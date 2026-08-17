FIV 2026 începe astăzi, de la ora 10:00. Ce trebuie să știe cei care vor să intre în program

Programul FIV 2026 pentru sprijinirea creșterii natalității începe luni, 17 august, de la ora 10:00, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Persoanele eligibile pot solicita sprijin pentru procedurile de fertilizare in vitro prin depunerea dosarului exclusiv online. Înscrierile se realizează pe platforma up-comunitate.ro și rămân deschise până la 15 noiembrie 2026.

Pentru înscrierea în FIV 2026, solicitanții trebuie mai întâi să își creeze un cont pe platforma dedicată și să introducă toate informațiile solicitate în formularul electronic. În cadrul aceleiași proceduri va fi selectată clinica dorită dintre unitățile sanitare partenere și acreditate pentru derularea programului.

După introducerea datelor, platforma generează automat o serie de documente obligatorii pentru constituirea dosarului. Este vorba despre cererea de înscriere, prevăzută în anexa 1, declarația pe propria răspundere din anexa 1a și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, corespunzător anexei 1c.

Documentele generate trebuie descărcate și semnate, iar ulterior vor fi încărcate din nou pe platformă. Acestora li se adaugă celelalte acte justificative prevăzute pentru participarea la program.

Dosarul pentru FIV 2026 trebuie pregătit integral înainte de finalizarea procedurii de înscriere, fiecare dintre documentele solicitate având un rol distinct în verificarea eligibilității aplicanților.

Solicitanții trebuie să încarce:

cererea de înscriere – anexa 1;

declarația pe propria răspundere – anexa 1a;

documentul de indicație FIV – anexa 1b, eliberat de un medic specialist în infertilitate cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – anexa 1c;

copii ale cărților de identitate, certificate „conform cu originalul” și semnate de solicitanți;

adeverințele prin care este demonstrată calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate din România.

Ministerul Muncii precizează că anexele acceptate în cadrul procedurii pot fi semnate atât olograf, cât și electronic. În situația cuplurilor, declarațiile și acordurile necesare înscrierii trebuie completate separat de fiecare dintre cei doi parteneri.

După ce toate documentele obligatorii au fost încărcate și procedura de depunere a fost finalizată, platforma alocă automat fiecărui dosar un număr unic de înregistrare. Acesta permite identificarea cererii depuse în cadrul programului.

Solicitanții nu trebuie să se deplaseze pentru a afla în ce etapă se află cererea, deoarece statusul dosarului poate fi urmărit direct din contul creat pe platforma de înscriere. Ministerul Muncii precizează, totodată, că dosarele sunt analizate în ordinea în care au fost depuse.

Persoanele care intenționează să solicite sprijin prin Programul FIV 2026 pot consulta înaintea depunerii dosarului normele metodologice aplicabile programului pentru perioada 2026-2030. Ministerul Muncii a pus la dispoziție informațiile referitoare la procedură și documentele necesare în secțiunea dedicată creșterii natalității de pe site-ul instituției, AICI.