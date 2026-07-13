Campari își extinde măsurile de protejare a Aperol pe fondul creșterii concurenței în segmentul Spritz

Campari își intensifică eforturile pentru a proteja brandul Aperol, în contextul în care popularitatea cocktailului Spritz atrage tot mai mulți concurenți și produse similare. Grupul italian mizează pe campanii de promovare, certificarea localurilor și acțiuni juridice.

Grupul italian Campari își intensifică măsurile de protejare a brandului Aperol, principalul motor al vânzărilor sale, pe fondul creșterii numărului de băuturi care imită celebrul Aperol Spritz și al concurenței tot mai puternice din segmentul aperitivelor. În Italia, piața pe care competiția este cea mai acerbă, compania a lansat o amplă campanie de promovare și un program de fidelizare destinat barurilor și restaurantelor care servesc cocktailul original. Totodată, Campari extinde distribuția butoaielor cu Aperol Spritz gata preparat, o soluție care garantează respectarea rețetei autentice și limitează utilizarea produselor similare.

Potrivit datelor IWSR, consumul mondial de cocktailuri spritz a crescut semnificativ în ultimii ani, de la mai puțin de 2,5 miliarde de porții în 2019 la aproape 4 miliarde în 2024. Această evoluție a transformat categoria într-una dintre cele mai dinamice din industria băuturilor alcoolice și a atras un număr tot mai mare de concurenți.

Aperol generează aproximativ 26% din veniturile Campari, fiind cel mai important brand din portofoliul companiei. Performanța acestuia a contribuit decisiv la menținerea rezultatelor grupului în contextul încetinirii cererii din industria băuturilor alcoolice în cursul anului trecut.

Începând din 2023, Campari a semnalat că unele baruri și restaurante din Italia servesc cocktailuri portocalii la draft care nu sunt preparate cu Aperol, deși mulți consumatori au impresia că primesc băutura originală. Pentru a combate această practică și a proteja autenticitatea brandului, compania a introdus un sistem de certificare destinat localurilor care utilizează ingredientele originale. Programul include în prezent aproximativ 2.000 de baruri și restaurante din Italia.

Pe rafturile supermarketurilor au apărut tot mai multe aperitive portocalii care seamănă foarte mult cu Aperol, însă sunt comercializate la prețuri cu 30-40% mai mici. În Italia, o sticlă de Aperol costă în prezent aproximativ 10 euro, ceea ce îi determină pe unii consumatori să opteze pentru alternative mai ieftine.

Pentru a-și proteja brandul, Campari a înregistrat inclusiv mărci comerciale pentru nuanța distinctivă de portocaliu asociată Aperol și a inițiat acțiuni în justiție împotriva unor concurenți, invocând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

În același timp, compania se confruntă și cu popularitatea tot mai mare a altor cocktailuri de vară, în special Hugo Spritz, preparat din Prosecco și sirop sau lichior din flori de soc. Băutura câștigă teren pe piețe importante, precum SUA și Marea Britanie, iar producătorul Bacardi a raportat o creștere de două cifre a vânzărilor lichiorului St-Germain, ingredientul principal al propriei sale versiuni de Hugo Spritz.

În paralel cu măsurile de protejare a brandului Aperol, Campari își diversifică oferta prin promovarea altor aperitive din portofoliu, precum Sarti Rosa, și prin dezvoltarea unor mărci consacrate, între care Campari, Cynar, Crodino și Mondoro.

Cu toate acestea, analiștii financiari apreciază că poziția Aperol pe piață nu este amenințată în prezent. În opinia lor, succesul produselor similare confirmă, de fapt, forța brandului, iar pentru mulți consumatori denumirea Aperol a devenit aproape sinonimă cu cocktailul Spritz.