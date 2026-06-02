SUA analizează extinderea prezenței nucleare în Europa. Noi state NATO ar putea găzdui arme nucleare americane

Statele Unite analizează posibilitatea extinderii programului NATO de partajare a armelor nucleare către noi state europene membre ale Alianței. Discuțiile ar viza în special țările aflate pe flancul estic al NATO, într-un context în care securitatea europeană a devenit o temă centrală după intensificarea tensiunilor cu Rusia. Dacă planul va fi pus în aplicare, ar reprezenta una dintre cele mai importante schimbări ale posturii nucleare a NATO din ultimii ani.

În prezent, șase state membre NATO fac parte din sistemul de partajare a armelor nucleare al Alianței: Marea Britanie, Germania, Italia, Olanda, Belgia și Turcia.

Aceste țări sunt autorizate să găzduiască aeronave americane cu dublă capacitate, care pot transporta atât armament convențional, cât și arme nucleare.

Potrivit Financial Times, citat de CNBC, oficiali familiarizați cu discuțiile confidențiale susțin că administrația americană analizează posibilitatea extinderii acestui sistem către alte state europene membre NATO.

Printre țările care ar putea fi interesate de o astfel de inițiativă se află Polonia și unele state baltice, aflate în apropierea granițelor Rusiei și Belarusului.

Informațiile apar la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat suplimentarea prezenței militare americane pe flancul estic al Alianței.

Posibila extindere a programului nuclear NATO este analizată într-un moment în care statele europene încearcă să își consolideze capacitățile de apărare și să reducă dependența de sprijinul militar american.

În același timp, Washingtonul reevaluează modul în care își distribuie resursele militare la nivel global, ceea ce a determinat mai multe guverne europene să accelereze investițiile în apărare.

Un oficial NATO a declarat pentru CNBC că Alianța monitorizează permanent mediul de securitate și își adaptează capacitățile atunci când situația o impune.

Acesta a precizat că analiza privind eventuala modificare a posturii de descurajare nucleară este în desfășurare de mai mulți ani.

„Activitatea de evaluare și posibilă adaptare a posturii de descurajare nucleară a NATO este în desfășurare de mai mulți ani și nu este legată de nicio decizie luată de Statele Unite privind ajustarea posturii sale convenționale în Europa”, a precizat oficialul.

Analiștii consideră că o extindere a programului nuclear NATO ar putea genera noi contracte pentru companiile implicate în producția și întreținerea aeronavelor capabile să transporte armament nuclear.

Printre firmele menționate se numără BAE Systems, Lockheed Martin, Rolls-Royce, Northrop Grumman și RTX.

Potrivit lui Dan Coatsworth, director de analiză la AJ Bell, o creștere a numărului de state care găzduiesc astfel de capacități ar necesita mai multe avioane F-35, una dintre principalele platforme utilizate pentru misiuni cu armament convențional și nuclear.

Acesta a subliniat că astfel de aeronave presupun costuri ridicate atât pentru achiziție, cât și pentru întreținerea pe termen lung, ceea ce ar putea crea oportunități importante pentru companiile din industria de apărare și pentru lanțurile de furnizori.

„Aceste aeronave costă sume semnificative doar pentru a fi ridicate de la sol, iar costurile sunt mult mai mari dacă luăm în calcul întreținerea continuă”, a declarat Coatsworth pentru CNBC. „Prin urmare, o intensificare a desfășurării armelor nucleare în Europa ar putea crea oportunități importante de câștig pentru multe companii și ar putea genera numeroase locuri de muncă noi”, a adăugat acesta.

Discuțiile privind extinderea capacităților nucleare au loc într-un context de securitate tensionat în Europa de Est.

Recent, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul Alianței de a apăra fiecare stat membru, după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din România.

Rutte a declarat că NATO este pregătită să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliat și a descris comportamentul Rusiei drept periculos și iresponsabil.

Deocamdată nu există o decizie oficială privind extinderea programului nuclear NATO și nici un calendar pentru eventualele schimbări.