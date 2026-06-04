Uniunea Europeană (UE) interzice finanțarea proiectelor energetice care folosesc invertoare solare chinezești, din motive de securitate națională și cibernetică, obligând dezvoltatorii să adopte alternative europene.

UE ia măsuri pentru a interzice finanțarea proiectelor de energie curată care utilizează invertoare solare și baterii din „țări cu risc ridicat”, precum China. Acum, producătorii trebuie să se bazeze pe alternative europene, ceea ce riscă să crească facturile la energie și costurile de producție europene.

Sistemele solare generează 13,4% din energia electrică a UE și reprezintă o piatră de temelie a rețelei energetice europene. Invertoarele solare sunt creierul din spatele acestor sisteme, transformând curentul continuu generat de panouri în curent alternativ utilizat de locuințe și întreprinderi.

Deși 61% din invertoarele solare importate în UE provin direct din China, Comisia Europeană interzice acum instituțiilor financiare precum Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să finanțeze proiecte care utilizează componente chinezești. Măsura se aplică numai proiectelor în curs de dezvoltare și instalațiilor viitoare și provine din preocupări legate de securitatea națională și securitatea cibernetică.

„Invertoarele de astăzi sunt conectate la internet, astfel încât producătorul să poată efectua actualizări de software și întreținere. Aceasta înseamnă că trebuie să aveți încredere că producătorul invertorului nu va efectua actualizări de software rău intenționate care să forțeze invertorul să deterioreze rețeaua electrică. În cazul invertoarelor chinezești, trebuie să aveți încredere și în guvernul chinez, care poate instrui orice companie chineză să-i urmeze ordinele. În acest fel, China ar putea controla indirect sute de gigawați de capacitate a invertorului, ceea ce înseamnă, în esență, că ar putea controla rețeaua electrică europeană. 80% din toate sistemele de energie solară nou instalate în UE se bazează direct pe invertoare fabricate în China. Acest lucru controlează o parte atât de mare din hardware-ul sursei de energie cu cea mai rapidă creștere din UE și poate reprezenta un risc critic care ar putea destabiliza rețeaua electrică și declanșa pene de curent la nivel național”, a declarat Christoph Podewils, secretar general al European Solar Manufacturing Company, o asociație industrială a UE.

Dezvoltatorii de energie curată se grăbesc să rescrie contractele de achiziții publice. Înghețarea finanțării intră în vigoare imediat, așa că proiectele care utilizează finanțare UE trebuie să oprească achizițiile publice și să înlocuiască echipamentele chinezești.

Termenele sunt amânate cu șase până la 12 luni deoarece dezvoltatorii așteaptă invertoare fabricate în Europa. Având în vedere că aproximativ 20% din instalațiile solare din UE primesc sprijin BEI, sute de proiecte sunt afectate. Printre acestea se numără și portofoliul de utilități Solaria din Spania, un program de 1,7 miliarde de euro pentru construirea a 100 de centrale solare în Spania, Italia și Portugalia.

Dezvoltatorii trebuie acum să se aprovizioneze cu echipamente de la producători europeni sau parteneri de încredere, cum ar fi Japonia și SUA.

„Decizia ar putea adăuga o oarecare complexitate pentru dezvoltatorii de proiecte care se bazează pe investiții UE. Dezvoltatorii vor trebui să revizuiască mai atent alegerile furnizorilor și să reevalueze anumite ipoteze ale proiectului. În același timp, observăm o schimbare mai amplă: dincolo de cost și performanță, factori precum securitatea sistemului, transparența și conformitatea cu reglementările devin din ce în ce mai importanți în deciziile de achiziții”, a explicat Jürgen Reinert, CEO al SMA.

De asemenea, companiile vor avea nevoie ca furnizorii să certifice că componentele interne, inclusiv plăcile de circuit și semiconductorii, nu provin din China. Se așteaptă ca verificările vamale să creeze întârzieri administrative suplimentare și să crească costurile de achiziții cu aproximativ 2% deoarece alternativele europene și conexe sunt mai scumpe, iar capacitatea de producție nu se poate extinde peste noapte.

Producătorii chinezi beneficiază de o producție extrem de automatizată și pot oferi, de obicei, produse cu 20 până la 30% mai ieftine decât concurenții europeni. China controlează, de asemenea, aproximativ 98% din lanțul de aprovizionare cu componente solare și baterii, ceea ce înseamnă că firmele europene încă se bazează pe inputuri asiatice, crescând costurile de transport și intermediare.

Se așteaptă, de asemenea, ca tranziția de la importurile chinezești să creeze blocaje temporare în aprovizionare, pe măsură ce logistica se deplasează către rețele regionale de transport europene.

„SMA, de exemplu, este bine stabilită și are o experiență dovedită în furnizarea de sisteme complexe. În multe cazuri, impactul va depinde de factori specifici proiectului, cum ar fi termenele limită, cerințele de certificare și structurile de finanțare, mai degrabă decât doar de constrângerile de aprovizionare”, a adăugat Reinert.

Se așteaptă ca dezvoltatorii să absoarbă costurile de fabricație mai mari, întârzierile proiectelor și restructurarea lanțului de aprovizionare. În timp, o parte din aceste costuri ar putea fi transferate către consumatori, ceea ce ar duce la creșteri modeste ale prețurilor la electricitate. Decizia va afecta implementarea energiei regenerabile. Pe măsură ce proiectele majore înlocuiesc hardware-ul chinezesc, adăugarea de energie regenerabilă nouă la rețea cu costuri reduse va încetini temporar.

„Costurile ar putea crește puțin. Dar provocarea pe termen lung este rezistența lanțurilor noastre de aprovizionare. Reindustrializarea întregului lanț valoric, de la panouri solare la invertoare, face parte din acest efort. Avem nevoie de o industrie europeană puternică. Este necesar să se asigure că termenele sunt aliniate, impunând cerințe ”Made in Europe” atunci când industria este capabilă să livreze. Cu economii de scară, produsele europene ar trebui să devină competitive, chiar dacă este nevoie de sprijin suplimentar în timpul fazei de creștere a producției. Întregul sector va beneficia pe termen lung”, a punctat David Greau, secretarul general al sindicatului energetic francez Enerplan.

Reducerea anticipată a facturilor de energie pentru consumatori este probabil să se producă mai târziu decât se preconiza în cadrul Strategiei UE pentru energie solară, care a proiectat o ameliorare în 2025-2026 și o scădere de 4 până la 25% a prețurilor angro ale energiei electrice până în 2030.

Între anii 2027 și 2030, se așteaptă ca producătorii europeni să își extindă producția locală în temeiul Legii privind industria Net-Zero. Costurile mai mari de producție internă vor fi probabil incluse în tarifele de bază pentru energie electrică, ceea ce va duce la prețuri la energie pe termen lung mai sigure din punct de vedere structural, dar puțin mai scumpe.

Susținătorii afirmă că compromisul este o rețea electrică mai sigură. Eliminarea software-ului chinezesc din infrastructura energetică critică reduce riscul ca atacurile cibernetice sponsorizate de stat să provoace pene de curent la scară largă, oferind în același timp un impuls semnificativ industriei europene.