Exim Banca Românească a contestat decizia Consiliului Concurenței. Banca respinge concluziile investigației

Exim Banca Românească a primit Decizia nr. 167 emisă de Consiliul Concurenței și anunță că o va contesta în instanță. Banca își menține poziția exprimată anterior, considerând că documentul nu aduce elemente noi față de cele prezentate deja public și nu oferă o motivare concludentă a motivelor care au stat la baza sancționării.

Exim Banca Românească respinge ferm concluziile investigației, apreciind că acestea nu reflectă o înțelegere corectă a modului în care piața bancară și sistemul bancar au funcționat și funcționează în România.

Banca precizează că va utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a înlătura orice dubiu cu privire la legalitatea și corectitudinea conduitei sale. Exim Banca Românească susține că are deplina convingere că instanțele competente vor confirma caracterul legal, responsabil și conform al acțiunilor întreprinse.

„Exim Banca Românească a primit Decizia nr. 167 emisă de Consiliul Concurenței și, având în vedere că documentul nu aduce elemente noi față de cele deja prezentate public și nu oferă o motivare concludentă a motivelor care au stat la baza sancționării, banca își menține poziția exprimată anterior, în sensul în care respinge ferm concluziile investigației, apreciind că acestea nu reflectă o înțelegere corectă a modului în care piața bancară și sistemul bancar au funcționat și funcționează în România. Exim Banca Românească va contesta această decizie în instanță și va utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a înlătura orice dubiu cu privire la legalitatea și corectitudinea conduitei sale, având deplina convingere că instanțele competente vor confirma caracterul legal, responsabil și conform al acțiunilor întreprinse”, a transmis banca într-un comunicat.

Banca reafirmă că a respectat permanent și cu strictețe toate reglementările aplicabile. Activitatea sa s-a desfășurat sub supravegherea continuă a Băncii Naționale a României (BNR), fără ca banca centrală să fi exprimat vreo rezervă cu privire la conduita Exim Banca Românească.

Potrivit poziției exprimate de bancă, activitatea sa s-a desfășurat și în deplină conformitate cu standardele europene de prudențialitate, guvernanță, integritate și transparență.

Exim Banca Românească mai consideră că atribuirea către entități private a unor responsabilități care aparțin exclusiv autorităților de reglementare sau legiuitorului este nejustificată și lipsită de fundament.

„Banca reafirmă faptul că a respectat permanent și cu strictețe toate reglementările aplicabile, desfășurându-și activitatea sub supravegherea continuă a Băncii Naționale a României, fără ca aceasta din urmă să fi exprimat vreo rezervă cu privire la conduita sa, și în deplină conformitate cu standardele europene de prudențialitate, guvernanță, integritate și transparență”, a subliniat banca.

Un alt punct invocat de Exim Banca Românească vizează implicarea unor persoane sau entități din afara mecanismelor de reglementare prevăzute de lege în stabilirea parametrilor de funcționare a procedurii de fixing.

Banca consideră că o astfel de implicare, indiferent dacă este vorba despre autorități sau instituții de credit, poate afecta funcționarea normală a pieței monetare. În opinia Exim Banca Românească, există riscul ca piața să fie distorsionată sau chiar blocată printr-un asemenea mecanism.

Banca își reafirmă, totodată, rolul pe care îl consideră esențial în funcționarea sistemului bancar românesc. Exim Banca Românească precizează că va continua să își îndeplinească responsabilitățile cu aceeași bună-credință, profesionalism și rigurozitate care i-au ghidat activitatea până în prezent.