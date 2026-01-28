Utilizatorii de cartele preplătite care aleg să își schimbe operatorul de telefonie mobilă pot solicita returnarea creditului rămas neutilizat de la vechiul furnizor. ANCOM subliniază că această posibilitate protejează sumele plătite în avans pentru servicii care nu au fost consumate.

Restituirea creditului nu se face automat odată cu portarea numărului. Pentru a beneficia de aceasta, utilizatorul trebuie să transmită expres cererea către operatorul de la care își retrage serviciile. În funcție de politica fiecărui furnizor, este posibil să fie percepută o mică taxă care acoperă costurile procesării returnării.

Procedura de portare începe atunci când utilizatorul depune cererea la noul operator, care o transmite mai departe către operatorul actual pentru validare. De obicei, procesul se finalizează în trei zile lucrătoare, însă legea permite ca întregul demers să dureze până la 25 de zile lucrătoare. Totodată, utilizatorul și noul operator pot stabili împreună data exactă la care portarea să aibă loc.

Pentru informații detaliate despre cum se poate solicita creditul neutilizat, utilizatorii trebuie să consulte site-ul vechiului furnizor sau să îl contacteze direct. În cazul unor dificultăți, ANCOM poate fi sesizată pentru soluționarea problemelor.

„În contextul dinamicii ofertelor furnizorilor de servicii de telefonie, portabilitatea numerelor continuă să fie un drept esenţial al utilizatorilor, care le permite să îşi păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii reaminteşte utilizatorilor că au dreptul să ceară restituirea creditului neutilizat rămas pe vechea cartelă (…) Creditul rămas nu se transferă automat odată cu portarea numărului, ci poate fi recuperat doar dacă utilizatorul solicită expres acest lucru furnizorului de la care pleacă. Această prevedere are ca scop protejarea drepturilor utilizatorilor şi evitarea pierderii unor sume plătite în avans pentru servicii neutilizate. În funcţie de condiţiile contractuale aplicabile, furnizorul donor poate solicita pentru această operaţiune plata unei taxe rezonabile, proporţională cu costurile suportate de furnizor pentru procesarea returnării creditului”, se arată în comunicat.

Schimbarea furnizorului de telefonie poate fi un proces simplu dacă utilizatorii urmează pașii corecți și verifică toate detaliile înainte de a solicita portarea numărului. Primul pas este să compari ofertele disponibile și să alegi cea care ți se potrivește cel mai bine. În paralel, este important să verifici contractul actual, pentru a evita eventuale penalități sau condiții speciale de reziliere.

Portarea începe prin completarea formularului-tip de cerere, disponibil fie online, fie la reprezentanțele noului operator. Cererea trebuie completată corect, deoarece orice informație greșită poate duce la respingerea acesteia.

Aceasta se depune la noul operator, împreună cu copia actului de identitate și, dacă este cazul, copia ultimei facturi de la vechiul furnizor. În situația în care cererea este depusă de o altă persoană, este necesară și o procură autentică.

Utilizatorul și noul furnizor stabilesc împreună data portării, care, în condiții normale, durează trei zile lucrătoare de la depunerea cererii, dar nu mai mult de 25 de zile lucrătoare. Operatorul va anunța exact intervalul orar al procesului, precum și data la care trebuie semnat contractul, dacă nu a fost semnat anterior.

În timpul portării, serviciul poate fi indisponibil timp de câteva ore. Pentru numere fixe, utilizatorul trebuie să fie acasă, iar pentru numere mobile, este necesar să ridice noua cartelă SIM de la reprezentanța furnizorului.

Cererea de portare trebuie trimisă către un singur operator. Trimiterea mai multor cereri simultan poate duce la blocarea procesului și pierderea numărului de telefon.