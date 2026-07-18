Deoleo: Perioada de volatilitate a pieței uleiului de măsline s-a încheiat. Ploile din Spania susțin revenirea pieței

Piața mondială a uleiului de măsline pare să fi depășit una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. După trei ani marcați de secetă, producții reduse și prețuri record, cel mai mare producător din industrie estimează că sectorul a intrat într-o nouă etapă, caracterizată de stabilitate și perspective favorabile.

Compania spaniolă Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline la nivel mondial, consideră că perioada de volatilitate fără precedent care a afectat piața în ultimii ani s-a încheiat, iar sectorul a intrat într-o fază caracterizată de stabilitate. Totodată, compania arată că un factor neașteptat – reproiectarea ambalajelor – a contribuit la creșterea vânzărilor pe piața din Statele Unite ale Americii.

Directorul general al Deoleo, Cristóbal Valdés, a declarat pentru CNBC că ciclul de piață extrem de complex traversat în perioada 2022–2024, care a avut un impact sever, dar temporar asupra industriei, aparține definitiv trecutului. Potrivit lui Valdés, precipitațiile favorabile în principalele țări producătoare, inclusiv în Spania, au creat premisele unei recolte globale solide în sezonul următor. Acest lucru va consolida oferta mondială și va contribui la un echilibru mai bun între cerere și ofertă.

Declarațiile sale vin în contextul în care analiștii continuă să își exprime îngrijorarea cu privire la riscul unor fluctuații majore ale producției mondiale de ulei de măsline de la un sezon la altul, pe fondul schimbărilor climatice, al deficitului de apă și al presiunilor generate de dăunători și boli. Deoleo, producătorul mărcilor Bertolli și Carbonell, a descris anterior intervalul 2022–2024 drept una dintre cele mai dificile perioade din istoria industriei.

Seceta severă și temperaturile extreme din sudul Europei au compromis o mare parte din producția de măsline, ceea ce a dus la o explozie a prețurilor, resimțită atât de industria de profil, cât și de consumatori.

„Ciclul de piață extrem de complex experimentat între 2022 și 2024, care a avut un impact sever, dar temporar, asupra industriei, este acum definitiv în urmă”, a declarat Valdés.

Între timp, prețurile uleiului de măsline s-au temperat, iar tot mai mulți consumatori americani au început să includă acest produs în alimentația zilnică, inspirându-se din dieta mediteraneană.

Valdés a explicat că stabilizarea ofertei oferă mai multă predictibilitate întregului lanț de aprovizionare și creează premisele unui mediu de prețuri mai stabil. În opinia sa, această evoluție stimulează revenirea cererii la nivel global.

„Această stabilizare a ofertei oferă o mai mare previzibilitate pe întregul lanț valoric și ne permite să anticipăm un mediu de prețuri mai stabil. Acest lucru, la rândul său, determină o redresare a cererii globale a gospodăriilor”, a spus Valdés.

Alături de Italia și Grecia, Spania rămâne unul dintre cei mai mari producători de ulei de măsline din lume și reprezintă un reper important pentru formarea prețurilor pe piața internațională.

Conform celor mai recente date săptămânale ale Comisiei Europene, prețul uleiului de măsline extravirgin în Spania se situează în jurul valorii de 3,9 euro pe kilogram, continuând tendința de scădere începută la începutul anului. Nivelul este semnificativ mai redus față de ianuarie 2024, când prețul angro al uleiului extravirgin a atins un maxim istoric de 9,3 euro pe kilogram.

Valdés a precizat că volumele de vânzări ale Deoleo au crescut pe principalele piețe, iar numărul gospodăriilor din Statele Unite care cumpără ulei de măsline este în continuă creștere, indiferent de nivelul veniturilor.

Compania atribuie o parte din această evoluție pozitivă reproiectării ambalajelor, pe care o consideră un element-cheie al strategiei de inovare orientate către consumator și al extinderii cotei de piață în SUA.

Directorul general al Deoleo apreciază că principalul motor al dezvoltării pieței îl reprezintă inovația adaptată obiceiurilor culinare moderne, în special pentru consumatorii tineri și pentru cei care descoperă pentru prima dată beneficiile uleiului de măsline. În acest context, el a subliniat că ambalajele funcționale, cu valoare adăugată, câștigă tot mai mult teren, iar formatele de tip „squeeze” generează deja aproximativ 40% din creșterea întregii categorii pe piața americană, oferind drept exemplu sticla Bertolli „Dress and Drizz”.