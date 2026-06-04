Comisia Europeană solicită României să transpună corect normele UE privind utilizarea vehiculelor de marfă închiriate

Comisia Europeană a anunțat joi, 4 iunie 2026, inițierea procedurilor de infringement împotriva României și a altor patru state membre, după ce a constatat transpunerea incorectă a normelor privind utilizarea vehiculelor închiriate pentru transportul rutier de mărfuri. Măsura vizează asigurarea aplicării uniforme a legislației europene în întreaga Uniune Europeană.

Comisia Europeană a decis, joi, să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, Belgiei, Croației, Slovaciei și Suediei, prin transmiterea unor scrisori de punere în întârziere. Motivul îl reprezintă transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2022/738, care modifică Directiva 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate pentru transportul rutier de mărfuri.

Directiva revizuită are ca obiectiv modernizarea și armonizarea normelor europene referitoare la utilizarea vehiculelor închiriate pentru transportul de mărfuri. Aceasta elimină restricțiile existente în domeniul transportului internațional și instituie un cadru legislativ unitar, menit să asigure operatorilor de transport din Uniunea Europeană un acces mai echitabil la piața vehiculelor închiriate.

Noile prevederi permit întreprinderilor de transport stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene să utilizeze vehicule închiriate în orice alt stat membru, cu respectarea legislației și a cerințelor de siguranță aplicabile. Totodată, directiva simplifică modalitățile de dovedire a conformității și recunoaște documentele electronice ca mijloace valide de probă.

Potrivit Comisiei Europene, România, Belgia, Croația, Slovacia și Suedia nu au asigurat transpunerea corectă a articolului 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2022/738. Această dispoziție obligă statele membre să permită, pe teritoriul lor, utilizarea vehiculelor închiriate de către întreprinderi stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene.

În consecință, Executivul comunitar a transmis scrisori de punere în întârziere celor cinci state, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele identificate. Dacă răspunsurile primite nu vor fi considerate satisfăcătoare, Comisia Europeană poate decide emiterea unor avize motivate, reprezentând următoarea etapă a procedurii de infringement.

DIRECTIVA (UE) 2022/738 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 6 aprilie 2022 de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1), având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1), având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3), întrucât:

(1) Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede un nivel minim de deschidere a pieței în ceea ce privește utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri.

(2) Utilizarea vehiculelor închiriate poate reduce costurile întreprinderilor care transportă mărfuri pe cont propriu sau pentru terți și, în același timp, poate spori flexibilitatea operațională a acestora. Prin urmare, ea poate să contribuie la creșterea productivității și competitivității întreprinderilor în cauză. În plus, dat fiind că vehiculele închiriate sunt în general mai noi decât media parcului auto, ele sunt totodată, în medie, mai sigure și mai puțin poluante.

(3) Directiva 2006/1/CE nu le permite întreprinderilor să beneficieze pe deplin de avantajele utilizării vehiculelor închiriate. Directiva le permite statelor membre să restricționeze utilizarea de către întreprinderile stabilite pe teritoriile lor a vehiculelor închiriate cu o greutate încărcată totală admisă de peste șase tone pentru operațiunile de transport pe cont propriu. În plus, statele membre nu sunt obligate să permită utilizarea unui vehicul închiriat pe teritoriile lor, în cazul în care vehiculul a fost înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația dintr-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii care îl închiriază.

(4) Pentru a permite întreprinderilor să beneficieze în mai mare măsură de avantajele oferite de utilizarea vehiculelor închiriate, ar trebui să li se permită să utilizeze vehicule închiriate în orice stat membru, nu doar în statul membru de stabilire. O astfel de posibilitate le-ar permite, în special, să facă față mai ușor vârfurilor de cerere pe termen scurt, sezoniere sau temporare sau să înlocuiască mai ușor vehiculele defecte sau deteriorate, asigurând totodată respectarea cerințelor de siguranță necesare, precum și condiții de muncă adecvate pentru conducătorii auto.

