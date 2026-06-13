Mamele ar putea scăpa de CASS. Programul de guvernare propus de Eugen Tomac prevede și majorarea indemnizației pentru creșterea copilului

Programul de guvernare al premierului desemnat Eugen Tomac propune mai multe măsuri dedicate familiilor și creșterii natalității. Printre acestea se numără eliminarea contribuției la sănătate pentru mame, majorarea indemnizației pentru creșterea copilului și extinderea unor programe sociale și educaționale destinate părinților și copiilor.

Una dintre măsurile incluse în Capitolul 12 al programului de guvernare vizează eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă. Potrivit documentului, impactul bugetar estimat este redus, sub 0,02% din PIB, iar măsura este prezentată ca un semnal clar în sprijinul natalității.

Programul propune și majorarea plafonului indemnizației pentru creșterea copilului. În prezent, plafonul este de 8.500 de lei, iar documentul prevede o creștere la un nivel cuprins între 10.000 și 12.000 de lei. Autorii programului argumentează că plafonul actual nu a mai fost actualizat de aproximativ un deceniu și că afectează în special persoanele care au amânat momentul în care au devenit părinți.

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a introdus, în cadrul măsurilor de consolidare fiscală, contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10% pentru indemnizațiile de creștere a copilului. Măsura a intrat în vigoare începând cu luna august 2025 și a avut ca efect diminuarea sumelor încasate de părinții aflați în concediu pentru creșterea copilului.

Pe lângă măsurile financiare, programul de guvernare propune investiții în educația timpurie, în special în mediul rural. Documentul prevede dezvoltarea rețelei de creșe și formarea personalului din acest sector, cu scopul declarat de a reduce inegalitățile și de a oferi familiilor acces mai bun la servicii educaționale pentru copiii mici.

Tot în zona sprijinului acordat familiilor apare și extinderea programului „Școală după școală”, care ar urma să funcționeze în intervalul 08:00-17:00. Potrivit programului, măsura este gândită atât pentru reducerea abandonului școlar, cât și pentru sprijinirea părinților activi pe piața muncii.

Documentul menționează și creșterea numărului de consilieri școlari, precum și programe de pregătire pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi cu cerințe speciale.

Programul de guvernare prevede și generalizarea programului „Masă sănătoasă în școli”. Inițiativa, aflată deja într-o etapă extinsă de implementare, ar urma să ajungă la aproximativ un milion de elevi, în special din mediul rural.

În același capitol dedicat educației sunt prevăzute măsuri privind profesionalizarea managementului școlar, organizarea de concursuri pentru directori, reducerea birocrației pentru profesori și extinderea utilizării catalogului electronic.