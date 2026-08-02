Noua Zeelandă a pierdut primul loc în topul frumuseții naturale. Surpriza vine de la o țară din Europa

Irlanda a fost desemnată cea mai pitorească țară din lume într-un clasament internațional realizat pe baza opiniilor turiștilor. Studiul a analizat peste 6.000 de evaluări acordate de călători din întreaga lume. „Insula de Smarald” a obținut un scor de 9,52 din 10 și a urcat pe prima poziție, înaintea unor destinații recunoscute pentru peisajele spectaculoase, precum Noua Zeelandă, Portugalia sau Croația.

Clasamentul privind cele mai pitorești țări din lume a fost realizat de DiscoverCars.com, pe baza notelor oferite de turiști pentru peisajele întâlnite în timpul călătoriilor. Participanții au evaluat fiecare destinație pe o scară de la 1 la 10, iar în analiza finală au fost incluse doar statele care au acumulat cel puțin 50 de recenzii.

Rezultatele studiului au plasat Irlanda pe primul loc, cu un punctaj de 9,52 din 10, datorită varietății peisajelor naturale, de la faleze spectaculoase și coaste sălbatice până la văi glaciare și parcuri naționale.

Autorii analizei au explicat că obiectivul cercetării a fost identificarea locurilor care oferă cele mai impresionante priveliști potrivit experiențelor turiștilor.

„Am vrut să aflăm unde se află cele mai spectaculoase priveliști din lume, potrivit clienților noștri. Una dintre cele mai frumoase părți ale unei vacanțe este să descoperi peisaje și locuri pe care nu le vezi în fiecare zi”, a declarat Aleksandrs Buraks pentru Express.

Deși Dublin rămâne una dintre cele mai vizitate zone ale țării, clasamentul arată că principalul avantaj al Irlandei este reprezentat de peisajele naturale care atrag anual turiști din întreaga lume. Diversitatea reliefului și combinația dintre litoral, munți și zone rurale au contribuit la poziția ocupată în clasamentul internațional.

Printre cele mai apreciate obiective se află valea glaciară Glendalough din comitatul Wicklow, ruta panoramică Wild Atlantic Way și regiunea de coastă Copper Coast din comitatul Waterford, cunoscute pentru priveliștile spectaculoase și traseele naturale.

Un alt punct de interes este reprezentat de stâncile Moher, unul dintre simbolurile Irlandei, dar și de falezele Slieve League din comitatul Donegal. Acestea ating aproape 600 de metri înălțime și se numără printre cele mai impresionante faleze maritime din Europa.

Lista atracțiilor naturale apreciate de turiști include și Ring of Kerry, Parcul Național Killarney, regiunea carstică The Burren, Parcul Național Connemara, precum și formațiunea bazaltică Giant’s Causeway și coasta North Antrim din Irlanda de Nord.

Clasamentul realizat în 2025 arată că Irlanda a fost urmată îndeaproape de Noua Zeelandă, care a ocupat poziția a doua cu un scor de 9,43 din 10. Țara este cunoscută pentru peisajele sale naturale, de la munți și fiorduri până la zone vulcanice și plaje spectaculoase.

Pe poziția a treia s-au clasat Portugalia și Regatul Unit, care au obținut același punctaj, fiind urmate de Croația și Grecia. Europa domină astfel topul destinațiilor apreciate pentru frumusețea peisajelor, numeroase state europene regăsindu-se între primele poziții.

Primele zece locuri ale clasamentului au fost completate de Polonia și Italia, aflate pe aceeași poziție, urmate de Cipru, Franța, Spania, Statele Unite și Mauritius.

Analiza DiscoverCars.com evidențiază faptul că multe dintre destinațiile aflate în partea superioară a clasamentului sunt europene, însă Irlanda s-a remarcat prin combinația dintre peisajele naturale și experiențele oferite vizitatorilor.