(5) Statelor membre nu ar trebui să li se permită restricționarea utilizării pe teritoriile lor a unui vehicul închiriat de o întreprindere stabilită pe teritoriul unui alt stat membru dacă vehiculul respectiv a fost înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația, cerințele de siguranță sau alte standarde obligatorii aplicabile ale unui stat membru și, în cazul în care vehiculul necesită o copie conformă a licenței comunitare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5), dacă acesta a fost autorizat pentru utilizare de către statul membru de stabilire a întreprinderii prin intermediul unei astfel de copii conforme.

(6) Pentru a simplifica furnizarea probelor relevante, statele membre ar trebui să recunoască, de asemenea, documentele în format electronic ca mijloace de dovedire a respectării Directivei 2006/1/CE.

(7) Nivelul de impozitare a transportului rutier încă variază considerabil în Uniune. Prin urmare, anumite restricții, care afectează la rândul lor indirect libertatea de a presta servicii de închiriere de vehicule, continuă să fie justificate pentru a se evita denaturările fiscale. În consecință, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a limita perioada în care întreprinderile stabilite pe teritoriile lor pot utiliza un vehicul închiriat înmatriculat sau pus în circulație în alt stat membru. Având în vedere că prezenta directivă nu armonizează impozitarea vehiculelor la nivel național și că normele privind înmatricularea vehiculelor sunt legate de impozitarea vehiculelor, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a solicita înmatricularea vehiculului închiriat, cu condiția să i se permită vehiculului să circule timp de cel puțin 30 de zile înainte ca o astfel de cerință să devină aplicabilă. Statelor membre ar trebui să li se permită, de asemenea, să limiteze numărul de astfel de vehicule care pot fi închiriate de o întreprindere stabilită pe teritoriile lor. Limita respectivă nu ar trebui să fie mai mică decât o anumită proporție din numărul de vehicule de care dispune întreprinderea, calculat cu excluderea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru și care nu sunt înmatriculate în statul membru de stabilire a întreprinderii.

(8) Pentru a îmbunătăți asigurarea respectării de către un stat membru a restricțiilor cu privire la utilizarea de către o întreprindere stabilită pe teritoriul acestuia a vehiculelor închiriate care sunt înmatriculate sau puse în circulație în conformitate cu legislația unui alt stat membru, statul membru de stabilire ar trebui să aibă posibilitatea de a impune ca durata contractului de închiriere să nu depășească durata autorizată de utilizare a vehiculului în cauză. Ar trebui să existe posibilitatea de a limita valabilitatea copiilor conforme ale licenței comunitare emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 la perioada care corespunde duratei contractului de închiriere. De asemenea, ar trebui să existe posibilitatea de a indica numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat în copiile conforme respective.

(9) Circulația vehiculelor închiriate ar trebui să nu împiedice monitorizarea și controlul caracterului legal al operațiunilor de transport desfășurate de întreprinderi în alte state membre decât cel de stabilire. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6), registrele electronice naționale trebuie să conțină numerele de înmatriculare ale vehiculelor de care dispune o întreprindere de transport. Aceste informații ar trebui, de asemenea, să includă orice vehicule închiriate într-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii. Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 prevede și că datele conținute în registrele electronice naționale sunt accesibile autorităților competente altor state membre. Registrele electronice naționale ar trebui să permită căutarea după criterii specifice în ceea ce privește vehiculele cu numere de înmatriculare emise de alte state membre decât statul membru de stabilire.

