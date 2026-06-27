INHGA: Debitul Dunării va fi sub media multianuală a lunii iulie în următoarea săptămână

Debitul Dunării va rămâne sub valorile normale pentru această perioadă în următoarea săptămână, potrivit prognozei hidrologilor de la INHGA. La intrarea în România, fluviul va înregistra o ușoară scădere, în timp ce pe râurile din țară situația va fi, în general, stabilă.

Debitul fluviului Dunărea, la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar, pe parcursul următoarei săptămâni, cu o uşoară tendinţă de scădere până la valoarea de 2.400 m/s, în timp ce pe râuri situaţia va fi stabilă, reiese din prognoza de medie durată, publicată sâmbătă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). Potrivit hidrologilor, în intervalul 27 iunie (10:00) – 4 iulie (07:00), debitul Dunării se va situa sub media multianuală a lunilor iunie (5.900 mc/s) şi iulie (4.700 mc/s).

Pe ansamblu, fluviul va înregistra la intrarea în ţară o uşoară tendinţă de scădere a valorilor de debit, până la 2.400 mc/s, spre mijlocul intervalului de prognoză. În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în general în scădere, cu excepţia ultimelor zile ale intervalului, când vor fi relativ staţionare pe sectorul Gruia – Calafat.

În ceea ce priveşte situaţia pe râurile din ţară, în perioada 28 iunie (07:00) – 4 iulie (07:00), debitele medii zilnice vor fi, în general, staţionare, mai puţin pe cursurile inferioare şi mijlocii ale cursurilor mari de apă din vestul ţării, unde vor fi în scădere. Conform prognozei de specialitate, pe toată durata intervalului analizat, sunt posibile creşteri de niveluri şi de debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte, cu probabilitate mai mare în partea a doua pe cele din vestul şi sud-vestul ţării.

râuri: Debitele au fost, în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, unde au fost în scădere. Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, cu valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mari (în jurul și peste mediile lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, Prut, bazinul superior al Begăi și pe afluenţii Mureșului inferior. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunăre: Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26 – 27.06.2026 a fost în scădere, având valoarea de 2600 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (5900 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Isaccea și staționare la Tulcea.

râuri: Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Someș, Crișuri și Mureș unde vor fi în scădere. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Dunăre: Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (2500 m3/s). În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi în scădere.