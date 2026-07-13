Admitere liceu 2026. Calendarul complet și data la care elevii află la ce liceu au intrat

Absolvenții clasei a VIII-a au intrat în cea mai importantă etapă a admiterii la liceu. Începând de luni, elevii, împreună cu părinții și profesorii diriginți, completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ministerul Educației atrage atenția că alegerea unui număr prea mic de opțiuni sau completarea incorectă a fișelor poate afecta șansele de repartizare la un liceu.

Procesul de admitere la liceu pentru anul școlar 2026-2027 a intrat într-o nouă etapă, odată cu începerea completării fișelor de opțiuni. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, această etapă se desfășoară în perioada 13-20 iulie 2026.

În acest interval, elevii care au absolvit clasa a VIII-a își stabilesc, împreună cu părinții și diriginții, lista liceelor și a specializărilor pentru care doresc să candideze. Opțiunile sunt introduse în aplicația informatică utilizată pentru repartizarea computerizată.

Ministerul recomandă ca lista să cuprindă un număr cât mai mare de opțiuni, ordonate în funcție de preferințele fiecărui candidat și de șansele reale de admitere.

Autoritățile atrag atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este completarea unui număr prea mic de opțiuni.

Într-o astfel de situație, chiar și elevii cu medii bune riscă să nu fie repartizați în prima etapă dacă niciuna dintre opțiunile selectate nu poate fi ocupată în funcție de media de admitere.

De asemenea, ministerul recomandă verificarea atentă a tuturor datelor înscrise în fișă înainte ca aceasta să fie validată, deoarece eventualele erori pot influența rezultatul repartizării.

În perioada 15-17 iulie, își vor completa opțiunile și elevii care nu au fost admiși pe locurile rezervate candidaților de etnie romă sau celor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES), precum și cei care au renunțat în scris la locul obținut și doresc să participe la repartizarea computerizată.

Această etapă se adresează atât absolvenților promoției 2026, cât și celor din promoțiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea noului an școlar.

Momentul cel mai așteptat de candidați va avea loc pe 22 iulie 2026, când Ministerul Educației va realiza repartizarea computerizată în funcție de media de admitere și de ordinea opțiunilor completate de fiecare elev.

După afișarea rezultatelor, candidații admiși vor avea la dispoziție perioada 23-28 iulie pentru depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde au fost repartizați.

Elevii care nu vor ocupa un loc în această etapă sau care vor participa la etapa a doua vor fi repartizați în zilele de 17 și 18 august, procedură organizată de comisiile județene și de Comisia Municipiului București.

În acest an, media de admitere este reprezentată exclusiv de media generală obținută la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică a notelor de la probele examenului și exprimată cu două zecimale, fără rotunjire.

Media generală din gimnaziu nu mai intră în calculul admiterii, însă rămâne un criteriu de departajare atunci când doi sau mai mulți candidați au aceeași medie.

În cazul egalităților, Ministerul Educației aplică, în ordine, următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor V-VIII;

nota obținută la Limba și literatura română;

nota obținută la Matematică;

nota la limba maternă, pentru elevii care au susținut această probă.

Dacă și după aplicarea tuturor acestor criterii candidații rămân la egalitate, aceștia sunt declarați admiși la aceeași unitate de învățământ, chiar dacă este depășit numărul inițial de locuri.

Admiterea din acest an are loc după publicarea rezultatelor finale ale Evaluării Naționale, afișate pe 8 iulie.

După soluționarea contestațiilor, procentul elevilor care au obținut medii de cel puțin 5 a ajuns la 79,1%, cu 0,1 puncte procentuale peste rezultatele inițiale.

Pentru liceele vocaționale, pe lângă media obținută la Evaluarea Națională, sunt luate în calcul și rezultatele la probele de aptitudini, acolo unde acestea sunt prevăzute de metodologia de admitere.