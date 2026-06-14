Ai vândut mașina? Poți recupera o parte din banii plătiți pentru RCA. Mulți șoferi uită acest drept

Mulți proprietari auto din România pierd bani după vânzarea mașinii pentru că nu solicită restituirea perioadei neutilizate din polița RCA. Deși legea permite recuperarea unei părți din suma plătită, puțini șoferi cunosc această posibilitate.

Procedura este relativ simplă și poate aduce înapoi câteva sute sau chiar mii de lei, în funcție de valoarea poliței și de perioada rămasă până la expirare.

Vânzarea unui autoturism nu înseamnă doar transferul proprietății către noul deținător. Odată ce mașina nu mai aparține fostului proprietar, contractul RCA poate înceta înainte de termen, iar acesta are dreptul să recupereze partea din prima de asigurare aferentă perioadei rămase neutilizate.

Restituirea poate fi solicitată în mai multe situații. Cea mai frecventă este vânzarea definitivă a autovehiculului. De asemenea, șoferii pot cere banii înapoi dacă mașina este radiată din circulație, inclusiv în cazul predării acesteia către un centru de dezmembrări.

O altă situație este cea a daunelor totale, când vehiculul nu mai poate fi reparat în condiții economice rezonabile. De asemenea, în cazul furtului autoturismului, proprietarul poate solicita restituirea valorii neutilizate a poliței după finalizarea procedurilor legale și prezentarea documentelor solicitate de asigurător.

Nu toți șoferii pot recupera banii rămași din polița RCA. Dacă pe perioada de valabilitate a asigurării a fost produs un accident din vina asiguratului, iar compania de asigurări a plătit despăgubiri în baza respectivei polițe, restituirea nu mai este posibilă.

Specialiștii explică faptul că, într-un astfel de caz, polița și-a produs efectele prin acoperirea evenimentului asigurat și este considerată consumată.

Cererea de încetare a contractului RCA poate fi depusă direct la sediul companiei de asigurări sau online, în funcție de procedurile fiecărui asigurător.

În general, sunt necesare actul de identitate al fostului proprietar, copia poliței RCA și documentele care dovedesc înstrăinarea sau radierea vehiculului. Acestea pot fi contractul de vânzare-cumpărare vizat de administrația fiscală ori certificatul de radiere.

După verificarea documentelor, compania de asigurări calculează suma care trebuie restituită.

Majoritatea asigurătorilor folosesc sistemul „pro-rata”, ceea ce înseamnă că restituirea se face proporțional cu perioada rămasă neutilizată din contract.

De exemplu, dacă un șofer a încheiat o poliță RCA valabilă 12 luni și vinde mașina după șase luni, poate recupera aproximativ jumătate din suma plătită inițial pentru asigurare.

În mod obișnuit, procesarea cererii și efectuarea plății durează între două și trei săptămâni, însă termenul poate varia de la o companie la alta.

Specialiștii atrag atenția că noul proprietar trebuie să transcrie vehiculul pe numele său în termen de 30 de zile.

Nerespectarea acestui termen poate genera nu doar sancțiuni contravenționale, ci și probleme pentru fostul proprietar. Dacă noul deținător provoacă un accident înainte de finalizarea transcrierii și înainte de încheierea propriei polițe RCA, istoricul Bonus-Malus al fostului proprietar poate fi afectat.

Acest lucru poate avea consecințe directe asupra costului viitoarelor polițe RCA, care pot deveni mai scumpe chiar dacă persoana respectivă nu mai deține autoturismul vândut.