Porsche pregătește un nou val de concedieri masive. Până la 9.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate

Consiliul de Supraveghere al Porsche și-a dat acordul pentru o nouă etapă a planului de restructurare al companiei, susținând măsurile propuse de conducere pentru redresarea producătorului auto german. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, numărul total al concedierilor ar putea ajunge la aproximativ 9.000 de posturi.

Directorul general Michael Leiters a primit misiunea de a reorganiza constructorul de automobile sport din cadrul grupului Volkswagen, după ce Porsche a trecut de la statutul de unul dintre principalii generatori de profit ai grupului la o companie afectată de mai multe probleme. Printre acestea se numără prăbușirea vânzărilor din China, impactul tarifelor comerciale și costurile ridicate generate de strategia privind vehiculele electrice, conform Reuters.

Potrivit publicației Manager Magazin, conducerea Porsche intenționează să elimine încă 5.000 de locuri de muncă. În același timp, Bild relatează că Michael Leiters urmărește reducerea cuprinsă între 5.000 și 6.000 de posturi până în anul 2035.

Reprezentanții Porsche au refuzat să ofere detalii despre conținutul noului pachet de restructurare negociat cu reprezentanții angajaților, limitându-se să confirme că acesta a primit aprobarea Consiliului de Supraveghere. Compania a precizat că urmează finalizarea ultimelor etape ale procesului.

Anterior, în mandatul fostului director Oliver Blume, fuseseră deja convenite aproximativ 3.900 de concedieri. Blume ocupă în prezent doar funcția de director general al grupului Volkswagen, după ce la începutul acestui an a renunțat la controversata conducere simultană a Volkswagen și Porsche.

La nivelul întregului grup Volkswagen, Oliver Blume coordonează un amplu program de restructurare și a avertizat că până la 100.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate în încercarea companiei de a-și reduce costurile și de a deveni mai competitivă. Grupul este presat de concurența producătorilor chinezi și suportă costuri de miliarde de dolari generate de tarifele aplicate în Statele Unite.

În cadrul grupului Volkswagen, programele de concedieri sunt în mod obișnuit însoțite de garanții privind viitorul personalului sau al uzinelor, solicitate de sindicatele puternice. Astfel de angajamente ar putea însă genera controverse în cazul Porsche, în contextul în care patru fabrici din Germania aparținând Volkswagen și mărcii premium Audi sunt amenințate cu închiderea în următorul deceniu, în cadrul reorganizării coordonate de Oliver Blume.

Performanța financiară a Porsche s-a deteriorat puternic în ultimii ani. Marjele de profit, care anterior se situau confortabil la niveluri de două cifre și făceau din Porsche una dintre cele mai profitabile companii ale grupului Volkswagen, au coborât anul trecut până la doar 1,1%.

Strategia lui Michael Leiters se bazează pe reducerea strictă a costurilor și pe restrângerea gamei de modele, cu accent pe automobilele premium cu marje ridicate de profit, precum legendarul model sport 911 și SUV-urile de lux.

Printre primele măsuri adoptate de noul director general s-a numărat închiderea a trei subsidiare, pentru concentrarea activității asupra afacerii de bază a Porsche. Această decizie a dus la eliminarea a încă 500 de locuri de muncă, peste cele 3.900 de concedieri anunțate anterior.