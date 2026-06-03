NATO oferă 100.000 de euro pentru tehnologii inovatoare. Românii se pot înscrie în acceleratorul DIANA 2027

Antreprenorii și companiile din România au oportunitatea de a participa la acceleratorul DIANA 2027, programul de inovare al NATO destinat dezvoltării de tehnologii cu aplicabilitate în domeniul apărării și securității. Cei selectați pot beneficia de finanțare de 100.000 de euro și de acces la un ecosistem internațional dedicat implementării soluțiilor în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Alianța Nord-Atlantică a lansat procesul de selecție pentru ediția 2027 a acceleratorului DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), program care urmărește identificarea și dezvoltarea unor soluții tehnologice avansate capabile să răspundă provocărilor actuale din domeniul apărării și securității.

Deși programul va începe oficial în ianuarie 2027, înscrierile sunt deja deschise și se desfășoară până la data de 3 iulie 2026.

Pot aplica antreprenori, startup-uri și companii din statele membre NATO care dezvoltă tehnologii inovatoare cu potențial de utilizare atât în domeniul militar, cât și în cel civil.

Inovatorii selectați vor semna un acord-cadru prin care vor deveni „Inovatori DIANA”, urmând să își dezvolte și să își perfecționeze soluțiile propuse pentru provocările lansate de Alianță.

Ulterior, aceștia vor intra în programul de accelerare și vor avea posibilitatea de a urma traseul dedicat adoptării tehnologiilor în domeniul apărării. Obiectivul final este ca soluțiile dezvoltate să fie utilizate de NATO și de statele aliate.

Participanții acceptați în Programul Accelerator DIANA vor beneficia de finanțare contractuală în valoare de 100.000 de euro.

Fondurile sunt destinate continuării dezvoltării și testării soluțiilor tehnologice propuse, astfel încât acestea să răspundă cât mai bine nevoilor identificate de NATO în domeniul securității și apărării.

Programul oferă, pe lângă finanțare, acces la experți, mentori, centre de testare și parteneri din ecosistemul de inovare al Alianței Nord-Atlantice.

Una dintre direcțiile prioritare stabilite pentru ediția 2027 este legată de supraviețuire și protecția personalului aflat în medii dificile sau ostile.

NATO caută soluții integrate, interoperabile și scalabile care să contribuie la protejarea militarilor și a altor categorii de personal, să permită identificarea timpurie a riscurilor și să susțină performanța umană în condiții extreme.

Accentul este pus pe menținerea eficienței operaționale în situații în care evacuarea, aprovizionarea sau sprijinul medical sunt limitate ori imposibil de realizat.

A doua provocare lansată prin DIANA 2027 vizează dezvoltarea autonomiei sistemelor fără echipaj uman.

Alianța este interesată de soluții bazate pe date care să permită operarea coordonată a platformelor autonome în mai multe domenii și integrarea eficientă a acestora cu sistemele clasice operate de personal.

Proiectele trebuie să contribuie la crearea unor fluxuri de lucru sigure și eficiente și să se bazeze pe infrastructuri moderne C5ISR, care includ comandă, control, comunicații, securitate cibernetică, calcul, informații, supraveghere și recunoaștere.

O altă direcție strategică urmărită de NATO este dezvoltarea capacităților de senzorizare și supraveghere.

Sunt căutate tehnologii capabile să colecteze, să transfere și să proceseze volume mari de date provenite din surse diferite, astfel încât informațiile să poată fi integrate rapid și utilizate pentru luarea deciziilor.

Scopul este crearea unei imagini operaționale comune cât mai precise, care să poată fi folosită la nivelul structurilor militare și al statelor membre.

A patra provocare este dedicată rezilienței operaționale în medii contestate.

NATO caută antreprenori care dezvoltă tehnologii pentru comunicații, senzorizare și sisteme de poziționare, navigație și sincronizare (PNT), capabile să funcționeze chiar și atunci când semnalele satelitare sau conexiunile de comunicații sunt perturbate.

Aceste soluții trebuie să permită desfășurarea operațiunilor în siguranță și să rămână eficiente inclusiv în condiții de război electronic sau de negare a accesului la sistemele GNSS.

Printre prioritățile ediției 2027 se regăsește și logistica adaptivă.

Alianța urmărește identificarea unor soluții interoperabile și inteligente pentru mobilitatea logistică, capabile să susțină operațiunile militare în medii dinamice și să asigure continuitatea aprovizionării în situații complexe.

Potrivit NATO, astfel de tehnologii sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței și a libertății de acțiune a forțelor aliate.

Cea de-a șasea provocare lansată în cadrul acceleratorului DIANA este dedicată contramăsurilor pentru apărarea aeriană.

Alianța urmărește dezvoltarea unor soluții modulare, scalabile și interoperabile care să poată proteja infrastructura critică, centrele de comandă, nodurile logistice și forțele de manevră împotriva amenințărilor aeriene moderne.

Aceste sisteme trebuie să funcționeze inclusiv în medii afectate de război electronic, atacuri cibernetice sau alte tipuri de interferențe și să fie capabile să reziste inclusiv unor amenințări emergente, precum armele cu energie dirijată.

NATO acordă o importanță deosebită tehnologiilor care permit detectarea prin senzori multipli, fuziunea datelor și construirea unei imagini aeriene comune, precum și dezvoltării unor sisteme reziliente de comandă și control și a unor capabilități de avertizare timpurie bazate pe infrastructura spațială.