ANCOM: Furnizorii de servicii de telefonie, televiziune și internet trebuie să anunţe în avans abonaţii când modifică tarifele

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) informează utilizatorii de servicii de telefonie, televiziune și internet că furnizorii pot modifica tarifele contractuale doar dacă anunță în prealabil, pentru a asigura protecția abonaților, transparență și dreptul de decizie în termen de minimum 30 de zile.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) îi informează pe utilizatori că furnizorii de servicii de telefonie, televiziune și internet au dreptul de a modifica unilateral anumite clauze contractuale, precum prețul sau modul de tarifare, însă doar în situația în care această posibilitate este prevăzută explicit în contractul semnat cu abonatul. Astfel de modificări pot include inclusiv schimbarea monedei în care sunt exprimate tarifele.

În același timp, furnizorii au obligația legală de a notifica în prealabil abonații cu privire la intenția de modificare a contractului. După primirea acestei notificări, utilizatorii trebuie să beneficieze de un termen de minimum 30 de zile în care pot decide dacă acceptă noile condiții sau dacă aleg să renunțe la contract. În acest din urmă caz, încetarea contractului se poate face fără plata unor penalități sau despăgubiri.

Există însă și situații în care rezilierea fără costuri nu se aplică, mai exact atunci când modificările sunt realizate exclusiv în beneficiul utilizatorului final, au caracter pur administrativ și nu produc efecte negative asupra acestuia sau atunci când sunt impuse prin prevederi legale. ANCOM subliniază că nu pot fi modificate unilateral durata contractuală inițial agreată și nici nu pot fi adăugate servicii noi contra cost.

Precizările vin în contextul unor anunțuri recente privind ajustarea tarifelor la servicii de comunicații electronice. Potrivit instituției, în anul 2025 au fost soluționate 142 de petiții care vizau modificări unilaterale ale contractelor, iar de la începutul acestui an au fost înregistrate 67 de sesizări de acest tip, ceea ce arată că astfel de situații rămân frecvente în relația dintre utilizatori și furnizori.

Utilizatorii care primesc o notificare privind modificarea unilaterală a contractului trebuie să știe că, în cazul în care doresc să renunțe la acesta, este necesar să transmită o cerere în termenul indicat în notificare, respectiv în cel puțin 30 de zile de la primirea acesteia. Cererea poate fi depusă prin modalitățile puse la dispoziție de furnizor, inclusiv prin inițierea unui proces de portare a numărului de telefon către o altă rețea. Autoritățile recomandă ca solicitarea de denunțare să fie transmisă în formă scrisă, printr-un mijloc care să permită păstrarea unei dovezi a depunerii.

În situația contractelor care au inclus achiziția unor echipamente, utilizatorii pot fi obligați să achite despăgubiri aferente acestora dacă aleg să le păstreze în urma încetării contractului.

Există și situații care nu sunt considerate modificări unilaterale ale contractului. De exemplu, atunci când contractul prevede o clauză de indexare a tarifelor cu rata inflației, care explică mecanismul de ajustare a prețurilor și indicele de referință utilizat, aplicarea acestei clauze nu este considerată o modificare unilaterală. De asemenea, dacă un furnizor de televiziune modifică grila de programe, dar respectă numărul minim de canale prevăzut în contract, această schimbare nu intră sub incidența regulilor privind modificările unilaterale.

Utilizatorii au dreptul legal de a denunța unilateral contractul dacă nu sunt de acord cu modificările, însă nu pot refuza aplicarea acestora în situația în care doresc continuarea contractului în forma modificată.

ANCOM precizează că poate interveni în situațiile în care furnizorii nu notifică în mod corect și complet modificările contractuale, nu informează abonații cu privire la dreptul de a înceta contractul fără penalități sau nu procesează în mod corespunzător cererile de denunțare transmise în termenul legal.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care are rolul de a promova și proteja interesele utilizatorilor de servicii de comunicații electronice, servicii poștale și servicii digitale, în contextul tranziției către societatea Gigabit. Activitatea sa se bazează pe utilizarea eficientă a instrumentelor de administrare și reglementare pe care le are la dispoziție, în scopul asigurării unei piețe funcționale și echilibrate.

Viziunea ANCOM vizează dezvoltarea economică și socială a României prin asigurarea unei conectivități omniprezente, de înaltă calitate, precum și prin furnizarea unor servicii digitale sigure și accesibile pentru utilizatori.

În activitatea sa, instituția își fundamentează cultura organizațională pe o serie de valori esențiale, împărtășite de întreaga echipă, precum excelența, integritatea, respectul, inovația, spiritul de echipă și sustenabilitatea.

De asemenea, ANCOM își desfășoară activitatea pe baza unor principii cu aplicabilitate practică, menite să asigure eficiența și eficacitatea în îndeplinirea atribuțiilor sale și în organizarea internă. Aceste principii includ atât prevederi stabilite prin lege, cât și bune practici rezultate din experiența de reglementare și administrare, precum și din standardele promovate de instituții publice din România și organisme internaționale la activitatea cărora participă, fiind avute în vedere transparența, proporționalitatea, nediscriminarea, obiectivitatea, proactivitatea, cooperarea și independența.