FMI avertizează asupra riscurilor economice globale. Guvernele, îndemnate să păstreze stabilitatea fiscală și să se pregătească pentru noi șocuri

Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că economia mondială traversează o perioadă marcată de incertitudini fără precedent. Instituția le recomandă guvernelor să își consolideze politicile fiscale și monetare și să se pregătească pentru noi perturbări generate de conflicte, schimbări geopolitice și dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale.

Directorul pentru strategie al Fondului Monetar Internațional, Christian Mumssen, a declarat că economia globală a trecut în ultimii ani printr-o succesiune rapidă de șocuri majore.

Acesta a enumerat pandemia de coronavirus, crizele legate de costul vieții, tensiunile comerciale și războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu printre factorii care au schimbat profund contextul economic internațional.

Potrivit oficialului FMI, economia mondială a demonstrat o reziliență considerabilă în fața acestor provocări, însă amploarea transformărilor aflate în desfășurare generează un nivel foarte ridicat de incertitudine, transmite Reuters.

Christian Mumssen a subliniat că autoritățile trebuie să acorde o atenție deosebită finanțelor publice, nivelului datoriei, inflației, ocupării forței de muncă și creșterii economice.

În opinia sa, menținerea credibilității politicilor fiscale și monetare este esențială pentru păstrarea stabilității prețurilor, în condițiile în care întreruperile lanțurilor de aprovizionare ar putea deveni tot mai frecvente.

Oficialul FMI consideră că statele trebuie să își consolideze capacitatea de a face față șocurilor din aprovizionare și tensiunilor geopolitice, astfel încât economiile să fie mai rezistente în fața unor noi crize.

Reprezentantul Fondului Monetar Internațional a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale și a finanțelor digitale are loc într-un ritm mai rapid decât anticipau mulți specialiști.

Acesta a afirmat că este important ca aceste transformări tehnologice să fie gestionate astfel încât beneficiile economice să fie distribuite cât mai larg și să contribuie la o creștere economică incluzivă.

În același timp, Christian Mumssen a remarcat că lumea traversează o perioadă în care mai multe schimbări structurale majore se produc simultan, ceea ce amplifică dificultățile cu care se confruntă factorii de decizie.

Oficialul instituției a declarat că actualul context economic ar necesita o cooperare internațională mai strânsă, însă sistemul global de guvernanță devine tot mai fragmentat.

În acest context, Christian Mumssen a încurajat statele să colaboreze cu Fondul Monetar Internațional pentru identificarea unor soluții care să contribuie la gestionarea provocărilor economice și la reducerea incertitudinii din perioada următoare.