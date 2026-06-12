Schimbare majoră pentru șoferi din iulie 2026. Toate mașinile vor fi obligate să aibă aceste sisteme

Uniunea Europeană continuă procesul de înăsprire a normelor privind siguranța rutieră, iar din vara anului 2026 vor intra în vigoare noi cerințe pentru autoturismele nou înmatriculate. Noile reguli vizează îmbunătățirea sistemelor de asistență deja existente, monitorizarea mai atentă a șoferilor și creșterea nivelului de protecție pentru pietoni. Deși autoritățile europene susțin că măsurile vor contribui la reducerea accidentelor, o parte dintre șoferi consideră că tehnologia intervine tot mai mult în procesul de conducere.

În ultimii ani, Bruxelles-ul a introdus treptat noi obligații pentru constructorii auto, cu scopul declarat de a reduce numărul accidentelor și al victimelor din trafic.

Primele măsuri au intrat în vigoare pentru modelele nou omologate începând cu iulie 2022, iar din iulie 2024 au devenit obligatorii pentru toate automobilele noi comercializate în Uniunea Europeană.

Din iulie 2026 urmează o nouă etapă, care va aduce standarde mai stricte pentru sistemele deja instalate pe vehicule.

În prezent, mașinile noi trebuie să fie echipate cu sisteme precum frânarea automată de urgență, asistentul pentru menținerea benzii de circulație, monitorizarea inteligentă a vitezei și detectarea oboselii șoferului.

Totodată, sunt obligatorii luminile de frânare de urgență și alte tehnologii concepute pentru a preveni producerea accidentelor.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează sistemul automat de frânare de urgență.

Potrivit informațiilor prezentate de presa europeană și de clubul auto austriac ÖAMTC, tehnologia va trebui să identifice mai eficient nu doar alte vehicule, ci și pietoni sau bicicliști aflați în apropierea mașinii.

Pentru atingerea acestui obiectiv, constructorii vor utiliza camere video mai performante, senzori mai avansați și programe software capabile să analizeze mai precis situațiile din trafic.

Autoritățile europene speră că noile cerințe vor reduce numărul accidentelor produse în mediul urban, acolo unde interacțiunea dintre mașini, pietoni și bicicliști este cea mai intensă.

O altă schimbare importantă privește sistemele de monitorizare a atenției conducătorului auto.

Dacă până acum multe dintre aceste tehnologii se bazau în principal pe analiza mișcărilor volanului și a comportamentului vehiculului, noile cerințe acordă un rol mai important camerelor amplasate în interiorul mașinii.

Acestea vor putea observa mai eficient distragerea atenției, semnele de oboseală sau lipsa de concentrare a șoferului.

Scopul este identificarea mai rapidă a situațiilor care pot crește riscul producerii unui accident.

Noile reguli europene prevăd și extinderea utilizării sistemelor de asistență pentru păstrarea benzii de circulație.

Până acum, obligația viza în principal automobilele echipate cu servodirecție electrică.

Începând cu noile norme, cerințele vor include și vehiculele care utilizează servodirecție hidraulică, ceea ce înseamnă că un număr mai mare de modele vor trebui să respecte standardele europene privind această tehnologie.

Uniunea Europeană continuă și implementarea programului privind utilizarea sistemelor Alcolock.

Aceste dispozitive împiedică pornirea mașinii dacă șoferul consumă alcool peste limita admisă.

Totuși, șoferii nu vor fi obligați să folosească zilnic un astfel de aparat.

Obligatorie va fi doar existența unei interfețe standardizate care să permită instalarea rapidă a sistemului atunci când autoritățile consideră necesar acest lucru, de exemplu în cazul persoanelor sancționate în mod repetat pentru conducerea sub influența alcoolului.

Noile standarde europene vizează și siguranța persoanelor aflate în afara vehiculului.

Producătorii auto vor trebui să proiecteze automobilele astfel încât impactul asupra pietonilor să fie redus cât mai mult posibil.

Accentul va fi pus în special pe diminuarea riscului de traumatisme grave la nivelul capului în cazul unei coliziuni.

Aceste cerințe vor influența atât designul exterior al mașinilor, cât și materialele și tehnologiile utilizate în construcția acestora.

Deși sistemele de asistență sunt promovate ca instrumente de creștere a siguranței rutiere, reacțiile șoferilor sunt împărțite.

Potrivit unui studiu realizat de clubul auto austriac ÖAMTC la finalul anului 2025, numeroși conducători auto consideră că avertizările și intervențiile automate au devenit prea frecvente.

Pe de altă parte, peste 60% dintre participanții la sondaj au declarat că sisteme precum frânarea automată de urgență, pilotul automat adaptiv, asistența la parcare sau sistemele de păstrare a distanței i-au ajutat să evite accidente.

Există însă și opinii critice. Aproximativ 61% dintre respondenți au afirmat că s-au confruntat cel puțin o dată cu o situație considerată periculoasă, provocată de intervenția unui sistem de asistență.

Studii similare realizate la nivel internațional de Federația Internațională a Automobilului (FIA) arată că sistemele moderne de asistență contribuie la reducerea riscului de accidente, însă eficiența lor depinde de modul în care sunt utilizate.

Experții subliniază că aceste tehnologii trebuie privite ca instrumente de sprijin și nu ca înlocuitori ai atenției umane.

Potrivit specialiștilor, succesul noilor sisteme va depinde în mare măsură de nivelul de încredere al utilizatorilor. Dacă avertizările sunt prea dese sau reacțiile sistemelor sunt percepute drept exagerate, există riscul ca șoferii să le ignore sau să caute metode de dezactivare.

Începând cu iulie 2026, toate automobilele noi care vor intra pe piața europeană vor trebui să respecte aceste standarde actualizate, marcând o nouă etapă în transformarea mașinilor în vehicule tot mai dependente de tehnologiile digitale și de asistență.