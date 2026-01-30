România anului 2026 refuză să abandoneze titlul de cea mai ieftină piață de telecomunicații din regiune. În ciuda scumpirilor din energie și alimente, bătălia pentru fiecare client portat a forțat operatorii să înghețe tarifele la praguri care, în restul Europei, par erori de sistem.

Tarifele la telefonie mobilă în 2026 pornesc de la niveluri reduse, în special în cazul operatorului Digi, care continuă politica de preț scăzut pentru abonamentele mobile.

Abonamentul Digi Mobil Optim Nelimitat costă 5,08 euro pe lună pentru un singur număr portat, iar prețul scade progresiv dacă sunt portate mai multe numere pe aceeași factură. Pentru două numere, costul ajunge la 4,07 euro pe abonament, pentru trei numere la 3,56 euro, iar pentru patru numere la 3,05 euro lunar.

Abonamentul include minute și SMS-uri nelimitate național, internet mobil nelimitat în rețea și un pachet de date în roaming SEE, conform informațiilor publicate de Digi RCS-RDS pe site-ul oficial.

Vodafone România afișează în 2026 abonamente mobile cu prețuri mai ridicate, dar cu beneficii suplimentare. Planurile RED pornesc de la aproximativ 5–6 euro pe lună în perioada promoțională pentru clienții care se portează, iar abonamentele superioare, precum RED Unlimited, pot depăși 8–9 euro lunar după expirarea ofertelor inițiale. Acestea includ date mobile nelimitate, acces 5G și roaming SEE extins.

Orange România nu afișează un tarif unic standard pentru toate abonamentele mobile, însă ofertele comerciale arată că abonamentele încep de la aproximativ 5 euro pe lună în promoții, cu reduceri aplicate pentru portare și pachete combinate cu servicii fixe. Orange oferă, în paralel, și YOXO, abonamentul digital fără perioadă contractuală, care costă 19 lei pe lună și include internet și minute nelimitate.

De reținut este faptul că prețurile Orange și Vodafone sunt adesea exprimate în Euro (calculate la cursul BNR), în timp ce Digi și YOXO folosesc direct Lei sau un curs intern fix, ceea ce poate duce la mici variații lunare de câțiva bani pe factură.

În cazul serviciilor de internet fix prin fibră optică, tarifele în 2026 pornesc de la aproximativ 25–30 de lei pe lună, în funcție de operator și de tipul de contract. Digi RCS-RDS oferă abonamentul Fiberlink Popular la circa 25 de lei lunar, cu viteze de până la 300 Mbps, iar pachetele superioare, precum Fiberlink 1000, ajung la peste 40 de lei pe lună.

Pentru televiziunea prin cablu, Digi practică tarife care pornesc de la aproximativ 26 de lei pe lună pentru pachetul de bază, iar pachetele digitale cu canale HD și extra-opțiuni pot depăși 35–40 de lei lunar, în funcție de conținut și platformele incluse.

Vodafone România oferă pachete de internet fix și televiziune sub denumirea Ultra Home, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 7,5–8,5 euro pe lună în promoții. Aceste pachete includ internet de mare viteză și televiziune digitală, iar costul final crește după perioada promoțională sau odată cu adăugarea de servicii suplimentare.

Orange România comercializează servicii de internet fix și TV prin fibră și satelit, cu tarife care pornesc de la aproximativ 8 euro pe lună în anumite pachete promoționale, dar pot depăși 10–12 euro lunar pentru variantele cu viteze mari de internet și pachete TV extinse.

În 2026, operatorii telecom continuă să promoveze pachetele integrate care combină telefonia mobilă, internetul fix și televiziunea într-o singură factură. Digi oferă pachete complete care pot depăși 90–100 de lei pe lună, în funcție de numărul de abonamente mobile și opțiunile TV alese.

Orange și Vodafone folosesc aceeași strategie, cu reduceri aplicate clienților care aleg minimum două servicii. Prețurile pornesc de la niveluri promoționale, dar cresc semnificativ după primele 12 luni sau în cazul extinderii pachetelor cu servicii premium.

Marea noutate a anului 2026, confirmată de ANCOM, este relaxarea tarifelor în afara Uniunii Europene.

Republica Moldova și Ucraina: Din 1 ianuarie 2026, roamingul cu aceste țări a devenit aproape identic cu cel din UE. Românii care călătoresc sau au afaceri peste Prut nu mai trebuie să cumpere cartele locale pentru a evita facturi de sute de euro.

Plafoane noi: Tarifele maxime pe care operatorii le pot percepe între ei au scăzut din nou, ceea ce înseamnă că abonamentul tău de 5 euro are acum o „pungă” de date mai mare pentru vacanțele în Grecia sau Bulgaria.