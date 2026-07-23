Franța primește un nou avertisment din partea FMI. Deficitul și datoria publică riscă să afecteze stabilitatea finanțelor statului

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că nivelul ridicat al datoriei publice și deficitul bugetar persistent expun Franța unor riscuri din ce în ce mai mari și solicită adoptarea unei strategii bugetare credibile. Concluziile apar în raportul anual privind economia franceză, publicat miercuri, în care instituția apreciază că economia Franței a rezistat în 2025, însă atrage atenția că scumpirea energiei, efectele războiului din Orientul Mijlociu și ritmul lent al creșterii economice pun o presiune tot mai mare asupra finanțelor publice.

În evaluarea sa, FMI consideră că apropierea alegerilor prezidențiale din 2027 reprezintă o oportunitate pentru autoritățile franceze de a prezenta o strategie bugetară multianuală credibilă, menită să reducă deficitul și să consolideze finanțele statului. Instituția subliniază că, pe fondul deficitelor ridicate, al creșterii economice modeste și al presiunilor tot mai mari asupra cheltuielilor publice, Franța are nevoie de un plan clar care să stimuleze economia și, în același timp, să susțină consolidarea fiscală.

Guvernul francez și-a propus să reducă deficitul bugetar sub pragul de 3% din produsul intern brut până în 2029. Totuși, FMI apreciază că ritmul actual al consolidării fiscale este insuficient și avertizează că, în lipsa unor măsuri suplimentare, acest obiectiv riscă să nu fie atins.

Potrivit estimărilor Fondului Monetar Internațional, datoria publică a Franței, evaluată la 115,7% din PIB în 2025, ar putea urca la aproape 122% din PIB în următorii ani. În același timp, deficitul bugetar ar urma să rămână la 3,5% din PIB în 2031, peste limita de 3% prevăzută de regulile Uniunii Europene.

În aceste condiții, Franța riscă să rămână pentru o perioadă mai lungă în procedura de deficit excesiv și ar putea fi nevoită să adopte ulterior măsuri bugetare mai severe pentru readucerea finanțelor publice pe o traiectorie sustenabilă.

Raportul recomandă un efort fiscal de aproximativ 0,8% din PIB în fiecare an, în perioada 2027-2029. Acesta ar trebui să fie însoțit de reforme structurale și de un plan bugetar multianual clar, capabil să reducă datoria publică și să ofere mai multă predictibilitate investitorilor.

Fondul Monetar Internațional consideră că ajustarea fiscală ar trebui să se bazeze în principal pe eficientizarea cheltuielilor publice și pe reforme, nu doar pe măsuri temporare.

Totodată, instituția avertizează că Franța trebuie să păstreze suficient spațiu bugetar pentru domeniile considerate prioritare. Printre acestea se numără apărarea, sistemul de pensii, sănătatea, îngrijirea populației vârstnice, precum și investițiile necesare pentru tranziția energetică și digitalizarea economiei. În opinia FMI, reducerea deficitului nu ar trebui realizată în detrimentul acestor investiții esențiale.

Experții FMI estimează că economia franceză va înregistra o creștere de doar 0,6% în 2026, după un avans de 0,9% în 2025.

Potrivit raportului, perspectivele economice sunt afectate de mai mulți factori de risc, printre care tensiunile geopolitice, scumpirea energiei, incertitudinile politice generate de apropierea alegerilor prezidențiale din 2027 și posibile corecții bruște pe piețele legate de inteligența artificială. Toți acești factori ar putea reduce consumul, investițiile și încrederea companiilor în evoluția economiei franceze.

Potrivit raportului, Franța nu își mai permite să amâne măsurile de redresare a finanțelor publice. Țara se confruntă cu o datorie publică de 3.536 de miliarde de euro, echivalentul a 117,5% din produsul intern brut, în timp ce costurile cu plata dobânzilor continuă să crească, conform Le Figaro.

Estimările arată că serviciul datoriei ar putea depăși 74 de miliarde de euro în 2027, pe fondul unei economii afectate de încetinirea ritmului de creștere.

Franța este tot mai des avertizată de instituțiile financiare internaționale și de Curtea de Conturi cu privire la situația finanțelor publice. După ce Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a cerut, pe 8 iulie, o redresare importantă și durabilă a finanțelor statului, și Fondul Monetar Internațional transmite acum un mesaj ferm privind necesitatea accelerării consolidării fiscale.

În raportul său anual, FMI arată că autoritățile franceze își mențin obiectivul de a reduce deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB până în 2029, bazându-se pe rezultatele economice obținute în 2025. Cu toate acestea, instituția apreciază că procesul de consolidare a finanțelor publice avansează mai lent decât era anticipat, iar implementarea măsurilor necesare întâmpină dificultăți.

În paralel, ministrul francez al Forțelor Armate, Sébastien Lecornu, avertizează că investițiile în domenii esențiale pentru viitor nu trebuie sacrificate pentru a acoperi cheltuielile curente. Declarația vine în contextul dezbaterilor privind echilibrarea bugetului și reducerea deficitului public.

Raportul FMI subliniază astfel presiunea tot mai mare asupra autorităților franceze de a adopta un plan bugetar credibil și eficient, care să stabilizeze finanțele publice și să limiteze creșterea datoriei într-o perioadă marcată de încetinirea economiei și de costuri tot mai ridicate pentru finanțarea datoriei publice.