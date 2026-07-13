Nivelul Dunării coboară la un nou minim istoric. Debitul fluviului este de aproape trei ori sub media lunii iulie

Nivelul Dunării a ajuns la valori fără precedent în mai multe sectoare din sudul României, pe fondul secetei severe și al temperaturilor ridicate din Europa. La Calafat și Baziaș au fost înregistrate debite mult sub media obișnuită pentru luna iulie, iar primele efecte se resimt deja asupra navigației. Autoritățile au intervenit prin lucrări de dragaj, însă specialiștii avertizează că lipsa precipitațiilor poate agrava situația în perioada următoare.

Nivelul Dunării continuă să scadă de la o zi la alta, iar imaginile surprinse în zona Calafat arată amploarea fenomenului provocat de seceta prelungită. Retragerea apelor a lăsat în urmă întinderi de nisip și pietriș, transformând complet aspectul malurilor și evidențiind una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimii ani.

Observator relatează că, la Calafat, peisajul s-a schimbat complet după ce apele Dunării s-au retras zeci de metri, lăsând în urmă întinderi de nisip și pietriș. Totodată, debitul fluviului a scăzut la aproximativ 1.780 de metri cubi pe secundă, de aproape trei ori sub media normală a lunii iulie.

Situația este similară și la intrarea Dunării în România, în zona Baziaș, unde debitul fluviului a coborât la aproximativ 1.900 de metri cubi pe secundă. Valoarea este cu mult sub media lunii iulie, care se situează în jurul a 4.700 de metri cubi pe secundă, confirmând amploarea deficitului de apă în întreg bazinul Dunării.

În încercarea de a limita efectele asupra traficului fluvial, autoritățile au efectuat lucrări de întreținere a șenalului navigabil.

„Sunt niveluri scăzute, într-adevăr, niveluri apărute mai devreme. Noi am acționat prin lucrări de dragaj. […] S-a dragat aproximativ 100.000 de metri cubi”, spune Daniel Naicu, director Administrația Bazinală de Apă Jiu.

Scăderea accentuată a debitului începe să producă efecte directe asupra transportului pe Dunăre. În zona Bechet, bacul utilizat zilnic de turiști și transportatori care se deplasează spre Bulgaria și Grecia și-a suspendat temporar activitatea, deoarece adâncimea apei nu mai permite desfășurarea în condiții normale a curselor.

Localnicii spun că șenalul navigabil s-a îngustat considerabil, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția debitului și amplasează geamanduri pentru dirijarea traficului fluvial în zonele în care navigația a devenit dificilă.

„Deja au început să-i verifice debitul și au început să pună geamanduri de dirijat circulația pe Dunăre, pentru că firul navigabil este foarte strâmt. […] Scade de la an la an”, spune un localnic.

Pe porțiunile de albie rămase fără apă au început să apară și activități neobișnuite. Suprafețele de nisip și pietriș descoperite de retragerea fluviului sunt folosite de unii șoferi pentru drifturi, în timp ce locuitorii din zonă observă transformările spectaculoase produse de scăderea nivelului apei.

„Acum a scăzut exagerat de mult. […] Este o insulă, sunt 30 de metri iarna pe care nu poți trece, acum treci pe uscat”, spune un localnic.

Hidrologii explică faptul că diminuarea accentuată a debitului este determinată de seceta prelungită și de lipsa precipitațiilor la nivelul întregului bazin hidrografic al Dunării. Specialiștii avertizează că, dacă regimul pluviometric nu se va îmbunătăți în perioada următoare, nivelul Dunării ar putea continua să scadă, iar impactul asupra navigației și transportului fluvial ar putea deveni și mai sever.