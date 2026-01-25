Conform estimărilor hidrologilor, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va înregistra inițial o scădere, urmată de o perioadă de relativă stabilizare, iar ulterior o ușoară creștere, fără a atinge însă valorile normale pentru această perioadă a anului.

„Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere în primele patru zile până la valoarea de 3.800 mc/s, staţionar în următoarea zi în jurul acestei valori, apoi în creştere până la valoarea de 4.100 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii ianuarie (5.400 mc/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în prima parte a intervalului de prognoză în scădere pe sectorul Gruia – Brăila şi în creştere pe sectorul Galaţi – Tulcea, iar în partea a doua a intervalului vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet şi în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea”, arată INHGA.

Specialiștii INHGA subliniază că valorile prognozate pentru finalul lunii ianuarie se situează sub media multianuală, estimată la 5.400 mc/s. Pentru întreaga lună, hidrologii apreciază că debitul maxim al Dunării va fi de aproximativ 4.000 mc/s, în timp ce debitul minim ar putea coborî până la 2.300 mc/s.

Aceste valori indică un regim hidrologic mai scăzut decât cel obișnuit pentru sezonul de iarnă, influențat de cantitățile reduse de precipitații și de temperaturile mai ridicate din anumite perioade.

Pe râurile interioare, prognoza indică, în general, o tendință de creștere a debitelor medii zilnice pe parcursul săptămânii viitoare. Această evoluție este determinată de un cumul de factori, respectiv:

-precipitațiile lichide prognozate,

-cedarea apei din stratul de zăpadă,

-evoluția formațiunilor de gheață,

-propagarea undelor de scurgere.

Singura excepție va fi prima zi a intervalului analizat, când debitele vor fi relativ staționare.

În ceea ce privește formațiunile de gheață, hidrologii estimează că acestea vor fi în restrângere și diminuare. Gheața la maluri și eventualele poduri de gheață existente vor fi eliminate treptat, pe fondul creșterii temperaturilor și al intensificării scurgerii apei.

Această evoluție reduce riscul de blocaje temporare, dar poate favoriza variații rapide ale nivelurilor apei pe anumite sectoare.

Conform prognozei trimestriale INHGA, în luna ianuarie 2026, regimul hidrologic al râurilor din România va avea valori cuprinse, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Valori mai ridicate, de 50–80%, sunt estimate pe râurile din bazinele hidrografice:

-Olt superior și mijlociu

-Argeș superior și mijlociu

-Ialomița

-Siret

-Prut

Cele mai mari valori, de 80–100% din normalele lunare, vor fi înregistrate pe râurile din bazinele:

-Vișeu

-Iza

-Jiu

-Suceava

-Moldova

-Bistrița

-Trotuș

-Putna

În schimb, cele mai scăzute debite, sub 30% din mediile multianuale, sunt prognozate pe râurile din bazinul Bârlad.

Autoritățile hidrologice continuă monitorizarea evoluției debitelor, în special în zonele unde fluctuațiile pot influența navigația, alimentarea cu apă, producția hidroenergetică sau siguranța infrastructurii hidrotehnice.