată sub egida Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.

La eveniment a participat și Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Potrivit Ministerului Educației, reuniunea a avut ca principal obiectiv discutarea și aprobarea unor documente importante privind viitorul politicilor educaționale europene.

Printre acestea se află abordarea generală parțială privind propunerea de regulament pentru programul Erasmus+ aferent perioadei 2028-2034, dar și proiectul de concluzii privind rolul profesorilor în era inteligenței artificiale.

Documentul aprobat stabilește direcțiile principale ale viitorului program Erasmus+ și pregătește cadrul legislativ pentru noua etapă a unuia dintre cele mai importante programe europene dedicate educației, mobilității academice și cooperării internaționale.

Autoritățile române susțin că noua formă a programului Erasmus+ va avea un rol esențial în modernizarea sistemelor educaționale și în consolidarea cooperării europene.

”România consideră viitorul program Erasmus+ 2028-2034 un instrument strategic pentru consolidarea mobilităţii educaţionale şi a cooperării europene. Noua structură a programului va contribui la creşterea calităţii, relevanţei şi rezilienţei sistemelor de educaţie din Europa”, transmite Ministerul Educației.

Potrivit instituției, România susține și inițiativa Comisiei Europene privind dezvoltarea talentelor și stimularea excelenței academice și profesionale, considerate elemente-cheie pentru competitivitatea Uniunii Europene.

”De asemenea, România a susţinut iniţiativa Comisiei Europene privind dezvoltarea talentelor şi promovarea excelenţei, considerată esenţială pentru creşterea competitivităţii Uniunii Europene la nivel global.”

Ministerul subliniază că Erasmus+ va continua să susțină colaborările dintre universitățile europene și integrarea cu alte mari programe europene dedicate cercetării și inovării.

”Erasmus+ va continua să sprijine alianţele universităţilor europene şi colaborarea cu alte programe europene, precum Orizont Europa şi Fondul European pentru Competitivitate”, se arată în comunicat.

Un alt punct important discutat la reuniunea Consiliului UE a fost impactul inteligenței artificiale asupra educației și asupra activității profesorilor.

Statele membre au aprobat un document privind rolul cadrelor didactice în era AI, în contextul în care inteligența artificială începe să fie utilizată tot mai mult în școli și universități.

Ministerul Educației arată că documentul adoptat evidențiază schimbările produse deja în procesele de învățare, în activitatea didactică și în gestionarea sarcinilor administrative.

Totodată, concluziile adoptate la nivel european subliniază necesitatea dezvoltării continue a competențelor digitale pentru profesori și elevi.

Documentul promovează integrarea „responsabilă, echitabilă şi eficientă” a inteligenței artificiale în educație.

Ministerul Educației afirmă că România susține utilizarea inteligenței artificiale pentru modernizarea procesului educațional și adaptarea acestuia la nevoile individuale ale elevilor.

”România a susţinut valorificarea potenţialului AI pentru stimularea creativităţii, inovării pedagogice şi personalizării procesului educaţional, prin resurse adaptate nevoilor elevilor şi trasee de învăţare mai flexibile şi incluzive.”

Autoritățile consideră că AI-ul poate contribui la creșterea eficienței și flexibilității sistemului educațional, însă avertizează că tehnologia nu trebuie să înlocuiască rolul profesorilor.

”În acelaşi timp, ministerul consideră că noile tehnologii trebuie să sprijine activitatea profesorilor, fără a înlocui rolul lor esenţial sau autonomia profesională”, precizează Ministerul Educației.

Noua etapă a programului Erasmus+ urmărește extinderea mobilității academice și profesionale în interiorul Uniunii Europene, precum și consolidarea colaborării dintre universități, școli și instituții de cercetare.

Programul va pune un accent mai mare pe:

digitalizare;

competențe tehnologice;

inovare;

incluziune;

adaptarea educației la piața muncii și la transformările economice globale.

Totodată, oficialii europeni urmăresc integrarea mai puternică a sistemelor educaționale cu marile proiecte europene de cercetare și competitivitate economică.

Erasmus+ este unul dintre cele mai cunoscute și utilizate programe ale Uniunii Europene, finanțând mobilități pentru elevi, studenți, profesori, cercetători și organizații din domeniul educației și formării profesionale.

În ultimii ani, mii de elevi și studenți români au participat la programe de studiu, practică și schimburi academice prin Erasmus+, iar universitățile din România au dezvoltat parteneriate internaționale cu instituții din întreaga Europă.

Noua etapă pregătită pentru perioada 2028-2034 vine într-un context în care Uniunea Europeană încearcă să adapteze sistemele de educație la schimbările tehnologice accelerate, la dezvoltarea inteligenței artificiale și la nevoia de competențe digitale avansate.