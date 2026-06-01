Donald Trump cere modificarea acordului cu Iranul. Președintele iranian ar fi demisionat, iar luptele continuă în Liban

Donald Trump a solicitat modificări suplimentare la proiectul de acord negociat între Washington și Teheran, document care urmărește prelungirea armistițiului și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Potrivit CBS News și Axios, noile cerințe sunt legate de redeschiderea Strâmtorii Ormuz și de eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit deținute de Iran. Casa Albă nu a comentat informațiile publicate de presa americană.

Vineri, președintele american și principalii săi consilieri s-au reunit în Camera de Situație pentru a lua o decizie privind cadrul viitorului acord. Întâlnirea s-a încheiat însă fără un anunț oficial privind pașii următori.

Versiunea actuală a documentului prevede o încetare a violențelor pentru 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian. De asemenea, în cazul unui progres diplomatic, acordul ar putea deschide calea pentru ridicarea unor sancțiuni și deblocarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari.

În cadrul unui interviu acordat Larei Trump pentru Fox News, liderul de la Casa Albă a insistat asupra principalei condiții pe care o consideră esențială.

„Singura garanție pe care trebuie să o am este că nu vor exista arme nucleare. Au fost de acord cu asta și a fost foarte interesant”, a spus Donald Trump.

În același interviu, președintele american a precizat că nu intenționează să accelereze artificial negocierile.

„Nu se grăbește”, a afirmat Donald Trump.

După reuniunea de vineri, administrația americană a transmis că obiectivul Washingtonului rămâne neschimbat.

„Președintele Trump va face doar o înțelegere bună pentru America și care să-și respecte limitele. Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul-șef al Iranului, a declarat că Teheranul nu va accepta niciun acord dacă drepturile și interesele țării nu sunt garantate integral.

La rândul său, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat că numeroase informații apărute în spațiul public sunt premature.

„Până se va ajunge la o concluzie clară… tot ce se spune acum sunt speculații”, a declarat Abbas Araghchi.

Agenția Tasnim a relatat că negocierile continuă, iar ambele părți transmit periodic propuneri și amendamente asupra textului aflat în discuție.

În același timp, autoritățile iraniene susțin că eliberarea activelor financiare înghețate reprezintă o condiție necesară pentru avansarea discuțiilor privind programul nuclear. Potrivit informațiilor apărute în presă, Pakistanul joacă rolul de mediator între Washington și Teheran.

În paralel cu negocierile din Iran, Donald Trump încearcă să reducă simultan tensiunile și pe frontul dintre Israel și Liban, unde confruntările continuă în ciuda armistițiului anunțat în primăvară.

Secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu președintele libanez Joseph Aoun și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre o propunere americană care urmărește reducerea graduală a violențelor.

Planul prezentat de Washington prevede încetarea atacurilor Hezbollah asupra Israelului, în timp ce Israelul ar urma să evite extinderea operațiunilor militare asupra Beirutului.

„Acest lucru ar crea spaţiu pentru o dezescaladare treptată şi o încetare efectivă a ostilităţilor”, a afirmat un oficial american.

Încercările diplomatice sunt însă umbrite de continuarea confruntărilor. Președintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, a susținut că responsabilitatea pentru reducerea tensiunilor aparține Israelului, căruia i-a cerut să înceteze să „tragă primul”.

În același timp, Benjamin Netanyahu a anunțat că a ordonat armatei israeliene să avanseze mai adânc pe teritoriul libanez. Armata israeliană a comunicat că a capturat Castelul Beaufort, vechi de aproximativ 900 de ani, și o poziție strategică din sudul Libanului, după una dintre cele mai intense zile de atacuri ale Hezbollah de la armistițiul din aprilie.

Oficialii americani au transmis că nu se așteaptă ca Israelul să accepte atacuri continue asupra populației civile și consideră că reducerea activităților Hezbollah este esențială pentru stabilizarea situației.

În timpul unei vizite efectuate la Singapore, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că forțele americane sunt pregătite pentru o eventuală reluare a operațiunilor.

„Stocurile noastre sunt mai mult decât potrivite pentru asta, atât acolo, cât și în întreaga lume, datorită modului în care echilibrăm munițiile rafinate cu cele mai abundente”, a spus Pete Hegseth.

Comandamentul Central al SUA a anunțat că armata americană a efectuat în weekend lovituri asupra unor stații radar și centre de control ale dronelor iraniene din Goruk și de pe Insula Qeshm.

Potrivit CENTCOM, operațiunea a fost lansată după ce Iranul a doborât o dronă americană MQ-1 care opera în apele internaționale. Armata americană susține că a distrus sisteme de apărare antiaeriană, o stație de control terestră și două drone de atac.

Washingtonul a precizat că niciun militar american nu a fost rănit în timpul operațiunii.

În paralel cu evoluțiile de pe plan extern, la Teheran au apărut informații privind o posibilă demisie a președintelui Masoud Pezeshkian. Publicația Iran International a relatat că liderul iranian ar fi transmis o scrisoare oficială Biroului Liderului Suprem, în care susține că președinția și guvernul au fost excluse din procesele decizionale majore ale țării.

Potrivit surselor citate, Masoud Pezeshkian ar fi acuzat facțiunile radicale din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice că au preluat controlul asupra unor domenii-cheie ale statului și ar fi solicitat demisia imediată.

Informațiile au fost respinse rapid de autoritățile iraniene. Agenția Tasnim a citat un oficial care a afirmat că informațiile sunt complet false.

Consilierul prezidențial Mehdi Tabatabai a respins, la rândul său, informațiile apărute în presa internațională.

„Acestea erau doar zvonuri răspândite de instituțiile media străine pentru a semăna discordie în Iran”, a declarat Mehdi Tabatabai.

Chiar dacă autoritățile neagă existența unei demisii, informațiile apărute în ultimele zile au alimentat speculațiile privind existența unor tensiuni între administrația prezidențială și structurile militare și de securitate ale Republicii Islamice.