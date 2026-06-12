Salariile din Educație, din nou pe masa negocierilor. Dragoș Pîslaru a reacționat după avertismentul sindicatelor

O nouă rundă de negocieri între sindicatele din Educație și Ministerul Muncii are loc astăzi, principalele teme aflate pe agenda discuțiilor fiind salariile profesorilor debutanți și indemnizația de dirigenție.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, care a precizat că reprezentanții ministerului vor analiza propunerile formulate de sindicate în cadrul dezbaterilor privind noua Lege a salarizării.

Proiectul aflat în prezent în dezbatere publică prevede ca, începând cu 1 ianuarie 2027, un cadru didactic debutant să beneficieze de un salariu net de 4.400 de lei. Nivelul propus reprezintă o majorare de 700 de lei față de salariul actual.

Sindicatele din Educație consideră însă că această creștere este insuficientă și solicită ca salariul brut al unui profesor debutant să ajungă la 8.600 de lei, ceea ce ar însemna un venit net de aproape 5.000 de lei.

Un alt subiect important al negocierilor îl reprezintă indemnizația de dirigenție. Potrivit ministrului interimar al Muncii, aceasta nu mai apare în actuala propunere de salarizare, motiv pentru care va fi analizată în cadrul discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor.

„Ne vom concentra pe ceea ce ați auzit deja în spațiu public legat de indemnizația de dirigenție, care în propunerea de salarizare nu mai apărea. Ne vom concentra pe partea de zone izolate, ne vom concentra pe grile astfel încât să ne uităm încă o dată la debutant și la cât se poate ajunge, dar fără să creez așteptări foarte mari, din cauza costului”, a spus ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Pe lângă indemnizația de dirigenție, ministerul intenționează să examineze și situația personalului care lucrează în zone izolate, precum și structura grilelor de salarizare. Autoritățile vor reanaliza nivelul de salarizare al profesorilor debutanți și posibilitățile de creștere a acestuia, însă ministrul a avertizat că există constrângeri legate de costurile bugetare și că nu trebuie create așteptări foarte mari.

În cadrul unei sesiuni live desfășurate pe Facebook, Dragoș Pîslaru a răspuns întrebărilor adresate de angajați din sectorul public referitoare la noua Lege a salarizării. El a reiterat că niciun salariu nu va fi înghețat.

Potrivit explicațiilor oferite de ministru, pentru angajații aflați în treimea inferioară a piramidei salariale, respectiv cei cu coeficienți sub 2, nu va exista situația în care veniturile să rămână înghețate sau să fie necesare sume compensatorii. Obiectivul declarat este ca persoanele aflate la baza grilei de salarizare să înregistreze o creștere a veniturilor comparativ cu nivelul actual.

„Măcar pe treimea de jos a piramidei, deci coeficienți de sub 2, nu rămâne nimeni cu salariile înghețate sau, în fine, cu necesitatea de a avea sume compensatorii. Asta cumva mi se pare minimal, să nu fie nimeni din baza de jos a piramidei care să nu câștige un pic, măcar mai mult, decât câștiga până acum, vorbesc în plată”, a mai spus ministrul.

Nemulțumite de prevederile noii legi, sindicatele din Educație au anunțat deja organizarea unui protest în București pe 17 iunie. La manifestație sunt așteptate aproximativ 20.000 de cadre didactice.

De asemenea, reprezentanții profesorilor nu exclud posibilitatea boicotării examenelor naționale, în special a probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare.