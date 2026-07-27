Vodafone taie 1.200 de locuri de muncă în Europa. Compania urmărește economii de 2 miliarde de euro

Vodafone Group a anunțat că a eliminat 1.200 de locuri de muncă în Europa în ultimele luni, în cadrul unui amplu program de reducere a cheltuielilor. În același timp, acționarii companiei au aprobat un pachet salarial de peste 10 milioane de lire sterline pentru directorul general Margherita Della Valle.

Grupul britanic de telecomunicații a precizat că disponibilizările au avut loc în Europa și în cadrul operațiunilor comune ale companiei, în cele trei luni încheiate la sfârșitul lunii iunie.

Vodafone nu a precizat câte dintre posturile desființate au fost în Marea Britanie. Reprezentanții companiei au arătat însă că o parte dintre reducerile de personal au fost realizate prin neînlocuirea angajaților care au părăsit compania.

Programul face parte din strategia prin care Vodafone urmărește să reducă cheltuielile cu două miliarde de euro în perioada cuprinsă între anii financiari 2027 și 2030, potrivit The Independent.

În Marea Britanie, compania operează în prezent sub brandul VodafoneThree, rezultat în urma fuziunii dintre Vodafone și Three UK.

Noua companie și-a propus să reducă până în anul financiar 2030 costurile totale și cheltuielile de capital cu aproximativ 700 de milioane de lire sterline pe an.

Cea mai mare parte a economiilor va proveni din reducerea cheltuielilor operaționale, pe măsură ce cele două rețele mobile sunt integrate și utilizează infrastructură comună.

După finalizarea fuziunii, VodafoneThree are aproximativ 27 de milioane de clienți, iar compania susține că, datorită combinării spectrului de frecvențe, până la 50 de milioane de persoane din Marea Britanie au acum acces la serviciile sale 5G.

Directorul general al Vodafone Group, Margherita Della Valle, a încasat pentru anul financiar încheiat la sfârșitul lunii martie un pachet salarial în valoare de 10,13 milioane de lire sterline.

Acesta este compus din 1,46 milioane de lire reprezentând salariul fix și 8,67 milioane de lire sub formă de bonusuri și acțiuni acordate pe termen lung.

Comitetul de remunerare al companiei a explicat că valoarea compensației reflectă performanțele financiare mai bune și evoluția pozitivă a prețului acțiunilor Vodafone.

În cadrul adunării generale a acționarilor, 90,9% dintre voturi au fost în favoarea aprobării noului pachet salarial și a politicii de remunerare, în timp ce 9,1% dintre acționari au votat împotrivă.

Vodafone a raportat venituri din servicii de 8,6 miliarde de euro în primul trimestru al anului financiar, cu aproximativ 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Pe bază organică, veniturile din servicii au crescut cu 5,2%, iar profitul operațional ajustat a avansat cu 6,7%.

Compania estimează acum că profitul operațional ajustat pentru întregul an financiar va fi cuprins între 13 și 13,3 miliarde de euro, după preluarea controlului asupra operatorului kenyan Safaricom.

În Marea Britanie, veniturile din serviciile mobile au înregistrat un declin organic de 0,7% în perioada aprilie-iunie, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Compania explică această evoluție prin eliminarea majorărilor de preț aplicate în timpul contractelor, măsură adoptată după intervenția autorității britanice de reglementare Ofcom.

În același interval, Vodafone a pierdut aproximativ 48.000 de clienți cu abonamente de telefonie mobilă, inclusiv cartele SIM pentru companii, însă a atras aproximativ 34.000 de noi clienți pentru serviciile de internet fix.

Potrivit analistului Mark Crouch, de la eToro, cele mai recente rezultate arată că procesul de restructurare începe să producă efecte vizibile, iar activitatea de bază a companiei dă semne de consolidare, dincolo de impactul pozitiv al integrării Three UK și Safaricom.