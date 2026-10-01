România, cea mai mare creștere a chiriilor din UE: 41,2% într-un singur an

Prețurile locuințelor și chiriile din Uniunea Europeană au continuat să crească în al doilea trimestru al anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Față de aceeași perioadă din 2025, locuințele s-au scumpit cu 4,7%, în timp ce chiriile au înregistrat o creștere de 3,0%.

Raportat la primul trimestru din 2026, prețurile locuințelor au avansat cu 1,2%, iar chiriile au crescut cu 0,7%. Datele indică astfel o evoluție ascendentă atât pe piața locuințelor, cât și pe cea a chiriilor, în intervalul analizat.

Comparând nivelurile din 2025 cu cele consemnate în al doilea trimestru din 2026, prețurile locuințelor din UE au crescut cu 4,1%. În aceeași perioadă, chiriile au avut un avans de 2,6%.

Informațiile provin din datele Eurostat referitoare la prețurile locuințelor și chirii. Instituția europeană publică periodic indicatori privind evoluția pieței rezidențiale, iar datele prezentate reflectă modificările înregistrate în statele membre pentru perioadele de referință menționate.

La nivel național, comparația dintre al doilea trimestru din 2026 și media anuală din 2025 arată că, în cele 18 țări ale UE pentru care sunt disponibile date, prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât chiriile.

Cele mai mari majorări ale prețurilor locuințelor au fost raportate în Bulgaria, unde creșterea a ajuns la 14,3%. Portugalia a urmat cu un avans de 14,2%, iar Lituania a înregistrat o creștere de 12,8% în aceeași perioadă.

În celelalte state analizate, ritmul de evoluție a prețurilor a fost diferit, datele Eurostat evidențiind variații de la o țară la alta. Finlanda și Franța au fost singurele state în care prețurile locuințelor au scăzut comparativ cu media anuală din 2025.

În Finlanda, scăderea a fost de 1,5%, în timp ce în Franța prețurile locuințelor au coborât cu 1,4%. Cele două valori reprezintă singurele evoluții negative consemnate în această comparație la nivelul statelor pentru care au fost disponibile date.

Evoluția chiriilor a fost diferită față de cea a prețurilor locuințelor. Între media anuală din 2025 și al doilea trimestru din 2026, chiriile au crescut în toate țările Uniunii Europene.

Cea mai mare majorare a fost înregistrată în România, unde chiriile au crescut cu 41,2%. România a fost urmată de Croația, cu un avans de 22,1%, și Slovenia, unde creșterea a ajuns la 10,2%.

La polul opus, cele mai mici creșteri ale chiriilor au fost raportate în Estonia și Finlanda, cu câte 0,1%. În Luxemburg, chiriile au crescut cu 1,2% în perioada analizată.

Datele Eurostat prezintă astfel evoluția separată a prețurilor locuințelor și a chiriilor în statele membre, pentru comparațiile dintre perioadele de referință din 2025 și 2026, precum și pentru variațiile trimestriale din 2026.