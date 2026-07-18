Parcare, București. Ce reguli, tarife și termene sunt în fiecare sector din Capitală?

Parcarea în București poate deveni costisitoare dacă nu cunoști regulile în vigoare. De la taxele pentru locurile de reședință și termenele-limită de plată, până la tarifele parcărilor publice și sancțiunile pentru neplată, șoferii trebuie să fie atenți la schimbările aplicate în 2026 pentru a evita pierderea locului sau amenzi consistente.

În București, șoferii care folosesc locuri de parcare trebuie să țină cont de două sisteme distincte de administrare, fiecare cu propriile reguli și tarife.

Parcările de reședință sunt gestionate de primăriile de sector, în timp ce parcările publice stradale sunt administrate de Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Parking București.

În cazul parcărilor de reședință din sectoarele 1-6, administrarea și atribuirea locurilor sunt realizate de fiecare primărie de sector, însă tarifele și termenele de plată sunt stabilite unitar prin hotărârile Consiliului General al Municipiului București. În 2026, taxele au fost majorate cu 5,6% față de anul precedent.

Valoarea taxei anuale diferă în funcție de zona fiscală în care este situată locuința. Astfel, pentru Zona A, taxa este de 796 de lei pe an, pentru Zona B de 663 de lei, pentru Zona C de 530 de lei, iar pentru Zona D de 397 de lei.

Taxa poate fi achitată integral sau în două tranșe la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) a sectorului de domiciliu. Termenul-limită pentru plata integrală sau a primei tranșe, reprezentând cel puțin 50% din valoarea taxei, a fost 31 martie 2026. Neachitarea sumei până la această dată a dus la pierderea automată a locului de parcare. Pentru cei care au ales plata eșalonată, cea de-a doua tranșă trebuie achitată până la 30 septembrie 2026.

Din acest an, prelungirea contractului pentru locul de parcare se face automat în toate sectoarele Capitalei, inclusiv în Sectorul 1, cu condiția ca taxa să fie plătită la timp și să nu existe modificări ale datelor titularului. Pentru obținerea sau păstrarea unui loc de parcare, autoturismul trebuie să aibă inspecția tehnică periodică și asigurarea RCA valabile, să fie înmatriculat în București, iar solicitantul să aibă domiciliul sau viza de flotant la adresa respectivă și să nu înregistreze datorii către stat. Regulamentul prevede acordarea unui singur loc de parcare pentru fiecare apartament.

Procedurile de atribuire a locurilor noi sau eliberate diferă de la un sector la altul și se desfășoară exclusiv prin platformele digitale ale administrațiilor locale. Unele sectoare aplică principiul „primul venit, primul servit”, în timp ce Sectorul 3 poate declara până la 60% dintre locuri drept nenominale, acestea putând fi utilizate de orice șofer din zonă care deține o autorizație nenominală emisă de primărie.

Separat de parcările de reședință, parcările publice stradale administrate de Primăria Capitalei sunt cele marcate cu linii albastre, amplasate în special pe marile bulevarde și în zona centrală a orașului. Acestea sunt gestionate de Compania Municipală Parking București și funcționează după un sistem tarifar unic.

Tariful este de 5 lei pe oră, iar plata este obligatorie zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 08:00-20:00. În afara acestui program, între orele 20:00 și 08:00, parcarea este gratuită.

Șoferii pot opta și pentru abonamente, care costă 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună, fără rezervarea unui loc. Pentru riveranii care locuiesc în zonele respective sunt disponibile abonamente speciale, în valoare de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, pentru maximum două autoturisme aferente aceluiași apartament.

Neplata tarifului orar atrage aplicarea unei suprataxe de 200 de lei pentru 24 de ore, iar autovehiculul poate fi blocat sau ridicat, conform regulamentului aplicabil parcărilor publice din Capitală.