Guvernul atacă decizia Curții de Apel București. Cinci hotărâri de guvern cu impact asupra tinerilor, fondurilor europene și amenzilor auto au fost suspendate

Guvernul a anunțat luni că va formula recurs împotriva deciziei Curții de Apel București prin care au fost suspendate cinci hotărâri de guvern adoptate de Executivul interimar condus de Ilie Bolojan. Guvernul susține că efectele suspendării sunt imediate și afectează măsuri sociale și economice, administrarea unor fonduri europene, colectarea veniturilor bugetare, prevenirea bolilor la animale și reorganizarea unor instituții publice.

Executivul afirmă că printre măsurile blocate se află sprijinul destinat angajării tinerilor NEET, gestionarea unor programe externe cu finanțări de aproape 600 de milioane de euro, noile reguli privind suspendarea permisului pentru amenzile contravenționale neachitate și o schemă de sprijin pentru crescătorii individuali de animale.

Într-un comunicat transmis luni, Guvernul a precizat că va ataca deciziile Curții de Apel București și a atras atenția asupra rapidității cu care au fost soluționate cauzele.

Potrivit Executivului, PSD a depus plângerile prealabile la data de 27 iulie, iar pe 29 iulie a contestat în instanță 11 dintre cele 12 hotărâri adoptate de Cabinetul interimar și a solicitat suspendarea acestora. În aceeași zi au fost transmise citațiile către Secretariatul General al Guvernului, iar termenul de judecată a fost stabilit pentru 3 august, la ora 11:00.

Decizia Curții de Apel București vine după ce instanța a suspendat, în ultimele zile, mai multe hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, la solicitarea PSD.

Conflictul dintre Guvern și social-democrați are la bază interpretări diferite privind atribuțiile unui Executiv demis prin moțiune de cenzură. PSD susține că un astfel de guvern nu mai putea adopta hotărâri cu efecte pe termen lung, în timp ce Executivul invocă prevederile constituționale privind administrarea treburilor publice și necesitatea îndeplinirii jaloanelor asumate prin PNRR.

Una dintre hotărârile suspendate este HG nr. 570/2026, care modifica legislația în domeniul ocupării forței de muncă.

Potrivit Guvernului, actul normativ introducea o primă de stabilitate pentru tinerii NEET, adică persoane cu vârste între 16 și 29 de ani care nu sunt angajate, nu urmează o formă de educație și nu participă la programe de formare profesională.

Sprijinul financiar urma să fie acordat timp de doi ani persoanelor angajate pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată. Valoarea primei era stabilită la 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an, cu condiția menținerii locului de muncă.

Guvernul susține că suspendarea hotărârii împiedică aplicarea acestei măsuri destinate sprijinirii integrării tinerilor pe piața muncii.

O altă hotărâre suspendată este HG nr. 511/2026, care viza reorganizarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Executivul afirmă că actul normativ permitea MIPE să devină operator de program și punct național de contact pentru Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2021-2028 și Mecanismul Financiar Norvegian 2021-2028.

Prin aceste mecanisme, România ar urma să beneficieze de finanțări totale de aproximativ 596 de milioane de euro până în anul 2028.

Curtea de Apel București a suspendat și HG nr. 530/2026, care stabilea normele de aplicare pentru mecanismul de suspendare a dreptului de a conduce în cazul amenzilor contravenționale neachitate.

Reglementările prevedeau schimbul automat de date între autoritățile fiscale locale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit acestor norme, perioada de suspendare a dreptului de a conduce urma să fie calculată proporțional cu valoarea amenzii neachitate, respectiv o zi pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați.

Schema de sprijin pentru crescătorii de animale este suspendată

Executivul a precizat că a fost suspendată și HG nr. 512/2026, prin care era aprobat un plafon de 3,15 milioane de lei pentru o schemă de ajutor destinată colectării, transportului, depozitării și neutralizării animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali.

Guvernul susține că măsura era necesară pentru prevenirea răspândirii bolilor la animale, inclusiv a pestei porcine africane, dar și pentru respectarea normelor de biosecuritate.

Printre actele suspendate se află și HG nr. 501/2026 privind reorganizarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Hotărârea prevedea reducerea numărului maxim de posturi din instituție de la 182 la 180, în cadrul programului de diminuare cu 10% a cheltuielilor de personal din sectorul public.

Suspendarea acestor hotărâri se adaugă altor decizii recente ale Curții de Apel București privind acte adoptate de Guvernul interimar.

Printre acestea s-a numărat și hotărârea privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, considerată jalon în cadrul PNRR. Guvernul a retras ulterior actul normativ și l-a transformat în proiect de lege pentru a evita riscul blocării unui obiectiv de care ar depinde evitarea unei penalități estimate la aproape un miliard de euro.

Executivul susține că toate hotărârile suspendate au fost adoptate cu avizul Ministerului Justiției și afirmă că va continua să le apere în instanță.

De cealaltă parte, PSD subliniază că Guvernul și-a depășit atribuțiile constituționale după demiterea prin moțiune de cenzură. Curtea de Apel București nu a publicat încă motivarea deciziilor de suspendare.