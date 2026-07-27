Arabia Saudită și Oman, discuții despre Strâmtoarea Ormuz. Libertatea navigației rămâne o prioritate pe fondul tensiunilor dintre Iran și SUA

Arabia Saudită și Oman au discutat despre măsurile necesare pentru asigurarea libertății și siguranței navigației în Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor persistente dintre Iran și Statele Unite. Discuțiile au loc în timp ce autoritățile din Oman continuă dialogul cu Teheranul privind gestionarea acestei rute maritime strategice.

Ministrul saudit de Externe, Faisal bin Farhan, a avut luni o convorbire telefonică cu omologul său din Oman, Badr al Busaidi, în cadrul căreia au fost analizate cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu.

Potrivit Ministerului saudit de Externe, cei doi oficiali au discutat mai multe subiecte de interes comun și au subliniat importanța consolidării coordonării și consultărilor dintre statele din regiune.

De asemenea, au evidențiat necesitatea continuării eforturilor diplomatice pentru menținerea securității și stabilității regionale, precum și pentru garantarea libertății navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Convorbirea dintre miniștrii de externe ai Arabiei Saudite și Omanului a avut loc după ce Ministerul iranian de Externe a anunțat că au fost înregistrate progrese în negocierile cu Omanul privind gestionarea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit autorităților de la Teheran, delegațiile celor două state au purtat mai multe runde de discuții vineri și sâmbătă, în capitala Iranului.

Acestea au vizat stabilirea unor principii comune și a unor mecanisme operaționale pentru gestionarea tranzitului maritim în condiții de siguranță, cu respectarea drepturilor suverane ale celor două state riverane.

Ministerul iranian de Externe a apreciat că discuțiile au fost utile și că s-au înregistrat progrese. Până în prezent, autoritățile din Oman nu au confirmat public aceste informații.

În paralel, rămân deschise divergențele dintre Teheran și Washington în privința rutelor pe care trebuie să le urmeze navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Aceste neînțelegeri reprezintă unul dintre principalele puncte de tensiune dintre cele două state și au contribuit la agravarea situației de securitate din regiune.

Oman și Iran controlează împreună apele Strâmtorii Ormuz, care leagă Golful Persic de Golful Oman și reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Potrivit informațiilor prezentate, înainte de izbucnirea războiului inițiat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, la 28 februarie, aproximativ o cincime din petrolul comercializat pe cale maritimă la nivel mondial tranzita această rută.

La sfârșitul lunii iunie, Omanul a lansat, cu sprijinul Statelor Unite, un coridor maritim temporar scutit de taxe pentru a facilita tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Ulterior, Teheranul a atacat navele care utilizau această rută, iar Statele Unite au răspuns prin intensificarea bombardamentelor asupra teritoriului iranian.