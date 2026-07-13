Petrolul explodează după noile atacuri dintre SUA și Iran. Piețele reacționează imediat, iar investitorii se tem pentru Strâmtoarea Hormuz

Prețul petrolului a înregistrat luni una dintre cele mai puternice creșteri din ultimele săptămâni, după ce conflictul dintre Statele Unite și Iran a cunoscut o nouă escaladare militară. Investitorii se tem că tensiunile ar putea afecta din nou transporturile de energie prin Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru petrolul și gazele naturale la nivel mondial.

În primele ore ale tranzacționării, cotația petrolului Brent a urcat cu peste 4%, până la aproximativ 79 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a depășit pragul de 74 de dolari pe baril, recuperând rapid pierderile din perioada în care piețele mizau pe o detensionare a conflictului.

Creșterea cotațiilor vine după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat desfășurarea unui nou val de lovituri asupra unor obiective din Iran, folosind muniție de precizie împotriva mai multor ținte.

La scurt timp, Gărzile Revoluționare iraniene au transmis că au atacat baze militare americane din Kuweit și Bahrain, ceea ce a amplificat temerile privind extinderea conflictului în regiune.

În paralel, situația din Strâmtoarea Ormuz continuă să fie urmărită cu atenție de piețele financiare. Deși președintele american Donald Trump a declarat că ruta maritimă rămâne deschisă traficului comercial, Iranul susținuse anterior că a închis pasajul după un incident în care o navă ar fi circulat pe o rută neaprobată și a fost lovită.

Importanța strategică a zonei este uriașă. Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate traversau această rută.

Datele companiei de monitorizare Kpler arată că doar șase nave au trecut prin Strâmtoarea Hormuz duminică, cel mai redus trafic înregistrat în ultimele cinci săptămâni.

Escaladarea confruntărilor pune sub presiune și acordul interimar încheiat luna trecută între Statele Unite și Iran, document care prevedea redeschiderea completă a Strâmtorii Hormuz și continuarea negocierilor pentru încă 60 de zile, cu scopul de a pune capăt conflictului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), după semnarea acelui acord oferta mondială de petrol a crescut în iunie cu 4,1 milioane de barili pe zi. Cu toate acestea, producția globală rămâne cu 9,4 milioane de barili pe zi sub nivelurile înregistrate înaintea izbucnirii războiului.

Analiștii consideră că optimismul privind o normalizare rapidă a situației începe să dispară.

„Speranțele privind o soluționare relativ rapidă a confruntărilor recente ar putea fi puse sub semnul întrebării după escaladarea tensiunilor din weekend”, au transmis analiștii ANZ. La rândul său, analistul IG Markets Tony Sycamore apreciază că reacția relativ temperată a pieței arată că investitorii nu consideră încă armistițiul complet compromis. „Cum de exactă este această interpretare rămâne de văzut”, a afirmat acesta.

Escaladarea conflictului a afectat și piețele financiare din Asia. Bursa din Tokyo a închis în scădere, iar indicele sud-coreean Kospi a înregistrat una dintre cele mai abrupte corecții ale zilei, investitorii reducând expunerea pe active considerate mai riscante.

Contractele futures pentru principalii indici bursieri americani indicau, de asemenea, deschideri în scădere pe Wall Street, pe fondul îngrijorărilor că un nou val de tensiuni în Orientul Mijlociu ar putea alimenta inflația prin creșterea costurilor energiei.

Analiștii avertizează că, dacă situația militară se va deteriora și mai mult sau dacă traficul prin Strâmtoarea Hormuz va fi restricționat pentru o perioadă mai lungă, presiunile asupra pieței petroliere și asupra economiei globale s-ar putea intensifica în perioada următoare.