(10) Pentru a se asigura respectarea uniformă a obligației de a introduce în registrul electronic național numărul de înmatriculare al unui vehicul închiriat utilizat de o întreprindere care asigură servicii de transport rutier de mărfuri pentru terți, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește cerințele minime pentru datele de introdus în registrele electronice naționale. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(11) Pentru ca operațiunile de transport pe cont propriu să poată fi efectuate într-un mod mai eficient, statelor membre ar trebui să nu li se mai permită să restricționeze posibilitatea de utilizare a vehiculelor închiriate pentru astfel de operațiuni. Cu toate acestea, pentru a se evita eventualele probleme fiscale, posibilitatea de a restricționa utilizarea vehiculelor închiriate pentru operațiuni de transport pe cont propriu ar trebui menținută în cazul vehiculelor înmatriculate în afara statului membru de stabilire a întreprinderii care le utilizează.

(12) Comisia ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare și efectele Directivei 2006/1/CE ar și să elaboreze un raport în termen de patru ani de la data de transpunere a prezentei directive. Raportul respectiv ar trebui să țină seama în mod corespunzător de impactul prezentei directive asupra siguranței rutiere, asupra mediului prin raportare la modificările survenite în componența parcurilor de vehicule din punct de vedere al vechimii și al tipurilor de vehicule, precum și asupra veniturilor fiscale, acordând o atenție deosebită justificării restricțiilor prevăzute în prezenta directivă. De asemenea, raportul ar trebui să evalueze dacă punerea în aplicare a prezentei directive a creat dificultăți în ceea ce privește asigurarea respectării legislației, inclusiv a normelor în materie de cabotaj. Comisia ar trebui să analizeze necesitatea unor acțiuni ulterioare în acest domeniu în lumina respectivului raport.

(13) Întrucât obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere natura transfrontalieră a transportului rutier și a aspectelor pe care prezenta directivă este menită să le abordeze, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(14) Prin urmare, Directiva 2006/1/CE ar trebui să fie modificată în consecință, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/1/CE se modifică după cum urmează:

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i) partea introductivă se înlocuiește cu următorul text: „(1) Fiecare stat membru permite folosirea pe teritoriul său a vehiculelor închiriate de întreprinderi stabilite pe teritoriul unui alt stat membru, cu condiția ca:”;

(ii) litera (a) se înlocuiește cu următorul text: „(a) vehiculul să fie înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația oricărui stat membru și, după caz, să fie utilizat în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1071/2009 (*1) și (CE) nr. 1072/2009 (*2) ale Parlamentului European și ale Consiliului;

(*1) Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).”

(*2) Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).”;”

(b) la alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: „(2) Dovada respectării condițiilor prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(d) se face prin prezentarea următoarelor documente, pe suport de hârtie sau în format electronic, care trebuie să existe la bordul vehiculului:”.

2. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că întreprinderile stabilite pe teritoriile lor pot utiliza vehicule închiriate pentru transportul rutier de mărfuri în aceleași condiții ca și vehiculele aflate în proprietatea acestora, cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 2.

(2) În cazul în care un vehicul închiriat este înmatriculat sau pus în circulație în conformitate cu legislația unui alt stat membru, statul membru de stabilire a întreprinderii de transport rutier poate:

(a) să limiteze perioada de utilizare a vehiculului închiriat pe teritoriul său, cu condiția ca utilizarea vehiculului închiriat de către aceeași întreprindere de transport rutier să fie permisă pentru o perioadă de cel puțin două luni consecutive într-un an calendaristic dat; în acest caz, statul membru poate impune ca durata contractului de închiriere să nu depășească termenul stabilit de statul membru respectiv;

(b) să solicite ca vehiculul închiriat să fie înmatriculat în conformitate cu normele sale naționale de înmatriculare după o perioadă de cel puțin 30 de zile; în acest caz, statul membru poate impune ca durata contractului de închiriere să nu depășească perioada de circulație anterioară cerinței de înmatriculare;

