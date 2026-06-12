Val de concedieri la Volkswagen. 19.000 de locuri de muncă vor dispărea până la finalul anului

Volkswagen continuă unul dintre cele mai ample programe de restructurare din istoria sa recentă. Constructorul auto german intenționează să reducă numărul angajaților din Germania cu 19.000 până la sfârșitul acestui an, în cadrul unui plan mai amplu de eficientizare și reducere a costurilor.

Compania încearcă să facă față provocărilor tot mai mari din industria auto europeană, unde concurența producătorilor chinezi, încetinirea cererii pentru mașini electrice și costurile ridicate de producție pun presiune asupra profitabilității.

Potrivit unui discurs pregătit de directorul general Oliver Blume pentru Adunarea Generală a Acționarilor programată pe 18 iunie, grupul german și-a asumat deja, prin acorduri obligatorii, reducerea a peste 28.000 de locuri de muncă până în anul 2030.

În același timp, compania estimează că până la finalul lui 2026 vor fi eliminate 19.000 de posturi în Germania.

Măsurile fac parte dintr-un program amplu de transformare a grupului, care urmărește reducerea costurilor și creșterea competitivității pe o piață aflată într-o schimbare accelerată.

Oliver Blume susține că fabricile Volkswagen din Germania și-au redus deja costurile cu peste 20% până în 2025, acesta fiind unul dintre obiectivele importante ale restructurării.

Volkswagen nu mai urmărește obiectivele ambițioase de producție din trecut. Dacă anterior grupul își propunea să ajungă la aproximativ 12 milioane de vehicule produse anual, noua strategie prevede reducerea capacității la aproximativ 9 milioane de unități pe an.

Conducerea companiei consideră că nivelul actual al cererii nu mai justifică volumele planificate în urmă cu câțiva ani.

Astfel, grupul încearcă să își îmbunătățească marjele de profit prin reducerea costurilor fixe și adaptarea capacității de producție la realitatea pieței.

Volkswagen a precizat anterior că va evita, pe cât posibil, concedierile forțate și că se va baza în principal pe pensionări anticipate, plecări voluntare și alte măsuri de eficientizare.

Restructurarea vine după o perioadă dificilă pentru companie. În cursul anului trecut, Volkswagen a înregistrat costuri excepționale de aproximativ 7,5 miliarde de euro, generate de efectele tarifelor comerciale și de schimbările de strategie privind electrificarea la Porsche.

Conducerea estimează însă o revenire a profitabilității. După o marjă operațională de 2,8% în 2025, grupul și-a propus pentru 2026 o marjă cuprinsă între 4% și 5,5%.

Investitorii urmăresc dacă această îmbunătățire va veni dintr-o creștere reală a eficienței sau doar din reducerea costurilor într-un context în care cererea pentru automobile rămâne fragilă.

Pe lângă reducerea costurilor, grupul trebuie să continue investițiile în software, digitalizare și electrificare.

Analiștii atrag atenția că economiile realizate în producție pot fi anulate dacă dezvoltarea tehnologică rămâne costisitoare sau dacă proiectele software generează noi cheltuieli semnificative.

De asemenea, piața auto europeană continuă să fie afectată de concurența producătorilor chinezi, care oferă modele electrice la prețuri competitive.

În acest context, Adunarea Generală a Acționarilor din 18 iunie este considerată un moment important pentru companie. Investitorii așteaptă detalii suplimentare privind implementarea restructurării și măsurile prin care Volkswagen intenționează să își atingă obiectivele de profitabilitate.

Analiștii consideră că Porsche ar putea afișa primele semne ale unei reveniri financiare, după dificultățile generate de schimbările de strategie privind vehiculele electrice.

În schimb, Volkswagen rămâne expus unui risc mai ridicat din cauza dimensiunii grupului și a numărului mare de angajați afectați de restructurare.

Totodată, informațiile apărute în Germania indică faptul că până în 2030 numărul total al locurilor de muncă eliminate la nivelul grupului Volkswagen ar putea ajunge la aproximativ 50.000.

Pentru companie, miza principală este recâștigarea competitivității într-o industrie care traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, marcată de transformări tehnologice majore și de o concurență tot mai puternică la nivel global.