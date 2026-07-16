Inteligența artificială schimbă modul în care elevii învață. Profesorii recunosc că le este tot mai greu să evalueze cunoștințele reale

Utilizarea inteligenței artificiale în școli ridică tot mai multe semne de întrebare în rândul profesorilor. Dincolo de riscul copierii temelor, cadrele didactice spun că principala provocare este să stabilească dacă elevii au înțeles cu adevărat materia sau dacă răspunsurile au fost generate de un chatbot.

Potrivit unui sondaj realizat de organizația nonprofit College Board, aproximativ 84% dintre elevii de liceu au declarat că au folosit instrumente de inteligență artificială generativă pentru activități școlare în 2025.

Cu ajutorul acestor aplicații, un elev poate genera în câteva secunde eseuri, rezumate, rapoarte sau răspunsuri la diferite teme, ceea ce îi pune pe profesori în situația de a nu mai putea stabili cu ușurință cât din lucrare reflectă gândirea proprie a elevului, potrivit Fortune.

Concluziile provin dintr-un studiu desfășurat între primăvara anului 2025 și primăvara lui 2026, la care au participat 303 profesioniști din sistemul de învățământ din statul american Wisconsin și alți 132 de specialiști din școli din restul Statelor Unite.

Deși participanții au indicat și probleme precum dezinformarea, erorile generate de inteligența artificială sau protecția datelor personale, cele mai mari îngrijorări au fost legate de frauda academică și plagiat.

În Wisconsin, aproximativ 65% dintre respondenți au identificat aceste aspecte drept motive de îngrijorare, în timp ce la nivelul eșantionului național procentul a ajuns la 74%.

Totodată, aproape jumătate dintre participanții din Wisconsin și peste jumătate dintre cei din eșantionul național au declarat că utilizarea inteligenței artificiale îngreunează evaluarea nivelului real de înțelegere al elevilor.

Participanții la studiu au fost întrebați și despre efectele inteligenței artificiale asupra comportamentului și implicării elevilor.

Aproximativ 29% dintre respondenții din Wisconsin și 40% dintre cei din eșantionul național au remarcat o dependență tot mai mare a elevilor de aceste instrumente.

În același timp, 19% dintre profesorii din Wisconsin și 33% dintre cei din restul Statelor Unite au indicat o reducere a gândirii critice și a capacității de rezolvare a problemelor.

Unii profesori folosesc aplicații care încearcă să identifice dacă un text a fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Totuși, cercetările citate în studiu arată că aceste programe pot greși frecvent. În funcție de aplicație, rata rezultatelor fals pozitive poate ajunge până la 50%, iar unele texte generate de AI sunt clasificate drept lucrări realizate de oameni.

De asemenea, alte cercetări au arătat că sistemele de detectare pot marca în mod eronat drept texte generate de inteligența artificială lucrările redactate de persoane care nu au limba engleză ca limbă maternă.

Autorul studiului arată că soluția nu este eliminarea temelor sau a exercițiilor de redactare, ci adaptarea modului de evaluare.

Astfel, unii profesori le cer elevilor să explice oral modul în care au ajuns la un răspuns, să descrie procesul de lucru sau să redacteze mai multe exerciții direct în clasă, pe hârtie.

În același timp, multe școli încă nu au reguli clare privind utilizarea inteligenței artificiale. Potrivit studiului, doar 33% dintre respondenții din Wisconsin și 29% dintre cei din eșantionul național au declarat că instituția în care lucrează are o politică oficială privind folosirea instrumentelor AI.

Studiul concluzionează că obiectivul nu este identificarea fiecărei utilizări necorespunzătoare a inteligenței artificiale, ci conceperea unor metode de evaluare care să le permită profesorilor să răspundă la întrebarea esențială: ce a înțeles cu adevărat fiecare elev.