(c) să limiteze numărul vehiculelor închiriate care pot fi utilizate de o întreprindere, cu condiția ca numărul minim de vehicule permis să reprezinte cel puțin 25 % din parcul de vehicule de marfă de care dispune întreprinderea în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fie la data de 31 decembrie a anului anterior utilizării vehiculului închiriat, fie la data la care întreprinderea începe să utilizeze vehiculul închiriat, astfel cum este stabilit de statul membru; cu toate acestea, în cazul unei întreprinderi care deține un parc auto cu un număr de vehicule mai mare de unu și mai mic de patru, acesteia i se permite să utilizeze cel puțin un astfel de vehicul;. numărul minim în conformitate cu prezenta literă se referă la parcul de vehicule de marfă de care dispune întreprinderea pe baza vehiculelor înmatriculate sau puse în circulație în conformitate cu legislația statului membru respectiv;

(d) să limiteze utilizarea unor astfel de vehicule la operațiunile de transport pe cont propriu.”

3. Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că numărul de înmatriculare al unui vehicul închiriat utilizat de o întreprindere care asigură servicii de transport rutier de mărfuri pentru terți este introdus în registrul electronic național menționat la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre cooperează îndeaproape și își oferă asistență reciprocă rapidă și orice informații relevante pentru a facilita punerea în aplicare și asigurarea respectării prezentei directive. În acest scop, fiecare stat membru desemnează un punct de contact național responsabil cu schimbul de informații cu celelalte state membre.

(3) Schimbul de informații menționat la alineatul (1) se realizează prin intermediul Registrului european al întreprinderilor de transport rutier (European Registers of Road Transport Undertakings – ERRU), astfel cum se specifică în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei (*3).

(4) Statele membre se asigură că informațiile care le sunt furnizate în temeiul prezentului articol sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost solicitate. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopul respectării prezentei directive și respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (*4).

(5) Cooperarea și asistența administrativă reciprocă se furnizează cu titlu gratuit.

(6) O solicitare de informații nu împiedică autoritățile competente să ia măsuri în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabil pentru a investiga și a preveni presupusele încălcări ale normelor care decurg din transpunerea prezentei directive.

(7) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că prelucrarea datelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol respectă cerințele privind informațiile menționate la articolul 16 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, astfel cum se specifică la articolul 16 alineatul (2) al treilea și al cincilea paragraf, precum și la articolul 16 alineatele (3) și (4) din regulamentul respectiv.

(8) În termen de 14 luni de la adoptarea unui act de punere în aplicare de stabilire a unei formule comune pentru calcularea clasificării în funcție de gradul de risc astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*5), Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc cerințele minime privind datele de introdus în registrele electronice naționale pentru a permite interconectarea registrelor și care precizează funcționalitățile necesare pentru ca aceste informații să fie accesibile autorităților competente în timpul controalelor în trafic. Cerințele minime și funcționalitățile respective respectă cerințele și funcționalitățile stabilite în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 5b alineatul (2) din prezenta directivă.

(9) Statele membre se asigură că datele menționate la alineatul (1) sunt accesibile autorităților competente în timpul controalelor în trafic.

(*3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/480 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de stabilire a unor norme comune privind interconectarea registrelor electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1213/2010 (JO L 87, 2.4.2016, p. 4).”

(*4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).”

(*5) Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 561/2006 și (UE) nr. 165/2014 și a Directivei 2002/15/CE în ceea ce privește legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35).” ”

4. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 5a

Până la 7 august 2027, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și efectele prezentei directive. Raportul respectiv conține informații privind utilizarea vehiculelor închiriate într-un alt stat membru decât statul membru de stabilire a întreprinderii care le închiriază. Raportul acordă o atenție deosebită impactului asupra siguranței rutiere, a mediului, a veniturilor fiscale, precum și asupra asigurării respectării normelor în materie de cabotaj în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Pe baza raportului respectiv, Comisia evaluează dacă este necesar să se propună măsuri suplimentare.

Articolul 5b

(1) Comisia este asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (*6). Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (*7).

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(*6) Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).”

(*7) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).” ”

Articolul 2

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 6 august 2023. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.