Tot mai mulți români caută un alt loc de muncă. 46% dintre candidați au încercat să își schimbe jobul în ultima lună

46% dintre candidații care au participat la cel mai recent studiu de piață realizat de eJobs România și Reveal Marketing Research au declarat că s-au aflat în mod activ în căutarea unui loc de muncă în ultima lună. Situația financiară a fost principalul factor care i-a determinat să facă acest pas, 32% dintre respondenți declarându-se nemulțumiți de salariul pe care îl aveau la momentul participării la sondaj.

Cercetarea arată că piața muncii a devenit mai competitivă din perspectiva candidaților. 78% dintre respondenți spun că au simțit că a crescut nivelul competiției pentru joburile existente în piață, în timp ce 77% au început să aplice la mai multe poziții decât înainte pentru a-și crește șansele de a fi contactați de recrutori.

Pentru a-și găsi mai repede un nou loc de muncă, candidații sunt dispuși să accepte mai multe compromisuri. 35% dintre respondenți au declarat că ar fi dispuși să schimbe domeniul de activitate, 25% ar accepta un program de lucru mai puțin flexibil, iar 24% nu ar refuza un loc de muncă aflat la o distanță mai mare de casă.

De asemenea, 23% s-ar angaja pe o poziție aflată sub nivelul lor de experiență sau calificare. Printre celelalte compromisuri pe care candidații le-ar face în această perioadă se numără acceptarea unui loc de muncă exclusiv la birou, cu renunțarea la munca remote, acceptarea unui salariu mai mic decât cel actual sau a unui număr mai redus de beneficii extrasalariale.

Doar 6% dintre respondenți spun că nu ar face niciun compromis în momentul de față pentru a se angaja mai rapid.

Potrivit eJobs, această schimbare de abordare a candidaților în ceea ce privește locul de muncă a fost puternic influențată de contextul economic din ultimul an. În medie, pentru fiecare job disponibil pe eJobs.ro există 65 de aplicări, ceea ce indică o creștere a concurenței între candidați față de anul trecut.

„Tot în același scop, respectiv acela de a își găsi mai repede un job nou, 35% dintre respondenți au pus că ar fi dispuși să schimbe domeniul de activitate, 25% ar accepta un program de lucru mai puțin flexibil, 24% nu ar refuza un loc de muncă aflat la distanță mai mare de casă, iar 23% s-ar angaja pe o poziție sub nivelul lor de experiență sau calificare. Alte compromisuri pe care le-ar face în această perioadă sunt legate de perspectiva de a lucra exclusiv de la birou, renunțând la munca remote, un salariu mai mic decât cel actual sau mai puține beneficii extrasalariale. Doar 6% nu ar face niciun compromis în momentul de față pentru a se angaja mai rapid. Această schimbare de abordare a candidaților cu privire la locul de muncă a fost puternic influențată de contextul economic al ultimului an. În medie, pentru fiecare job disponibil pe eJobs.ro avem 65 de aplicări, concurența între candidați fiind în creștere față de anul trecut”, a explicat Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Contextul economic actual îi determină pe candidați să ia în calcul și alte variante pentru a-și majora veniturile. 38% dintre participanții la cercetare vor să își găsească un al doilea job sau un proiect suplimentar pe care să îl poată desfășura în timpul liber, astfel încât să câștige mai mulți bani.

În același timp, 37% vor să își schimbe locul de muncă și să se angajeze pe un salariu mai mare. Pentru 22% dintre respondenți, stabilitatea locului de muncă actual este mai importantă decât oricând.

Pe de altă parte, 17% spun că se tem să facă o schimbare de job în această perioadă, chiar dacă nu sunt pe deplin mulțumiți de locul de muncă actual.

Pentru persoanele care iau în calcul o nouă angajare sau care au început deja demersurile în acest sens, principalele așteptări de la angajatori sunt legate de transparența salarială, feedback-ul primit după aplicarea la un job și existența unui număr mai mare de oportunități de muncă.

În ceea ce privește salariul, angajatorii păstrează încă un anumit nivel de reținere în a publica informațiile salariale atunci când postează un anunț. În prezent, aproximativ 40% dintre joburile disponibile pe eJobs.ro au salariul publicat.

În cea mai mare parte a cazurilor, este vorba despre poziții entry level din industrii precum retail, transport și logistică, asigurări, producție sau construcții.

„În ceea ce privește transparența salarială, angajatorii încă păstrează un anumit nivel de reținere în a afișa salariile atunci când postează un anunț. În continuare, doar aproximativ 40% dintre joburile de pe eJobs.ro au salariul publicat, în cea mai mare parte a cazurilor fiind vorba despre poziții entry level din industrii precum retail, transport / logistică, asigurări, producție sau construcții”, a subliniat Raluca Dumitra.

Studiul realizat de eJobs România și Reveal Marketing Research arată că 7 din 10 candidați folosesc platformele de recrutare online pentru a găsi locuri de muncă.

Cercetarea de piață a fost realizată în luna august, pe un eșantion de 1.206 respondenți. Dintre aceștia, 903 s-au aflat în căutarea activă a unui loc de muncă în ultimii doi ani.

În acest moment, peste 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 9.000 pe iajob.ro. Iajob.ro este platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și este dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără să mai treacă prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.