eMAG schimbă abonamentele Genius de la 1 octombrie. Cât trebuie să plătească clienții pentru planurile Light, Premium și Elite

eMAG introduce, începând cu 1 octombrie 2026, o nouă structură pentru abonamentul Genius, cu trei planuri disponibile: Light, Premium și Elite. Clienții pot opta pentru plata lunară sau anuală, iar prețurile pornesc de la 69,99 lei pe an.

Noile planuri sunt concepute pentru diferite obiceiuri de cumpărare și includ beneficii care variază de la livrări gratuite și oferte dedicate până la acces la servicii suplimentare, inclusiv servicii internaționale de video streaming în cazul planului Genius Elite.

Potrivit eMAG, peste 1,5 milioane de români folosesc în prezent beneficiile Genius, la mai mult de șase ani de la lansarea serviciului.

Genius Light costă 12,99 lei pe lună sau 69,99 lei pe an. Abonamentul include trei livrări gratuite pe lună la locker, oferte exclusive Genius Deals și oferte de Black Friday, precum și beneficii în Fashion Days.

Genius Premium are un preț de 24,99 lei pe lună sau 199,99 lei pe an. Planul include două abonamente Genius prin opțiunea Genius Duo, livrări gratuite nelimitate în eMAG, atât prin curier, cât și la locker, precum și beneficii în Fashion Days, Freshful și Flip.

Premium include și Glovo Prime Essential, cu beneficii pentru până la cinci comenzi pe lună, precum și acces la o carte gratuită în fiecare lună prin Voxa.

Genius Elite, care va fi disponibil ulterior, va costa 69,99 lei pe lună sau 699,99 lei pe an. Acesta va include toate beneficiile Premium, la care se adaugă Glovo Prime Unlimited și acces la două cărți gratuite pe lună prin Voxa.

Planul Elite va include și abonamente de video streaming.

„În cei peste șase ani de când a fost lansat, Genius a evoluat constant odată cu nevoile clienților, iar astăzi peste 1,5 milioane de români folosesc beneficiile sale. Acum a venit momentul să ducem Genius la următorul nivel și, prin noile planuri, le oferim clienților mai multe opțiuni, extinzând în același timp beneficiile către tot mai multe dintre serviciile pe care le folosesc zi de zi. Astfel, fiecare poate alege planul Genius care i se potrivește cel mai bine și beneficiile care sunt relevante pentru el”, a explicat Alin Petcu, Director Genius.

Prin Glovo Prime, abonații Premium beneficiază de livrare gratuită pentru comenzile eligibile de la restaurante, supermarketuri și magazine. Aceștia au, de asemenea, acces la oferte dedicate și la o reducere de 50% la taxele operaționale.

Odată cu lansarea Genius Elite, aceste beneficii vor fi disponibile pentru un număr nelimitat de comenzi eligibile, prin Glovo Prime Unlimited.

Toate cele trei planuri Genius includ și acces la Genius cu Moț, care reunește oferte ale partenerilor din domenii precum sănătate și wellbeing, educație, mobilitate, servicii digitale și turism.

Începând cu 1 octombrie 2026, abonamentele existente nu sunt modificate imediat, însă Genius Anual și Genius Lunar devin automat Genius Premium Anual, respectiv Genius Premium Lunar.

Clienții beneficiază de avantajele noului plan fără costuri suplimentare până la expirarea abonamentului pe care îl au deja.

Persoanele care au activată reînnoirea automată și doresc să continue cu planul Premium nu trebuie să facă nicio modificare. La expirarea perioadei curente, abonamentul se va reînnoi automat în varianta anuală sau lunară corespunzătoare, la prețul noului plan.

Clienții care preferă un alt tip de abonament pot alege, înainte de expirarea celui actual, unul dintre planurile disponibile din secțiunea Genius → Detalii abonament → Opțiune de reînnoire. Noul plan va intra în vigoare după expirarea abonamentului curent.

Tot din această secțiune poate fi oprită reînnoirea automată. În acest caz, beneficiile Genius rămân active până la expirarea abonamentului aflat în desfășurare.

După lansarea Genius Elite, abonații vor putea face upgrade imediat la acest plan, indiferent de abonamentul Genius activ în acel moment.

O altă schimbare introdusă de eMAG de la 1 octombrie vizează Genius Family, care devine Genius Duo.

Prin această opțiune, abonații Genius Premium pot oferi gratuit un abonament Genius cu aceleași beneficii unui utilizator ales de ei. Persoana respectivă își va putea gestiona separat comenzile și datele personale, cu păstrarea confidențialității.

Genius Duo va fi disponibil și pentru abonații Elite după lansarea acestui plan. În cazul Elite, abonamentul de video streaming va fi disponibil doar pentru managerul abonamentului Genius.

Clienții care au în prezent un membru Genius Family asociat și aleg, la momentul reînnoirii, planul Genius Light vor putea utiliza beneficiile împreună până la expirarea abonamentului actual. După expirarea acestuia, accesul persoanei asociate va înceta.